Kdo si to odpracoval a kdo ne? Kdo o tom rozhoduje? Ulice?

Zdeněk Svěrák byl členem KSČ 1961 až 1969. Petr Pithart byl členem KSČ 1959 až 1968. Petr Pavel byl členem KSČ 1985 až 1989. Andrej Babiš byl členem KSČ 1980 až 1989. Zdroj Wikipedie.

ONechci nikoho soudít, protože neznám jejich pohnutky. Jenom mi vrtá hlavou, že kromě Babiše si to ostatní již tak zvaně odpracovali. Neznám komisi, která vydává takové potvrzení. Proč si to může někdo odpracovat a někdo nemůže? To je přece diskriminace.

Jak říká Hašek, odpracovaný člověk je všude vážený a všude vítaný. A to je pravda. Nejlépe je to vidět 17. listopadu na Národní třídě. Na Babiše se píská a jeho květiny by nejradši hned odstranili. Kdežto na Pavla, Pitharta a Svěráka se všichni usmívají a vítají je potleském. Jaký to rozdíl !

Pan prezident po zvolení tvrdil, že bude prezidentem všech. Bohužel slovo nedodržel. Dokud vládla pětikolka, šel jí viditelně na ruku. Je to ale pochopitelné. Oni ho nominovali a také ho podporovali. Takže ho zbožňuje jenom polovina voličů, tedy voličů pětikolky.

Po drtivém vítězství současné koalice sledujeme, jak vládě neustále okopává kotníky a snaží se o přivlastnění dalších pravomocí. Přímou volbou prezidenta ale jeho pravomoci zůstali stejné.

Nyní se snaží zasahovat do státního rozpočtu, což si vláda smozřejmě nenechá líbit. Prezident kritizuje výdaja na obranu i v cizině. Má toto dělat český prezident ? Určitě ne !

Včera jsem ze zvědavosti sledoval manifestaci na pražské Letné. Docela mě překvapilo, že zúčastnění by nechtěli žít v zemi, jakou jim vybarvil mistr Minář !? Ruku na srdce, opravdu se zde máme tak špatně? Myslím, že hodně obyvatel Afriky, Asie nebo jižní Ameriky by si u nás připadalo jako v ráji.

Mistr Minář zase naplnil svou pokladničku dary od sponzorů a věčných nespokojenců. Pokud to nejde ze státního rozpočtu, jsem spokojený. Jestli tu máme něčeho opravdu hodně, tak je to svoboda projevu. Díky za to !

Autor: Václav Kříž | neděle 22.3.2026 9:48 | karma článku: 20,42 | přečteno: 178x

Václav Kříž

Václav Kříž

Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

