Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?
Prezident je viditelně ve vleku svých poradců, z jejichž řad nejviditelnější je pan Kolář. Z Hradu se pravidelně každý den dovídáme, že soudruh prezident Turka nejmenuje. Občanům to stačí říct jednou, tak proč každý den.
Jsem opravdu rád, že premiér ponese na Hrad nominaci pana Turka. Zároveň stále čekám a se mnou jistě i všichni občané na slibované právní důvody, které brání jmenování Filipa Turka. Prezident už se na ně přestal odvolávat. Je zřejmé, že neexistují.
V poslední době se nám rozmohl zajímavý nešvar nové opozice. Ve svých vyjádřeních se odvolávají na mínění veřejnosti. Naši veřejnost ale tvoří 10 milionů občanů. Mínus mládež do 15 let. Nezaregistroval jsem, že by každý týden někdo obešel všechny občany a ptal se jich na názor.
Odvolávat se na průzkum, kterého se zúčastnilo 1000 osob, z nichž 50% řeklo ano a 50 % řeklo ne, že 50% občanů (5 milionů) je pro a 50 % občanů (5 milionů) je proti, je naprostá demagogie. Tato tvrzení používá jenom nová opozice. Také je velký rozdíl, jestli průzkum proběhne v Praze nebo mimo Prahu. ANO vyhrálo parlamentní volby ve všech krajích, kromě Prahy. Podle toho také vypadjí tyto „pravdivé“ průzkumy.
Dalším nešvarem je chování představitelů opozice v televizních debatách, neustále skáčou do řeči. Děje se tak na ČT 24 i CNN PRIMA NEWS. Moderátoři někteří nejsou schopni pořad umoderovat, např Tománková, Půr nebo Wolfová. Na ČT 24 se po panu Železném objevují další aktivističtí moderátoři, např. Takáč, Řezníčková, Řezníček i další, kteří viditelně fandí jedné straně. Není to hezký pohled.
Václav Kříž
Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.
Pokud je pan prezident demokrat, měl by Turkovi dát šanci k odpracování údajných poklesků. Pavla nominovala na prezidenta naše „pravicová“ Spolu, a přitom věděla, že byl členem KSČ 1985-1989 (zdroj Wikipedie).
Václav Kříž
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Trest pro diváky ČT nebo „dárek“ pro pana prezidenta?
Česká televize pokračuje v trendu programu na Nový rok na ČT 1 v prime času, tedy v programu od 20,00. Loni nám připravili bonbónek v podobě příběhu bratrů Mašínů. Letos pro nás připravili thriller Vlny o roce 1968!?
Václav Kříž
Žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka neexistují!
Celý národ dnes čekal, že nás s nimi pan prezident seznámí. Nestalo se tak. Bublina hlasitě splaskla.
Václav Kříž
Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.
O reparační půjčce se hovoří v souvislosti s finanční pomocí Ukrajině ze strany Evropské unie. Z toho plyne, že EU počítá s porážkou Ruska. Přitom Ukrajina by bez dalších peněz z EU ve 2. čtvrtletí musela vyhlásit bankrot.
Václav Kříž
Špatné svědomí pana prezidenta, tomu se mi nechce věřit. Každý den se vyjadřuje k Turkovi.
Schůzka prezidenta s Filipem Turkem se blíží každým dnem. Nevím proč má takovou silnou potřebu, aby se každý den vyjadřoval, proč se Turek nestane ministrem. Morální důvody bla, bla. My ale chceme slyšet něco jiného.
