Fialova vláda byla nejlepší! Pražáci to pochopili, zbytek republiky ne! Vyměňte voliče!?
Opozice může kritizovat vládu, ale jaksi si nevšimli, že vláda ještě nevznikla. I potom by měli počkat klasických sto dní. Od voleb uplynuly dva měsíce a oni buší do vznikající vlády jako hluchý do vrat. Já to chápu, uděláte voličům ráj na Zemi a ti nevděčníci to hodí Babišovi. Správně hnutí ANO 2011.
Představitelé pětikolky jsou nastaveni naprosto negativně. Nejlépe je to vidět v televizních debatách, kam pravidelně docházejí stále stejní profláknutí předstvitelé fialového negativismu. Určitě si teď nevzpomenu na všechny, ale zkusím to. Mezi takové výtečníky patří například: Jakob, Pivoňka Vaňková, Havel (nástupce dvou svetrů), zbytečný Dvořák(zvaný parazit), Šebelová, Demetrašvili (studentka práv, za piráty), samozřejmě Hříbek, Farský, mladá a krásná Nerudová, novopečený otec Pospíšil, rusovláska Gregorová a nesmím zapomenout na velmi oblíbeného Zdechovského. Je jich samozřejmě víc, ale vážený čtenář si doplní další dle oblíbenosti.
Včera se blýskl znalostí dějin pan Jakob, když v debatě oznámil, že Hitler byl také zvolen v „demokratických“ volbách!? A chtěl ho tak připodobnit k poslanci Turkovi. Tohle těžko někdo další překoná. Myslím, že se dotkl politického dna jako první, rozhodně ne jako poslední.
Chtěl bych pětikolku vyvést z jejich omylu, že voliči ve volbách volili Babiše. Oni totiž volili hnutí ANO 2011, to je velký rozdíl.
V pětikolce se nám rozlila nepříjemná žluč a nejvíce si lízli piráti. Máme historické štěstí, že tato pidistrana vznikla až v roce 2009 a ne třeba za protektorátu. To bych si radio Londýn určitě nepustil, pokud by se mnou sousedili. Věřím Hřibovi, že je rychle dovede na politické smetiště.
Václav Kříž
Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.
jmenovat premiérem. Tečka! Slova některých poslanců pětikolky o situaci která nastane po smrti premiéra jsou naprosto nechutná, prostě chucpe. Lidská závist a nenávist některých lidí jde takříkajíc za hrob.
Václav Kříž
Pane prezidente, kdy nám prozradíte právní důvody, které brání jmenování Turka do vlády?
Pane prezidente, 50 % české populace vám stále ještě věří, že jste čestný a nestranný. Chystáte se nás zklamat? Nedávno jste uvedl, že jmenování pana Turka brání blíže neurčené právní důvody.
Václav Kříž
PIRÁTI: proč nás nikdo nemá rád? V tomto případě je pravda skutečně krutá.
Nejjednodušší by bylo zeptat se svých rodičů nebo prarodičů, vzhledem k nízkému věku některých pirátských poslanců. Piráti mají ve sněmovně 14 poslankyň a 4 poslance. Nejmladší z nich je Katerina Demetrashvili (2003)!?
Václav Kříž
Nevěřím posledním průzkumům veřejného mínění a proto jsem si udělal vlastní zcela
nezávislý průzkum v našem baráku. Žije zde reprezentativní vzorek od 18 do 80 let. Tento týden byly zveřejněny průzkumy s tendenčními výsledky. V našem baráku vyšel průzkum zcela opačně (zdroj já :-). Když poslouchám politiky
Václav Kříž
Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,
co mě nějaký Pirát rozesmál. Lipavský se také projevil jako (všeho) schopný politik. Když se pirátská bárka začala potápět, ihned přeskočil do bárky vládní. Myšlení ovšem nezměnil. I u něj platí, jednou pirát, vždycky pirát.
