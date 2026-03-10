Dost bylo Moravce !!!
Moravec byl na ČT pěkně dlouho přisátý a už měl být dávno odejit. Díky bohu to udělal sám. Nejen mě by zajímalo, kolik peněz bral za ten svůj pořad. To se asi nikdy nedozvíme, a možná že to bude tak lepší. Jenom by se nám vyletěl krevní tlak.
Už o něm nechci slyšet, takový lumen to zase nebyl. Spojovat jeho jméno s nezávislostí televize nebo s jakousi demokracií považuji za zcela nepatřičné. Patřil k té množině moderátorů, kteří místo moderování dávají najevo své politické reference a snaží se tepat lidi s opačnými sympatiemi.
Nebudu psát o moderátorech, kteří svojí roli zvládají. Ty všichni znají. Uvedu ty, kteří nezvládají: třeba Řezníček a Řezníčková. Těm ostatním nemůžu ani přijít na jméno.
Média by se měla radši věnovat zážitkové politice našeho „nejlepšího“ prezidenta. On mění své pobyty tak rychle, že novináři nestíhají referovat. Samozřejmě je vůdcem opozice, o tom už dnes nikdo nepochybuje. Marně se snaží zbavit této nálepky.
Ani bych se nedivil, kdyby Milion chvilek již nyní inicioval podpisovou akci za jeho znovuzvolení. Chucpe ! Ideální by byl někdo, kdo se nezapletl s předvojem dělnické třídy – Komunistickou stranou Československa.
Václav Kříž
8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.
Dámy, ČT dnes večer po zprávách nebude vysílat záznam koncertu Karla Gotta, ale něco mnohem lepšího - hodinový rozhovor s naším milovaným prezidentem. Tak si to nenechte ujít a nepůjčujte partnerům ovladač.
Václav Kříž
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě vlastních zkušeností říkám že ne.
ČR se v roce 1993 zavázala, že bude respektovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Můj rozsudek od ESLP čeští soudci zcela ignorovali. Já tu neblahou zkušenost mám. Ti co nepoznali českou justici na
Václav Kříž
Prý si pan prezident buduje kult osobnosti.
citace z Wikipedie: Nepostradatelnou roli hrají při etablování kultu osobnosti vždy masová média, v první polovině 20. století to byl zejména tisk, později i rozhlas.
Václav Kříž
Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Myšleno ze svého. Dříve měl Milion chvilek na svém webu transparentní účet svých dárců, dnes jsem ho tam nenašel. Myslím, že veřejnost by se ráda dozvěděla pravdu.
Václav Kříž
Nemám rád Pavla, Fialu, Staňuru, Rakušana, Pekarovou, Farského, Nerudovou, Piráty ..
Tento blog by mě nikdy nenapadl, ale vidím jaký úspěch má blog kolegy Buriana. Má karmu 39,84 a 4161 čtenářů, na hlavní straně. Neuvěřitelný úspěch a přitom je to tak jednoduché. Doufám, že to bude fungovat i obráceně.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
Muzeum v Žamberku hledá nového partnera pro stavbu depozitáře v Lichkově
Muzeum starých strojů v Žamberku na Orlickoústecku přišlo o partnera, s nímž chtělo postavit...
Liberecké Fauna trhy
Prodej, výstava a nákup terarijních zvířat, okrasného ptactva, techniky, krmného hmyzu, hlodavců,...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 91
- Celková karma 31,28
- Průměrná čtenost 724x