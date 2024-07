Je Česko právním státem? Ani náhodou.

Měl jsem možnost poznat na vlastní kůži velmi zblízka činnost naší justice v letech 1991 - 2009, tedy celých 18 let. České soudy porušují zákon i tím, že nevymáhají vlastní rozsudky. Rovněž nerespektují rozsudky Evropského soudu.

Tento příběh je možná neuvěřitelný, ale bohužel je pravdivý. Týká se kontaktu otců s dětmi po rozvodu. Moje anabáze trvala uvedených 18 let a proto jej popíšu ve velké zkratce. Bývalá manželka se rozhodla, že zabrání kontaktu syna se svým otcem, tedy mnou. Syn se narodil až po rozvodu manželství na můj návrh. Obv. soud pro Prahu 4 mi upravil styk se synem až po 4 letech!? V rozsahu 39 hodin ročně. Matka však tento rozsudek zcela ignorovala. Podával jsem opakovaně návrhy na výkon rozhodnutí, což jsou v takovém případě pokuty za zmařené styky. Soudci, lépe řečeno soudkyně, se však postavily na stranu matky, protože jí dávaly minimální pokuty, které jí samozřejmě nemohly donutit k respektování soudního rozhodnutí. A léta mojí snahy rychle ubíhala a můj syn rostl dlouhá léta jako poloviční sirotek, tedy bez svého otce. Protože česká justice zcela zklamala, obrátil jsem se v roce 2003 na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (dále jen ESLP).Moje stížnost na Českou republiku byla přijata a dostala číslo 26634/03. 9. ledna 2007 tento soud vynesl rozsudek Česká republika porušila moje lidská práva podle článku 6 Úmluvy (délka soudního řízení) a také podle článku 8 Úmluvy (právo na rodinný život). Za utrpění morální újmy (citace ESLP) mi přiznal soud zadostiučinění 10 tisíc euro. To už bylo synovi 16 let. Takže když vám Česká republika ukradne dítě po dobu 16 let, každý si může spočítat cenu svého rodičovství!? ČR se zavázala, že bude rozhodnutí ESLP respektovat. Toto ale už Rada Evropy nikterak nekontroluje. Spoléha na to, že signatáři Úmluvy jsou právními státy.

Jako každý úspěšný stěžovatel jsem očekával, že dojde k razantní změně a konečně svého syna uvidím. K mému překvapení se nestalo vůbec nic. Očekával bych, že ministerstvo spravedlnosti samo vloží rozsudek ESLP do opatrovnického spisu. ANI NÁHODOU !? Kdybych rozsudek do spisu nevložil sám, soud by se to nikdy nedozvěděl. Ani potom se nic nestalo, český soud evropský rozsudek ignoroval a ještě dva roky v klidu porušoval moje lidská práva, do zletilosti mého syna. Podal jsem proto žalobu na ministerstvo spravedlnosti a soudkyně mi za dva roky porušování zákona přiznala jako náhradu 7 tisíc Kč! To není překlep , to je fakt. Takže shrnuto, 18 let jsem bojoval o svého syna, ale neuspěl jsem. Alimenty jsem samozřejmě platil. Takže si můžete odpovědět na otázku, zda žijeme v právním státě. Ano nežijeme. Je to smutné, ale nic se na tom nedá změnit.