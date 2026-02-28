Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Když vypukla covidová krize, vzpomínám si, jak opozice žádala od Babišovi vlády další a další peníze na podporu dalších organizací. Teď to opozice opět žádá od vlády na podporu Ukrajiny. V čem spočívá ta schizofrenie?
Na jedné straně napadají vysoký schodek státního rozpočtu, na druhé straně chtějí peníze na podporu Ukrajiny a na politické a zelené neziskovky !? Nutné škrty jim vadí !Jak ale postupně vychází najevo, Staňurův nepravdivý rozpočet měl schodek vyšší než těch současných pravdivých 310 miliard.
Opravdu by mě zajímalo, kolik peněz na Ukrajinu poslal soudruh prezident a představitelé současné opozice. Ze státního by rozdávali, to je vidět na odměnách končících ministerských náměstků a vrchních ředitelů. Známe to všichni – dřeli jako koně !
Kdo si toho nevšiml, tak bývalý premiér Nečas se v tichosti rozvedl s paní Nečasovou předtím Nagyovou. Také dřela jako kůň. To jsem celkem čekal. Bylo mi líto jeho dospělých dětí, ty se určitě za svého otce musely stydět.
Jinak musím pochválit ministra zahraničí Macinku, který dnes při své misi zaujal pozitivně světová média. Naše opozice si jeho ukvapenou kritikou naběhla na vidle. Že byl jeho předchůdcem v Černínském paláci pirát Lipavský zvaný též knedlík, už si nikdo nevzpomene. A to je dobře, nemám rád převlékače kabátů. Na Hradě ani na ZAMINI.
Václav Kříž
Nemám rád Pavla, Fialu, Staňuru, Rakušana, Pekarovou, Farského, Nerudovou, Piráty ..
Tento blog by mě nikdy nenapadl, ale vidím jaký úspěch má blog kolegy Buriana. Má karmu 39,84 a 4161 čtenářů, na hlavní straně. Neuvěřitelný úspěch a přitom je to tak jednoduché. Doufám, že to bude fungovat i obráceně.
Václav Kříž
Jaký je rozdíl mezi volbami a marginálními průzkumy ?
Nebetyčný ! To se prostě nedá srovnávat. Podstatný rozdíl spočívá ve skutečnosti, že výsledek voleb lze hodnotit jako názor voličů ! Výsledek průzkumu, kterého se zúčastní pouze 1000 respondentů má nulovou vypovídající hodnotu.
Václav Kříž
Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!
Problém je, že naše justice vynáší nepředvídatelné rozsudky. Proto má Babiš i Okamura obavy. Na základě vlastní zkušenosti je naprosto chápu. To, co udělal vrchní soud v Praze naposledy v kauze Babiš je velká prasárna.
Václav Kříž
Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?
To není vtip ani není prvního dubna. Jedná se o naprosto oficiální návštěvu dle protokolu. Zlí jazykové budou tvrdit, že v Praze na Hradě již dlouho nebyli. Pan prezident je velmi aktivní a je neustále takříkajíc v luftu.
Václav Kříž
Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.
Pavla jsem nevolil, ale toleroval do doby, kdy zveřejnil soukromou esemesku. Prezidentské volby vyhrál díky tomu, že voliči nechtěli Babiše. Ten se podle mě na Hrad prostě nehodil. Chce rozhodovat jako premiér.
