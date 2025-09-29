Děkovná řeč Jiřího Mádla mě vrátila do dob totality. Dostal stříbrnou medaili od předsedy
herce i režiséra. Jeho řeč mě nejdříve zaujala a potom i šokovala. Ten projev měl intonaci ve stylu Republiku si rozvracet nedáme! Přitom vzhledem ke svému věku (nar. 1986), tu dobu nemůže pamatovat. Přesto mi jí připomněl.
Je možné, když mu předseda senátu Miloš Vystrčil předával tu stříbrnou medaili senátu, že na něj přeskočili i jeho politické názory jako virus. Hlavní „teze“ obsahovaly především sdělení, že musíme za každou cenu zabránit opozici (tedy extremistům) aby převzali řízení země po fialové katastrofě.
Já doufám, že Češi mají víc rozumu než Američané. Ti si opět zvolili za prezidenta člověka, který inicioval útok na Kapitol a stále tvrdí, že mu předchozí volby byly ukradeny!? Je zajímavé, jak se svět chová k Trumpovi. Ten se chová typicky autoritářsky a také mstivě. Ale zatím mu skoro všichni pochlebují, aby jim nezvýšil dovozní cla.
Je nevyzpytatelný a mstivý, chce si přivlastnit Grónsko. Oranžový ďábel ale zatím nepřekročil červenou linii. On sám si myslí, že může udělat, co se mu zlíbí. Jistý Adolf si to ve své době myslel také, ale dopadlo to díky Rusům a Americe dobře. Adolf ale díky bohu nevlastnil atomové bomby.
Doufám, že se z toho Jirka Mádl vykurýruje. Možná, že mu ta stříbrná medaile (taková sláva) ovlivnila zdravý rozum jenom chvilkově. Hrozně mu to přeju.
Václav Kříž
My jsme ti jediní a praví demokraté! Jak nás poznáte? Když nám v diskusi chybí argumenty
skáčeme oponentům do řeči. Prostě jsme arogantní na druhou. Po čtyřech letech vládnutí máme vše připraveno. Rozuměj, splnit co jsme slíbili v předchozím vládním programu!? Zase jde o všechno, přeloženo - zase jde o naše koryta.
Václav Kříž
Korespondenční volba pro krajany zcela postrádá logiku.
Ti, co mají trvalé bydliště v republice a venku dočasně pracují nebo studují, u těch je to jasné a tato volba má logiku. U krajanů , kteří trvale žijí v zahraničí, to nemá logiku žádnou. Že mají české občanství nic neznamená.
Václav Kříž
Praha-jediná metropole, která nemá street food.
Co na tom magistrátu vymýšlejí? Praha měla za bolševika oblíbený street food - opečený buřt s chlebem a hořčicí. Vzpomínám, kde byly stánky umístěny. Jeden byl umístěn v průchodu Slovanského domu, další před Laternou magikou.
Václav Kříž
Věčná kauza Babiš-fraška české justice. Příkaz zní jasně, Babiš musí být potrestán.
A to za každou cenu! Soudci a státní zástupci dlouhodobě šikanují předsedu ANO. Podjatost vůči jeho osobě se nedá prokázat, to by se museli aktéři sami přiznat. To ale v naší justici nehrozí. Česká republika není právním státem.
Václav Kříž
Kam zmizela Myrka? Co vypukla bitcoinová aféra není po paní Němcové ani vidu ani slechu!
Pokud někdo zná její místo pobytu, sdělte to nervózní veřejnosti. Paní senátorka je známá jako rigidní antikomunistka a absolutně čestná politička. Veřejnosti je také známá tím, že když objeví nějakou levárnu, je velmi zděšená!
