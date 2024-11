Korespondenční volba aneb tonoucí ODS se stýbla chytá!

Každému je jasné proč vládní strany prosadili korespondenční volbu. Pokud by se to týkalo našich studentů nebo občanů dočasně pracujících v zahraničí, lze s tím souhlasit. Mají u nás trvalé bydliště a platí zde daně.

Do ciziny nikdy neutíkali komunisté, ale převážně lidé kteří je neměli rádi. Tito lidé, ať je nazýváme jakkoliv, preferují pravicové názory. A naše pravice potřebuje každý hlas, za každou cenu. Je logické, že Češi, kteří žijí dlouhodobě v cizině ovlivňují politické dění v ve svém novém trvalém bydlišti. Neznám jediný logický důvod, proč by měli ovlivňovat politické dění ve své rodné zemi nebo dokonce svých rodičů a prarodičů!? Přitom je naprosto irelevantní, jestli mají české občanství nebo český pas! Následky jejich špatné volby poneseme my, co zde žijeme. Oni ne!

Nejlepší je ukázat názorný příklad. Manželé Matuškovi v roce 1986 požádali o politický azyl v USA a usadili se na Floridě. Zde paní Matušková žije už 38 let a víme, že volí republikány a je velkým fanouškem pana Trumpa. To je ten, co kvůli prohraným volbám inicioval útok na Capitol, při kterém zemřelo pět členů ochranky. Je naprosto logické, že ovlivňuje politické dění v USA. Proč má ale právo volit i v České republice, kde žiju já a 10 milionů dalších občanů? Paní Matušková za svojí špatnou českou volbu neponese žádné praktické důsledky.

Poslední příklad z Austrálie. Pan prezident sdělil krajanům, že budou moci volit například české poslance korespndenčně z vlastní australské domácnosti. Nemohu si pomoci, mně to připadá jako zvrhlost.