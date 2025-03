Dva dokumenty o Zelenském. Proč dříve komik, nyní prezident vypadl u Trumpa ze své role?

Ano, Zelenský pobláznil Ukrajince svou rolí prezidenta v seriálu Sluha národa. Herec porazil v prezidentské volbě politika Porošenka ziskem 73% proti 27 % hlasů !? Ukrajinci prostě milují pohádky. Za jakou cenu?

To je stejné, jako bych já chtěl od pana Kopeckého (doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města) vyměnit kolenní kloub. Před dvěma roky jsem viděl v ČT kanadský dokument o Zelenském. Zjistili, že Zelenský po inauguraci postupoval naprosto stejně jako v seriálu, kde hrál hlavní roli. Za sponzora jeho prezidentské kampaně označili ukrajinského oligarchu Ihora Kolomojského. Ten byl v roce 2023 zatčen za finanční manipulace.

Včera ČT odvysílala třetí část britského dokumentu o Zelenském. Dozvěděl jsem se i několik nových informací o tomto populárním komikovi. který se svou skupinou vystupoval na velkých a oblíbených estrádách. Dokonce pobavil i samotného Putina.

V předvolební debatě na olympijském stadionu v Kyjevě ( ukr. Kyiv) v roce 2019 slíbil, že poklekne před každou matkou, která ztratí syna ve válce proti Rusku. To ale nesplnil, pouze manželkám a matkám zabitých vojáků rozdával a rozdává in memoriam plechové odznáčky!?

Pan Zelenský nezapře bývalého herce a komika. Miluje velké scény, plná hlediště, potlesk – prostě světla ramp. Po natočení seriálu Sluha národa se z něho skutečně stala mediální hvězda a on si to užíval plnými doušky. Obdivuji jeho ego, když se bez jakékoliv politické zkušenosti rozhodl kandidovat na prezidenta své země. Možná to byla odvaha, možná to byla euforie z oblíbenosti jeho seriálové postavy.

Jeho počin určitě jednou zhodnotí historici. Možná by nám něco napověděl rozbor jeho osobnosti. V každém případě nepochopil, proč Rusové vpadli do jeho vlasti. Trump to pochopil a Putin to stále opakuje, nechce, aby se Ukrajina stala členem NATO. Malí sousedi velmocí to nikdy neměli, nemají a nebudou mít lehké. To je realita.