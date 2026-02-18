Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!
Konstatoval, že Babiš je vinen a uložil soudu 1.stupně, aby jej odsoudil !? Právě tak se to dělalo v 50. letech 20. století ! Nezaznamenal jsem v médiích odsudek jediného soudce.
Vše co zde napíšu se opírá o mojí vlastní zkušenost, kterou jsem získal během 18 let na vlastní kůži. Funkce soudce u nás je prakticky doživotní, bez možnosti odvolání. Výjimkou je extrémní počínání. Soudce navíc nenese žádnou odpovědnost za špatný výkon funkce.
Když vás soudce viditelně poškozuje, jediné co můžete udělat je podat na něj námitku podjatosti. Tipněte si, kdo o této podjatosti rozhoduje. Ano sám tento soudce vlastním usnesením! Můžete se sice odvolat, ale odvolací soud to vždycky potvrdí. Takovou falešnou kolegialitu nemají ani lékaři !
Soudce má ze zákona jedinou povinnost, měl by dodržovat platné zákony. Soudce nelze žalovat, rozhoduje jménem republiky, ne svým jménem. Je schován za kulatým razítkem. Těch 18 let jsem bojoval o kontakt se svým synem, ale v podstatě jsem bojoval s konkrétními soudci, aby vymáhali vlastní rozsudky. Pokud soudci nevymáhají vlastní rozsudky, je to jen cár úředního papíru.
Neříkám, že všichni soudci jsou špatní. Sám jsem za těch 18 let potkal jen dvě slušné soudkyně, protože ženy převážně soudí opatrovnické kauzy. Nebudu je jmenovat, protože by v kolektivu nevydržely. Mohl bych psát ještě dlouho, ale blog má být krátký.
Když mi nepomohly obecné soudy, obrátil jsem se na Ústavní soud ČR a nakonec i na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Tento svým rozsudkem č. 26634/2003 vyhověl mojí stížnosti na ČR a konstatoval že ČR porušila moje lidská práva ve dvou bodech a to: právo na spravedlivý proces a právo na rodinný život. Synovi bylo v té době už 16 let. Česká republika tento rozsudek zcela ignorovala a pokračovala v tom ještě dva roky do zletilosti mého syna.
Může se stát, který se zavázal, že bude respektovat rozhodnutí ESLP a udělal pravý opak, nazývat právním státem? Odpověď přenechám laskavému čtenáři. Snažte se soudům radši vyhnout. Mohli byste přijít o iluze jako já.
zdroj: rozsudek ESLP č.26634/2003 a opatrovnický spis mého syna M.K. s tím související (6 svazků, šířka svazku 9cm)
Václav Kříž
Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?
To není vtip ani není prvního dubna. Jedná se o naprosto oficiální návštěvu dle protokolu. Zlí jazykové budou tvrdit, že v Praze na Hradě již dlouho nebyli. Pan prezident je velmi aktivní a je neustále takříkajíc v luftu.
Václav Kříž
Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.
Pavla jsem nevolil, ale toleroval do doby, kdy zveřejnil soukromou esemesku. Prezidentské volby vyhrál díky tomu, že voliči nechtěli Babiše. Ten se podle mě na Hrad prostě nehodil. Chce rozhodovat jako premiér.
Václav Kříž
Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?
V neděli 15.2. se chystají po celé republice shromáždění na podporu našeho všemi milovaného soudruha prezidenta.
Václav Kříž
Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?
Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.
Václav Kříž
Rakušan - komik a jeho svět.
Richterová už to pochopila, což mě u ní docela překvapilo. Rakušan stále bojuje svůj nesmyslný boj o místopředsedu sněmovny.
