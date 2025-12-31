Jak na Nový rok, tak po celý rok. Trest pro diváky ČT nebo „dárek“ pro pana prezidenta?
Že by šlo o němou výčitku panu prezidentovi za jeho postoj k okupaci republiky v roce 1968. Určitě jde o kvalitní snímek, ale proboha, proč na Nový rok? V roce 2026 si stresu jistě užijeme do sytosti, tak proč s tím ČT začíná hned na Nový rok?
Všechny komerční televize nám nabízejí buď komedii, romantický příběh nebo rodinný film. To se na Nový rok hodí a odpovídá to atmosféře. Stejně jako jsem se před rokem nedíval na Mašíny, nebudu se dívat ani na Vlny. Nebudu se dívat ani na novoroční projev pana prezidenta. Všichni víme, jak ve starověku končili poslové špatných zpráv. Nehodlám poslouchat projev kohokoliv. Že republika nevzkvétá, to víme nejlépe všichni, kdo tu žijeme. Cizinci, kteří mají právo účastnit se našich voleb, o tom neví vůbec nic. Osobně dávám přednost novoročnímu koncertu Vídeňských filharmoniků, a to každý rok. Krásný zážitek.
Že republika nevzkvétá, za tím stojí konkrétní politici. Nyní máme takovou pikantní záležitost na pražském magistrátu. Určitě to znáte, sekretářka dřela jako kůň a nadřízený Nečas jí poskytl milionovou odměnu. Všichni víme, jak to skončilo, pádem vlády.
Bylo nebylo, tajemník pražského magistrátu poslal své sekretářce jako odměnu 850 tisíc !? Určitě dřela také jako kůň. Věc je jasná. Sobě to napsat nemohl, tak to poslal té sedřené sekretářce a pak se asi šábli. Ovšem pointa teprve přijde. Primátor gynekolog Svoboda za ODS jaksi nepochopil zřejmou lumpárnu a najal firmu, aby zjistila, zda tajemník konal podle zákona. Samozřejmě za peníze daňových poplatníků. Výsledek je, že tajemník neporušil zákon!? Bez komentáře.
Jedinou práci, kterou pan primátor prokazatelně vykonává, je rozdávání rybí polévky na Staroměstském náměstí na Štědrý den. A to je za ty peníze hodně málo. Na každém záběru ze schůze magistrátu je jasně vidět, jak tam spokojeně podřimuje.
Václav Kříž
Žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka neexistují!
Celý národ dnes čekal, že nás s nimi pan prezident seznámí. Nestalo se tak. Bublina hlasitě splaskla.
Václav Kříž
Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.
O reparační půjčce se hovoří v souvislosti s finanční pomocí Ukrajině ze strany Evropské unie. Z toho plyne, že EU počítá s porážkou Ruska. Přitom Ukrajina by bez dalších peněz z EU ve 2. čtvrtletí musela vyhlásit bankrot.
Václav Kříž
Špatné svědomí pana prezidenta, tomu se mi nechce věřit. Každý den se vyjadřuje k Turkovi.
Schůzka prezidenta s Filipem Turkem se blíží každým dnem. Nevím proč má takovou silnou potřebu, aby se každý den vyjadřoval, proč se Turek nestane ministrem. Morální důvody bla, bla. My ale chceme slyšet něco jiného.
Václav Kříž
Fialova vláda byla nejlepší! Pražáci to pochopili, zbytek republiky ne! Vyměňte voliče!?
Je to tak. Fialova vláda byla nejlepší, a proto volby drtivě prohrála. Voliči z venkova jsou prostě nevděční a nechtějí se mít dobře, pane profesore. Samozvaní fialoví demokraté prohru stále nevstřebali a otravují veřejný prostor.
Václav Kříž
Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.
jmenovat premiérem. Tečka! Slova některých poslanců pětikolky o situaci která nastane po smrti premiéra jsou naprosto nechutná, prostě chucpe. Lidská závist a nenávist některých lidí jde takříkajíc za hrob.
