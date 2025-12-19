Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.
Na tomto místě je důležité připomenout si rozbujelou korupci na Ukrajině, konkrétně v nejvyšších patrech politiky a byznysu. Korupce se vyskytuje v přímé blízkosti pana Zelenského. Někteří proto utekli do ciziny nebo opustili vysoké posty ve vedení země. Ani prezident není mimo podezření. Následuje výpis z Wikipedie.
Aféra Pandora Papers odhalila nelegální aktivity Zelenského, při nichž se snažil vyhnout placení daní z několika desítek milionů dolarů, které on a jeho společnosti obdržely od kontroverzního oligarchy Igora Kolomojského (už tyto peníze mají pocházet z trestné činnosti),[86] I toto stálo za pádem jeho preferencí na pouhých 11% a za předpověďmi jeho brzkého politického pádu v období před ruskou invazí. „Odkloněné“ peníze investoval do nemovitostí, jmenovitě se hovoří o Londýnu. Portfolio jeho nemovitostí je však širší, hodně investoval i v Rusku, rovněž zde docházelo ke značně pochybným nákupům se záhadným pozadím.[87] Nemovitý majetek držel v Rusku a to i např. na Krymu minimálně do jara 2023.[88] Premiéře filmu[86] agentury Slidstvo.info o Zelenského offshorových aktivitách, která proběhla v budově kyjevské opery ještě před oficiální publikací materiálů Pandora Papers, se prý úřady snažily zabránit s tím, že nejde proud. Konec výpisu z Wikipedie.
Na Ukrajině také stoupá obliba zlatých záchodů. Nikdo netuší, kde končí peníze z pomoci EU. Já bych za další půjčky rozhodně neručil. Každému rozumnému člověku je jasné, že Ukrajina tyto půjčky nikdy nesplatí. Říká se, že tyto peníze mizí v černé díře.
Nic na tom nemění, že Rusko napadlo Ukrajinu a ta má právo se bránit.
Václav Kříž
Špatné svědomí pana prezidenta, tomu se mi nechce věřit. Každý den se vyjadřuje k Turkovi.
Schůzka prezidenta s Filipem Turkem se blíží každým dnem. Nevím proč má takovou silnou potřebu, aby se každý den vyjadřoval, proč se Turek nestane ministrem. Morální důvody bla, bla. My ale chceme slyšet něco jiného.
Václav Kříž
Fialova vláda byla nejlepší! Pražáci to pochopili, zbytek republiky ne! Vyměňte voliče!?
Je to tak. Fialova vláda byla nejlepší, a proto volby drtivě prohrála. Voliči z venkova jsou prostě nevděční a nechtějí se mít dobře, pane profesore. Samozvaní fialoví demokraté prohru stále nevstřebali a otravují veřejný prostor.
Václav Kříž
Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.
jmenovat premiérem. Tečka! Slova některých poslanců pětikolky o situaci která nastane po smrti premiéra jsou naprosto nechutná, prostě chucpe. Lidská závist a nenávist některých lidí jde takříkajíc za hrob.
Václav Kříž
Pane prezidente, kdy nám prozradíte právní důvody, které brání jmenování Turka do vlády?
Pane prezidente, 50 % české populace vám stále ještě věří, že jste čestný a nestranný. Chystáte se nás zklamat? Nedávno jste uvedl, že jmenování pana Turka brání blíže neurčené právní důvody.
Václav Kříž
PIRÁTI: proč nás nikdo nemá rád? V tomto případě je pravda skutečně krutá.
Nejjednodušší by bylo zeptat se svých rodičů nebo prarodičů, vzhledem k nízkému věku některých pirátských poslanců. Piráti mají ve sněmovně 14 poslankyň a 4 poslance. Nejmladší z nich je Katerina Demetrashvili (2003)!?
