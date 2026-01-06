Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?

Kancelář prezidenta republiky (KPR) = poradci prezidenta. KPR v poslední době vydává politická stanoviska, přičemž se původně jedná o servis pro prezidentský úřad. Komu tedy máme věřit, prezidentovi nebo jeho poradcům?

Prezident je viditelně ve vleku svých poradců, z jejichž řad nejviditelnější je pan Kolář. Z Hradu se pravidelně každý den dovídáme, že soudruh prezident Turka nejmenuje. Občanům to stačí říct jednou, tak proč každý den.

Jsem opravdu rád, že premiér ponese na Hrad nominaci pana Turka. Zároveň stále čekám a se mnou jistě i všichni občané na slibované právní důvody, které brání jmenování Filipa Turka. Prezident už se na ně přestal odvolávat. Je zřejmé, že neexistují.

V poslední době se nám rozmohl zajímavý nešvar nové opozice. Ve svých vyjádřeních se odvolávají na mínění veřejnosti. Naši veřejnost ale tvoří 10 milionů občanů. Mínus mládež do 15 let. Nezaregistroval jsem, že by každý týden někdo obešel všechny občany a ptal se jich na názor.

Odvolávat se na průzkum, kterého se zúčastnilo 1000 osob, z nichž 50% řeklo ano a 50 % řeklo ne, že 50% občanů (5 milionů) je pro a 50 % občanů (5 milionů) je proti, je naprostá demagogie. Tato tvrzení používá jenom nová opozice. Také je velký rozdíl, jestli průzkum proběhne v Praze nebo mimo Prahu. ANO vyhrálo parlamentní volby ve všech krajích, kromě Prahy. Podle toho také vypadjí tyto „pravdivé“ průzkumy.

Dalším nešvarem je chování představitelů opozice v televizních debatách, neustále skáčou do řeči. Děje se tak na ČT 24 i CNN PRIMA NEWS. Moderátoři někteří nejsou schopni pořad umoderovat, např Tománková, Půr nebo Wolfová. Na ČT 24 se po panu Železném objevují další aktivističtí moderátoři, např. Takáč, Řezníčková, Řezníček i další, kteří viditelně fandí jedné straně. Není to hezký pohled.

Autor: Václav Kříž | úterý 6.1.2026 11:26 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

