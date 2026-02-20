Jaký je rozdíl mezi volbami a marginálními průzkumy ?
Volební právo u nás má totiž asi 8 milionů občan ! Takže 8 milionů proti jedné tisícovce anonymních občanů. Proto by novináři neměli při výsledcích těchto výzkumů používat bombastické titulky a naznačovat, že vyjadřují názor celého národa.
Ono je také důležité, kde se daný výzkum prováděl. Něco jiného říkají Pražáci, Brňáci nebo Plzeňáci. Něco jiného říkají malá města nebo vesnice. Například já jsem žil v Praze od narození celých 63 let a na Václaváku jsem se vyskytoval poměrně často. Všechny průzkumy se mi ale vyhnuly. Jak potom mohu věřit průzkumu, kterého se zúčastní něco mezi jedním a dvěma tisíci neznámých občanů.
Trochu podezírám agentury, že provádí výzkumy mezi příznivci soudruha prezidenta nebo mezi samými piráty. Když poslouchám piráty v televizních debatách, stále mi potvrzují, že pirát už je diagnoza. Ale nemám to ozdrojované, takže to netvrdím. Jenom si to myslím, a to snad (zatím) není trestné.
Uvedu pro příklad jeden výzkum CVVM z 12.2.2026 na téma nejdůvěryhodnější český politik. Respondentů bylo 1725 a z tohoto počtu celých 1070 respondentů věří všemi milovanému prezidentovi. Tedy plných 62 %. To samozřejmě neznamená, že mu věří 62 % všech občanů. To je ten malý, ale podstatný rozdíl.
Obecné referendum zatím republika nemá, takže vypovídající hodnotu mají pouze demokratické volby. Někdy se také říká hlas lidu, hlas boží.
Prosím tedy, aby čtenáři brali podobné průzkumy s velkou rezervou. Tyto průzkumy slouží pouze ktomu, aby se novináři měli k čemu vyjadřovat. Často také k tomu, aby se na ně odvolávali někteří politici, když se jim to hodí.
Václav Kříž
Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!
Problém je, že naše justice vynáší nepředvídatelné rozsudky. Proto má Babiš i Okamura obavy. Na základě vlastní zkušenosti je naprosto chápu. To, co udělal vrchní soud v Praze naposledy v kauze Babiš je velká prasárna.
Václav Kříž
Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?
To není vtip ani není prvního dubna. Jedná se o naprosto oficiální návštěvu dle protokolu. Zlí jazykové budou tvrdit, že v Praze na Hradě již dlouho nebyli. Pan prezident je velmi aktivní a je neustále takříkajíc v luftu.
Václav Kříž
Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.
Pavla jsem nevolil, ale toleroval do doby, kdy zveřejnil soukromou esemesku. Prezidentské volby vyhrál díky tomu, že voliči nechtěli Babiše. Ten se podle mě na Hrad prostě nehodil. Chce rozhodovat jako premiér.
Václav Kříž
Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?
V neděli 15.2. se chystají po celé republice shromáždění na podporu našeho všemi milovaného soudruha prezidenta.
Václav Kříž
Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?
Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.
