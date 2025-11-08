Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?

Kdo bude rozhodovat, čí květiny skončí v odpadkovém koši a čí ne? Já tento svátek nemám rád, právě kvůli tomu, co se na Národní třídě někdy odehrává. Letos to bude obzvlášť hustý, když praví demokraté (pětikolka) prohráli volby.

Od voleb uplynul měsíc, ale oni stále vedou předvolební kampaň.Jestli někdo rozděluje českou společnost, tak jsou to právě oni. A výročí 17. listopadu 1989 je velkou příležitostí, jak vykopat ještě větší příkopy. Oni si to vychutnají a někteří jejich příznivci jim s tím rádi pomohou.

Základní kámen k ukončení vlády jedné strany učinil nepochybně Gorbačov, který se rozhodl, že přestane ovlivňovat dění ve střední Evropě. Už jsem psal podobný blog, kde jsem uvedl, kdo měl největší zásluhy na sametové revoluci u nás. Takže novinář Petr Uhl, vrátná Viktorie Hradská a „mrtvý“ student Martin Šmíd (zdroj Wikipedie). Ale tato verze není moc populární a nezní tak hezky jako oficiální verze. Hlavní je, že se to nakonec povedlo.

Je smutným faktem, že naše sametová revoluce přišla na řadu až jako předposlední ze socialistického tábora. Až po nás padl ještě režim v Rumunsku. Praha je baštou tzv. pravicových stran, takže tyto si tento svátek jako vždy přivlastní. Přiznávám, že víc se těším na 18. listopad, to slaví narozeniny můj bratr. Při této oslavě je politika naprosté tabu..

Když budeme mít velké štěstí, bude už ve sněmovně návrh rozpočtu na rok 2026. Pan Stanjura porušuje zákon a teď si navíc klade předběžné požadavky. Nepamatuji, že by kolem toho byla taková šaráda jako letos. Vsadím se, že tento rozpočet bude plný překvapení a nášlapných min. Proč by to jinak tak oddalovali?

Víte, jaká je to příležtost, když žijete v Praze a chcete si beztrestně zahulákat na neoblíbeného politika. Stačí dorazit na Můstek a pak si stačí počkat až dorazí. My venkované to prostě máme z ruky! :-)

Takže 17. listopadu nepustím radio, nezapnu televizi a budu si číst celý den! Musím se starat o své duševní zdraví.

Autor: Václav Kříž | sobota 8.11.2025 16:05 | karma článku: 10,24 | přečteno: 74x

Václav Kříž

  • Počet článků 52
  • Celková karma 33,10
  • Průměrná čtenost 840x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

