Jaká je uhlíková stopa pana prezidenta? No velká!

Pan prezident rozhodně na Hradě nevysedává. Naopak je to velký cestovatel. Za 22 měsíců po svém zvolení k 6.12. již navštívil 49 zemí. Holuba asi překonal, možná i Hanzelku se Zikmundem. Musí ale využívat rychlou leteckou dopravu.

To se Grete Thurnbergové líbit nebude. Někteří z jeho předchůdců dostali nějakou přezdívku nebo uznání. Třeba TGM – zasloužil se o stát. Zatím to vypadá, že PP získá titul cestovatel. Ve veřejném prostoru jsem zachytil, že CK Hrad je nejlevnější a nejpohodlnější cestovka, kde se rozhodně nebudete tlačit. Zřejmě nějaký závistivec. Má to ale jednu podmínku, musí vás podpořit pětikolka.

I když musím konstatovat, že cestu pana prezidenta do Austrálie moc nechápu. Z médií jsem se dozvěděl, že cílem této cesty bylo sdělit našim krajanům, že už kvůli volbám, které se konají v intervalu 2,4 a 5 let, nemusí opouštět své domovy a mohou korespondenčně volit v klidu svého bytu. Ze všech stran slyším, že naši krajané, kteří jsou v drtivé většině již v důchodu, denně sledují naší politickou scénu a jsou proto stejně v obraze jako my, co tu žijeme každý den!? Tak nevím.

Když ráno vstanu, hned si pustím rádio, abych se dozvěděl, kam pan prezident přeletěl. To je prostě fofr, někdy mám dojem, že je všude, Myslím, že nám takového akčního fešáka leckde závidí. Já jsem také donedávna záviděl Slovákům jejich prezidentku, aká bola pekná!

Nedá mi to, ale trochu odbočím. Když jde ze senátu na Hrad nějaký sporný zákon k jeho podpisu, byl to ze začátku nervák. Podepíše, nepodepíše. Teď už jsem klidný. Pan prezident nás nejdříve napíná, pak udělá na vládu ty ty ty, ale nakonec to jako vždy podepíše. Já ho docela chápu, kdyby nepodepsal, vypadal by jako nevděčník a přitom ví, že jeho případné veto lehce přehlasují. Tak proč to dělat jinak?