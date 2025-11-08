Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?
Od voleb uplynul měsíc, ale oni stále vedou předvolební kampaň.Jestli někdo rozděluje českou společnost, tak jsou to právě oni. A výročí 17. listopadu 1989 je velkou příležitostí, jak vykopat ještě větší příkopy. Oni si to vychutnají a někteří jejich příznivci jim s tím rádi pomohou.
Základní kámen k ukončení vlády jedné strany učinil nepochybně Gorbačov, který se rozhodl, že přestane ovlivňovat dění ve střední Evropě. Už jsem psal podobný blog, kde jsem uvedl, kdo měl největší zásluhy na sametové revoluci u nás. Takže novinář Petr Uhl, vrátná Viktorie Hradská a „mrtvý“ student Martin Šmíd (zdroj Wikipedie). Ale tato verze není moc populární a nezní tak hezky jako oficiální verze. Hlavní je, že se to nakonec povedlo.
Je smutným faktem, že naše sametová revoluce přišla na řadu až jako předposlední ze socialistického tábora. Až po nás padl ještě režim v Rumunsku. Praha je baštou tzv. pravicových stran, takže tyto si tento svátek jako vždy přivlastní. Přiznávám, že víc se těším na 18. listopad, to slaví narozeniny můj bratr. Při této oslavě je politika naprosté tabu..
Když budeme mít velké štěstí, bude už ve sněmovně návrh rozpočtu na rok 2026. Pan Stanjura porušuje zákon a teď si navíc klade předběžné požadavky. Nepamatuji, že by kolem toho byla taková šaráda jako letos. Vsadím se, že tento rozpočet bude plný překvapení a nášlapných min. Proč by to jinak tak oddalovali?
Víte, jaká je to příležtost, když žijete v Praze a chcete si beztrestně zahulákat na neoblíbeného politika. Stačí dorazit na Můstek a pak si stačí počkat až dorazí. My venkované to prostě máme z ruky! :-)
Takže 17. listopadu nepustím radio, nezapnu televizi a budu si číst celý den! Musím se starat o své duševní zdraví.
Václav Kříž
Bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), takového sourozence by po včerejšku v PS nikdo nechtěl.
Jak všichni víte, lidovci se mezi sebou oslovují bratře. Pan Hayato je samozřejmě křesťan, ale na teologické fakultě asi nedával pozor. To, co včera vyrobil proti mladšímu bratrovi Tomiovi, křesťanské rozhodně nebylo.
Václav Kříž
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). To jméno si zapamatujte.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Podobně se ptal ve filmu Skřivánci na niti Zdeněk Nejedlý, když ho oslovil Václav Neckář. Matěj Hlavatý složil před třemi dny poslanecký slib a využil hned první možnost, aby
Václav Kříž
Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.
Tato skvělá vláda se bojí poslat svůj skvělý rozpočet do sněmovny. Je jasné, že tento dokument ukrývá různá zajímavá tajemství a skryté manipulace. Doufám, že tito novodobí Mirkové Dušínové najdou zbytky odvahy a pošlou rozpočet,
Václav Kříž
Neuvěřitelné! V evropském parlamentu nás zastupuje princezna Dišperanda!
Díval jsem se na diskusi z evropského parlamentu a najednou jsem si všiml princezny Dišperandy. To je ta, co chtěla pořádného ženicha ve filmu Hrátky s čertem (1956). Nebyla to ale Dišperanda, byla to mladá a krásná paní Nerudová!
Václav Kříž
Kdo je Vít Alexander Šorm, zástupce ombudsmana a ochránce práv dětí? Jak se choval jako
vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP)? Byl placen za to, že ve svých vyjádřeních ke všem stížnostem z České republiky uváděl, že ČR neporušuje práva stěžovatelů!? Je nutné vysvětlit, že tento
