Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?
Potřebuje náš populární prezident, aby ho náš lid bránil ? Nepotřebuje! Jednak má ochranku a navíc je to bývalý voják. Ale přitom jaký voják: armádní generál a náčelník generálního štábu AČR v.v.. Ten se dokáže ubránit sám, protože je to vyznamenaný hrdina. Vždyť byl školen na rozvědčíka.
Někteří zlí lidé a je jich opravdu troška, uvádí, že byl členem KSČ od roku 1985 až do roku 1989. Také, že uvítal invazi vojsk Varšavské smlouvy do ČR v roce 1968. Lidi prostě nemají uznání, to si přeci již dávno „odpracoval“. Tak proč by ho lidé neměli milovat? Navíc se tak podobá našemu tatíčkovi – T.G.M..
Zlí jazykové říkají, že je velký populista (slíbí všechno všem). Další tvrdí, že si buduje kult osobnosti jako třeba Putin. Ale to je jenom jedovatá slina. Putin například vylovil amforu nebo přemohl medvěda holýma rukama, což ale zatím nebylo zdokumentováno. Náš všemi milovaný prezident má tyto hrdinské činy ještě před sebou. Ale já jsem přesvědčen, že to dokáže levou zadní. Vždyť z KSČ vystoupil v roce 1989 ůplně sám bez cizí pomoci.
Tak kdo by mu chtěl ublížit? Děti ho mají rády, ženy ho zbožňují a muži v něm vidí svůj mužný vzor. Prostě selanka. A v této chvíli nějakého pomatence napadne, že potřebuje, aby ho někdo měl chránit = stát za ním. ON ale naší ochranu nepotřebuje. Naše mládí a zejména piráti v něm vidí vzor podobný Vinnetuovi nebo Sandokanovi !
Všem jeho ubližovatelům drtivá většina našeho lidu vzkazuje: republiku si rozvracet nedáme a soudruha prezidenta ochráníme !
Václav Kříž
Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?
Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.
Václav Kříž
Rakušan - komik a jeho svět.
Richterová už to pochopila, což mě u ní docela překvapilo. Rakušan stále bojuje svůj nesmyslný boj o místopředsedu sněmovny.
Václav Kříž
Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!
Republiku si rozvracet nedáme! Podobnost čistě náhodná. Na umělou kauzu esemeska už jsem nechtěl reagovat.
Václav Kříž
Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !
Pan Lipavský také prohlásil, že prezident je nadstranický !? O tom už ale většina národa pochybuje. A teď tu o karkulce. Tu ale už všichni známe.
Václav Kříž
Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !
Tusk má za protivníka Karola Nawrockého (Právo a spravedlnost- předseda Jaroslav Kaczynski). Babiš má za protivníka Petra Pavla (nominant Pětikolky).
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?
Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky
Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc...
Tunely na Pražském okruhu zrychlí. Řešení sice není levné, ale žádoucí
I na Pražském okruhu se pojede svižněji, slibuje Ředitelství silnic a dálnic. Stovkou místo...
Jablonec nad Nisou podpoří sousedské akce, v programu je 400.000 korun
Sousedské slavnosti a pikniky, drakiády, pohádkové cesty lesem, veřejná čtení, workshopy a tvůrčí...
Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně
Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a...
Pronájem klimatizované kancelářské prostory v klidné lokalitě Malá Chuchle
Zbraslavská, Praha 5 - Malá Chuchle
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 81
- Celková karma 31,59
- Průměrná čtenost 736x