Co je s Myrkou? Ještě si nekopla do Turka! Není nemocná? Jisté je, že je hodně zděšená.
Turek je typický macho a samozřejmě také frajírek. Na naší politické scéně je to rozhodně změna. Celoživotní poslanec Marek Benda je proti němu šedá myš. Novopečený tatínek Pospíšil také není moc zajímavý. Jeho odnošená dcerka bude mít zajímavé dospívání. Ve školce a ve škole bude určitě překvapená, že ostatní děcka mají také mámu. Její biologická matka jí sice za slušný peníz porodila ale po porodu jí odevzdala tatínkovi. Smutný příběh.
Politici pětilolky říkali, že Babiš stále fňuká. Mně to tak nepřipadalo. Zato teď v médiích slyším a vidím, jak poličky a politici pětikolky fňukají, že s nimi vítěz voleb pěkně cvičí. S tím ale přece museli počítat. Vždyť tu opozici celé čtyři roky jenom válcovali!
Těším se, až si vítězná koalice v parlamentu odhlasuje první pevný čas hlasování. Samozvaní demokraté začnou plakat a naříkat. Nejvíc samozřejmě fňukají naši hrdinní PIRÁTI. Také se těším, až předseda poslanecké sněmovny bude vypínat mikrofon tzv. demokratům a varovat je před vyvedením z jednací síně! To bude skutečně hustý!
Týden po volbách máme všichni dojem, že naše „demokratická“ vláda odešla do ilegality. Nejsou vidět, nejsou slyšet. Vyjma kauzy Turek, ale za to si je z našich daní neplatíme. Snaží se to nastupující koalici co nejvíc zkomplikovat. Když i sám Kalousek označí taneček pětikolky kolem rozpočtu za porušení zákona, to už něco ukazuje.
Pětikolka svým počínáním nepoškozuje ani tak Babiše, ale v důsledcích především občany této republiky. Měli by se rychle vzpamatovat a nechovat se jako malí kluci, kteří prohráli nějaké kuličky.
Václav Kříž
Role stran se po volbách otočila. Demokrati poznají vlastní medicínu. Hyeny vyjí, karavana
jde dál. SPD měla po předchozích volbách nárok na funkci místopředsedy sněmovny, nedostala nic. Piráti měli jenom čtyři poslance, ale Richterová místo dostala. Jaká bude reakce „populistů a extremistů? Předseda dolní sněmovny
Václav Kříž
Pane Jakobe vzpamatujte se! Stejně tak i další „soudci“ z pětikolky! Babiš v této chvíli
není a ani nemůže být označen za zločince. Stále mu patří presumpce neviny. To jenom odvolací soud vynesl rozsudek, na který nemá žádný odvolací soud právo. V tomto případě uložil soudu 1. stupně, aby Babiše odsoudil !?
Václav Kříž
Pětikolka jede bomby i po prohraných volbách. Stále jedou předvolební kampaň.
Tzv. demokratům zůstala jediná jistota, doživotní poslanec Marek Benda byl opět zvolen. Pětikolka prohru viditelně těžce vstřebává. Hnutí ANO, SPD a Motoristy stále nálepkují jako populisty a extremisty. Jsou to prostě zoufalci.
Václav Kříž
Rezerva blanických rytířů se náhle zjevila v Jihlavě. Nechte si poradit od výkvětu české
umělecké elity. Dorazila i Myrka Němcová a zase byla zděšená. Prý z nás bude ruská gubernie a prý směřujeme ke komunismu!? My všichni ale víme, že komunismus nikde na světě nebyl a nebude, je to pouhá utopie.
Václav Kříž
Náš vrchní demokrat v televizní debatě potvrdil svou špatnou pověst nejhoršího premiéra.
Označovat opozici jako extremisty a ruské šváby je trapné, je už trapné, je prostě trapné. Pan Fiala viditelně podceňuje voliče opozice. Jeho příznivci jsou sice zvyklí, ale jeho odpůrci ještě používají zdravý rozum.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát
Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Zabiju vás, vypadněte! Rusky mluvící muž ve vlaku vyhrožoval ukrajinské rodině
Rusky mluvící muž v pondělí ve vlaku ve Švýcarsku slovně napadl mladou ukrajinskou rodinu s...
Střelba poblíž školy ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný
Po střelbě nedaleko základní školy ve Smržovce na Jablonecku zemřeli dva lidé, jeden další je těžce...
Na Praděd se vrátila klíčová meteostanice. Přesun ze Šeráku měl své důvody
Na nejvyšší moravskoslezskou horu Praděd se po 28 letech vrátila klíčová profesionální...
U Týna nad Vltavou spatřil myslivec velkou šelmu, může to být puma
V okolí Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se pohybuje větší kočkovitá šelma. Mohlo by se jednat...
- Počet článků 46
- Celková karma 30,92
- Průměrná čtenost 863x