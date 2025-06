Kam zmizela Myrka? Co vypukla bitcoinová aféra není po paní Němcové ani vidu ani slechu!

Pokud někdo zná její místo pobytu, sdělte to nervózní veřejnosti. Paní senátorka je známá jako rigidní antikomunistka a absolutně čestná politička. Veřejnosti je také známá tím, že když objeví nějakou levárnu, je velmi zděšená!

Ano, opravdu je velmi zděšená. Je tak možné, že poté co její straničtí kolegové vyrobili bitcoinovou kauzu se tak styděla, že se uchýlila na odlehlé místo, kde bude naprosto zdrcená čekat do vyšumění celé kauzy. Obávám se, že kauza bude šumět až do podzimních voleb.

Myrka má vysoký morální kredit a veřejnost pozná každou levárnu podle toho, že Myrka veřejně vystoupí a prohlásí, že je zděšená. Když se objeví v televizi záběry ze senátu, marně hledám, kde Myrka sedí. Zřejmě je tak zděšená, že čas tráví v senátní kantýně. Při těch lidových cenách bych tak činil také. Je ale pravda, že nejsem z činů fialové vlády zděšen, spíš šokován.

Velmi mě potěšil slib pana premiéra, že když mu to zase hodíme, budeme mít platy jako v Německu. Tím pádem i německé penze. Zviklal mě asi tak jednu vteřinu, takže mu to zase nehodím.

Pan premiér nemá na bitcoinovou aféru čas, protože po vzoru hudebních hvězd pořádá turné po celé republice. Doprovází ho blbá blondýna, která má konečně nového tydýta. Turné má ohromný úspěch, protože občané mohou vidět tento pár nejen na vlastní oči, ale hlavně zadarmo.

Nedá mi, abych nepřipomněl poslední slavné vystoupení Myrky v pořadu Václava Moravce. Jeho nedělní polední pořad asi sledují jen masochisti, tak popíšu co provedla. Paní Konečná jí darovala brožurku Fialovy pohádky. Myrka ale vyznává u členů komunistické strany kolektivní vinu a proto vzápětí mrštila výtiskem jako nevěsta svatební kytici!? Nejen Moravec byl zaskočen. Řekl bych dokonce, že byl zděšen podobně jako Myrka.

Přeju paní senátorce, aby bitcoinovou kauzu ve zdraví přežila. Tento národ potřebuje takové morální vzory, nebojím se říci modly.