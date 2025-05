Česká justice vyrobila dalšího mučedníka. Ano, jde o Babiše. Tu dotaci už dávno vrátil.

O tom se ale moc nemluví. Babiš rozhodně není jediný, kdo chtěl získat nějakou dotaci, ale je to miliardář, který založil nejsilnější politické hnutí u nás. Takhle by po něm šel bolševik. Jenže teď po něm jdou státní zástupci.

Není mi sympatický, ale to není trestný čin. Ta kauza se zrodila v roce 2008 a trvá dodnes. Jestli si někdo myslí, že mu tato pseudokauza ublíží, hluboce se mýlí. Akorát to hnutí ANO přihrává další voliče.

I kdyby nějaký trestný čin spáchal, už byl dávno potrestán délkou té kauzy. Zkuste se vcítit do jeho pocitů. Málokdo ví, jaké to je být součástí trestního řízení po tak dlouhou dobu. Myslím, že to na zdraví rozhodně nepřidá. Každý, kdo mu chce ublížit, by si měl uvědomit, že voliči volí hnutí ANO, nikoliv samotného Babiše.

Kdysi to vyřešil prezident Klaus tak, že na kauzy, které nedokázali soudci vyřešit do osmi let, vyhlásil amnestii. Pěkně to tenkrát od veřejnosti schytal. Schytat to ale měli hlavně soudci za svojí neschopnost.

Na kauze Čapí hnízdo se vyřádili také státní zástupci. Už dvakrát byl zproštěn obžaloby, ale nadřízený státní zástupce to vždy svojí stížností vrátil na začátek. Předpokládám, že žaloba bude opět neúspěšná.

Na Babišově místě bych za ta léta soudního popotahování žádal odpovídající odškodnění. Jako premiér svůj plat přenechával ženám samoživitelkám a případné odškodnění by skončilo opět u nich.

Bohužel to odškodnění zaplatí daňoví poplatníci z kapitoly ministerstva spravedlnosti. Správně by to měli zaplatit zúčastnění soudci a státní zástupci.