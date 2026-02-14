Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?

V neděli 15.2. se chystají po celé republice shromáždění na podporu našeho všemi milovaného soudruha prezidenta.

Potřebuje náš populární prezident, aby ho náš lid bránil ? Nepotřebuje! Jednak má ochranku a navíc je to bývalý voják. Ale přitom jaký voják: armádní generál a náčelník generálního štábu AČR v.v.. Ten se dokáže ubránit sám, protože je to vyznamenaný hrdina. Vždyť byl školen na rozvědčíka.

Někteří zlí lidé a je jich opravdu troška, uvádí, že byl členem KSČ od roku 1985 až do roku 1989. Také, že uvítal invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČR v roce 1968. Lidi prostě nemají uznání, to si přeci již dávno „odpracoval“. Tak proč by ho lidé neměli milovat? Navíc se tak podobá našemu tatíčkovi – T.G.M..

Zlí jazykové říkají, že je velký populista (slíbí všechno všem). Další tvrdí, že si buduje kult osobnosti jako třeba Putin. Ale to je jenom jedovatá slina. Putin například vylovil amforu nebo přemohl medvěda holýma rukama, což ale zatím nebylo zdokumentováno. Náš všemi milovaný prezident má tyto hrdinské činy ještě před sebou. Ale já jsem přesvědčen, že to dokáže levou zadní. Vždyť z KSČ vystoupil v roce 1989 ůplně sám bez cizí pomoci.

Tak kdo by mu chtěl ublížit? Děti ho mají rády, ženy ho zbožňují a muži v něm vidí svůj mužný vzor. Prostě selanka. A v této chvíli nějakého pomatence napadne, že potřebuje, aby ho někdo měl chránit = stát za ním. ON ale naší ochranu nepotřebuje. Naše mládí a zejména piráti v něm vidí vzor podobný Vinnetuovi nebo Sandokanovi !

Všem jeho ubližovatelům drtivá většina našeho lidu vzkazuje: republiku si rozvracet nedáme a soudruha prezidenta ochráníme !

Autor: Václav Kříž | sobota 14.2.2026 11:55 | karma článku: 10,66 | přečteno: 64x

Václav Kříž

Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?

Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.

8.2.2026 v 12:28 | Karma: 31,25 | Přečteno: 458x | Politika

Václav Kříž

Rakušan - komik a jeho svět.

Richterová už to pochopila, což mě u ní docela překvapilo. Rakušan stále bojuje svůj nesmyslný boj o místopředsedu sněmovny.

6.2.2026 v 12:57 | Karma: 36,34 | Přečteno: 665x | Politika

Václav Kříž

Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!

Republiku si rozvracet nedáme! Podobnost čistě náhodná. Na umělou kauzu esemeska už jsem nechtěl reagovat.

4.2.2026 v 0:11 | Karma: 36,53 | Přečteno: 628x | Politika

Václav Kříž

Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !

Pan Lipavský také prohlásil, že prezident je nadstranický !? O tom už ale většina národa pochybuje. A teď tu o karkulce. Tu ale už všichni známe.

1.2.2026 v 13:51 | Karma: 38,23 | Přečteno: 927x | Politika

Václav Kříž

Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !

Tusk má za protivníka Karola Nawrockého (Právo a spravedlnost- předseda Jaroslav Kaczynski). Babiš má za protivníka Petra Pavla (nominant Pětikolky).

30.1.2026 v 17:57 | Karma: 20,43 | Přečteno: 208x | Politika
Václav Kříž

  • Počet článků 81
  • Celková karma 31,59
  • Průměrná čtenost 736x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

