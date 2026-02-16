Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.
Po vítězství koalice si začal budovat kult osobnosti jako lídr opozice. To již pochopil každý rozumný člověk. Uplynulý víkend přinesl víc událostí než je obvyklé. Dnes ráno mě rozesmál komentátor Schwarz, který prohlásil víkendové demonstrace na podporu Pavla za „široké lidové hnutí“. Přátelé, víte co by to znamenalo? Že předseda chvilkařů Minář dokáže vyvolat lidové hnutí !? Prostě dobrý oddíl, aktivista k pohledání.
V mnoha městech se demonstrovalo, zpívala se hymna a dokonce někde lidé zpívali písničky Karla Kryla ! Tomu já říkám síla. Karel rozhodně nemiloval komunisty, současné ani bývalé. Karle, odpusť jim. RIP.
Zlatým hřebem víkendu se stalo vystoupení ministr Macinky (47) na mnichovské bezpečnostní konferenci, Jeho partnery v diskusi byli Hillary Clinton (78) a polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski (62). Nevím kolik toho viděli jeho čeští kritici, ale já jsem viděl pouze ten krátký příspěvek v televizi. Takže nevím, co tomu předcházelo. Z toho shotu jsem pochopil, že Macinka v klidu vyjadřil svoje názory, ale jeho partnerům se to moc nelíbilo. Macinka podpořil Trumpa v tom, že na Zemi máme pouze dvě pohlaví, tedy mužské a ženské (souhlasím). Za demokrata Bidena se v USA objevilo mnoho dalších pohlaví. Takže se to nelíbilo demokratce Clinton. Sikorski vypadal, že na Macinku žárlí a choval se dost povýšenecky, mně se vůbec nelíbil. Macinka mě příjemně překvapil svou angličtinou i svými nezávislými názory.
Naši “demokraté“ z opozice se na Macinku pochopitelně vrhli, čímž opět prokázali svojí malost. Naopak za oceánem sklidil Macinka uznání v médiích, v novinách i televizních stanicích. Macinka už dávno pochopil, že bez USA (= Trump) se v současnosti nepohne obrazně řečeno ani klas obilí.
Václav Kříž
Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?
V neděli 15.2. se chystají po celé republice shromáždění na podporu našeho všemi milovaného soudruha prezidenta.
Václav Kříž
Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?
Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.
Václav Kříž
Rakušan - komik a jeho svět.
Richterová už to pochopila, což mě u ní docela překvapilo. Rakušan stále bojuje svůj nesmyslný boj o místopředsedu sněmovny.
Václav Kříž
Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!
Republiku si rozvracet nedáme! Podobnost čistě náhodná. Na umělou kauzu esemeska už jsem nechtěl reagovat.
Václav Kříž
Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !
Pan Lipavský také prohlásil, že prezident je nadstranický !? O tom už ale většina národa pochybuje. A teď tu o karkulce. Tu ale už všichni známe.
