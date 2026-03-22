Kdo si to odpracoval a kdo ne? Kdo o tom rozhoduje? Ulice?
ONechci nikoho soudít, protože neznám jejich pohnutky. Jenom mi vrtá hlavou, že kromě Babiše si to ostatní již tak zvaně odpracovali. Neznám komisi, která vydává takové potvrzení. Proč si to může někdo odpracovat a někdo nemůže? To je přece diskriminace.
Jak říká Hašek, odpracovaný člověk je všude vážený a všude vítaný. A to je pravda. Nejlépe je to vidět 17. listopadu na Národní třídě. Na Babiše se píská a jeho květiny by nejradši hned odstranili. Kdežto na Pavla, Pitharta a Svěráka se všichni usmívají a vítají je potleském. Jaký to rozdíl !
Pan prezident po zvolení tvrdil, že bude prezidentem všech. Bohužel slovo nedodržel. Dokud vládla pětikolka, šel jí viditelně na ruku. Je to ale pochopitelné. Oni ho nominovali a také ho podporovali. Takže ho zbožňuje jenom polovina voličů, tedy voličů pětikolky.
Po drtivém vítězství současné koalice sledujeme, jak vládě neustále okopává kotníky a snaží se o přivlastnění dalších pravomocí. Přímou volbou prezidenta ale jeho pravomoci zůstali stejné.
Nyní se snaží zasahovat do státního rozpočtu, což si vláda smozřejmě nenechá líbit. Prezident kritizuje výdaja na obranu i v cizině. Má toto dělat český prezident ? Určitě ne !
Včera jsem ze zvědavosti sledoval manifestaci na pražské Letné. Docela mě překvapilo, že zúčastnění by nechtěli žít v zemi, jakou jim vybarvil mistr Minář !? Ruku na srdce, opravdu se zde máme tak špatně? Myslím, že hodně obyvatel Afriky, Asie nebo jižní Ameriky by si u nás připadalo jako v ráji.
Mistr Minář zase naplnil svou pokladničku dary od sponzorů a věčných nespokojenců. Pokud to nejde ze státního rozpočtu, jsem spokojený. Jestli tu máme něčeho opravdu hodně, tak je to svoboda projevu. Díky za to !
Václav Kříž
Pane prezidente, vzpamatujte se !
USA a Francie mají prezidentský systém, Česká republika ne ! V Česku vládne vláda vzešlá z demokratických voleb. Česko není Chile a vy , doufám, nejste Pinochet. Máte naprosto stejné pravomoci, jako měli Vaši předchůdci.
Václav Kříž
Velvyslancům v Česku: bývali jsme ruskou gubernií ale nebudeme americkou.
Česká republika je suverénním státem a velvyslanci by se měli podle toho chovat. Jako hosté. Nedávno nás kritizoval velvyslanec Ukrajiny, teď nás kritizoval zase velvyslanec USA.
Václav Kříž
Dost bylo Moravce !!!
Nechtěl jsem psát tento blog, ale čeho je moc, toho je příliš. Šťastná země, která už tři dny řeší nějakého moderátora, který už měl inventární číslo na zádech. Na jeho pořad jsem se podíval možná jednou před dvaceti lety.. .
Václav Kříž
8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.
Dámy, ČT dnes večer po zprávách nebude vysílat záznam koncertu Karla Gotta, ale něco mnohem lepšího - hodinový rozhovor s naším milovaným prezidentem. Tak si to nenechte ujít a nepůjčujte partnerům ovladač.
Václav Kříž
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě vlastních zkušeností říkám že ne.
ČR se v roce 1993 zavázala, že bude respektovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Můj rozsudek od ESLP čeští soudci zcela ignorovali. Já tu neblahou zkušenost mám. Ti co nepoznali českou justici na
