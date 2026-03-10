Dost bylo Moravce !!!

Nechtěl jsem psát tento blog, ale čeho je moc, toho je příliš. Šťastná země, která už tři dny řeší nějakého moderátora, který už měl inventární číslo na zádech. Na jeho pořad jsem se podíval možná jednou před dvaceti lety.. .

Moravec byl na ČT pěkně dlouho přisátý a už měl být dávno odejit. Díky bohu to udělal sám. Nejen mě by zajímalo, kolik peněz bral za ten svůj pořad. To se asi nikdy nedozvíme, a možná že to bude tak lepší. Jenom by se nám vyletěl krevní tlak.

Už o něm nechci slyšet, takový lumen to zase nebyl. Spojovat jeho jméno s nezávislostí televize nebo s jakousi demokracií považuji za zcela nepatřičné. Patřil k té množině moderátorů, kteří místo moderování dávají najevo své politické reference a snaží se tepat lidi s opačnými sympatiemi.

Nebudu psát o moderátorech, kteří svojí roli zvládají. Ty všichni znají. Uvedu ty, kteří nezvládají: třeba Řezníček a Řezníčková. Těm ostatním nemůžu ani přijít na jméno.

Média by se měla radši věnovat zážitkové politice našeho „nejlepšího“ prezidenta. On mění své pobyty tak rychle, že novináři nestíhají referovat. Samozřejmě je vůdcem opozice, o tom už dnes nikdo nepochybuje. Marně se snaží zbavit této nálepky.

Ani bych se nedivil, kdyby Milion chvilek již nyní inicioval podpisovou akci za jeho znovuzvolení. Chucpe ! Ideální by byl někdo, kdo se nezapletl s předvojem dělnické třídy – Komunistickou stranou Československa.

Autor: Václav Kříž | úterý 10.3.2026 11:56

Václav Kříž

  • Počet článků 91
  • Celková karma 31,28
  • Průměrná čtenost 724x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

