Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.

O reparační půjčce se hovoří v souvislosti s finanční pomocí Ukrajině ze strany Evropské unie. Z toho plyne, že EU počítá s porážkou Ruska. Přitom Ukrajina by bez dalších peněz z EU ve 2. čtvrtletí musela vyhlásit bankrot.

Na tomto místě je důležité připomenout si rozbujelou korupci na Ukrajině, konkrétně v nejvyšších patrech politiky a byznysu. Korupce se vyskytuje v přímé blízkosti pana Zelenského. Někteří proto utekli do ciziny nebo opustili vysoké posty ve vedení země. Ani prezident není mimo podezření. Následuje výpis z Wikipedie.

Aféra Pandora Papers odhalila nelegální aktivity Zelenského, při nichž se snažil vyhnout placení daní z několika desítek milionů dolarů, které on a jeho společnosti obdržely od kontroverzního oligarchy Igora Kolomojského (už tyto peníze mají pocházet z trestné činnosti),[86] I toto stálo za pádem jeho preferencí na pouhých 11% a za předpověďmi jeho brzkého politického pádu v období před ruskou invazí. „Odkloněné“ peníze investoval do nemovitostí, jmenovitě se hovoří o Londýnu. Portfolio jeho nemovitostí je však širší, hodně investoval i v Rusku, rovněž zde docházelo ke značně pochybným nákupům se záhadným pozadím.[87] Nemovitý majetek držel v Rusku a to i např. na Krymu minimálně do jara 2023.[88] Premiéře filmu[86] agentury Slidstvo.info o Zelenského offshorových aktivitách, která proběhla v budově kyjevské opery ještě před oficiální publikací materiálů Pandora Papers, se prý úřady snažily zabránit s tím, že nejde proud. Konec výpisu z Wikipedie.

Na Ukrajině také stoupá obliba zlatých záchodů. Nikdo netuší, kde končí peníze z pomoci EU. Já bych za další půjčky rozhodně neručil. Každému rozumnému člověku je jasné, že Ukrajina tyto půjčky nikdy nesplatí. Říká se, že tyto peníze mizí v černé díře.

Nic na tom nemění, že Rusko napadlo Ukrajinu a ta má právo se bránit.

Autor: Václav Kříž | pátek 19.12.2025 11:16 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

Václav Kříž

  • Počet článků 61
  • Celková karma 34,31
  • Průměrná čtenost 825x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

