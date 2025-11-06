Bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), takového sourozence by po včerejšku v PS nikdo nechtěl.
Zřejmě má dobrý žaludek, takto veřejně útočit na svého bratra. Jeho včerejší vystoupení namířené proti bratrovi trvalo 22 minut a jestli byla nějaká šance, aby k sobě někdy našli cestu, tak do toho Hayato pěkně šlápl! Předpokládám, že byl dnes u zpovědi, protože jinak by jeho dušička odletěla přímo do pekla.
To se prostě nedělá. Nejsem fanouškem předsedy SPD, ale tohle bych nedokázal. Chápu, že ho bratr nemá rád, ale na rovinu. Kdo by se zajímal o Hayatu, kdyby měl jiné příjmení? Nikdo. Zřejmě se chtěl zavděčit svým nadřízeným, ale tohle bylo prostě chucpe.
Poslanci pětikolky včera na šest hodin paralyzovali chod poslanecké sněmovny. Ač nerad, musím se stále opakovat. Pětikolka vidí chyby jen u druhých, u sebe nikdy. A pořád melou dávno vymletou slámu dokola. Jako by zapomněli, jak se chovali oni před čtyřmi roky. Apelují nesmyslně na novou koalici, aby se nyní chovala lépe než oni před čtyřmi roky.
Vrátím se ke svým zdejším obdivovatelům. Nejhorlivější z nich je nějaký Flaška. Zřejmě má malou fantazii, protože hodinu poté, co zveřejním nový blog, ukradne mi nadpis i část blogu. Člověka obdiv zahřeje, ale nesmí to být tak křečovité. Možná mu to dojde, ale vsadím flašku že ne.
Mějte pěkný den a nenechte se otrávit politikou. Život není jenom politika.
Václav Kříž
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). To jméno si zapamatujte.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Podobně se ptal ve filmu Skřivánci na niti Zdeněk Nejedlý, když ho oslovil Václav Neckář. Matěj Hlavatý složil před třemi dny poslanecký slib a využil hned první možnost, aby
Václav Kříž
Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.
Tato skvělá vláda se bojí poslat svůj skvělý rozpočet do sněmovny. Je jasné, že tento dokument ukrývá různá zajímavá tajemství a skryté manipulace. Doufám, že tito novodobí Mirkové Dušínové najdou zbytky odvahy a pošlou rozpočet,
Václav Kříž
Neuvěřitelné! V evropském parlamentu nás zastupuje princezna Dišperanda!
Díval jsem se na diskusi z evropského parlamentu a najednou jsem si všiml princezny Dišperandy. To je ta, co chtěla pořádného ženicha ve filmu Hrátky s čertem (1956). Nebyla to ale Dišperanda, byla to mladá a krásná paní Nerudová!
Václav Kříž
Kdo je Vít Alexander Šorm, zástupce ombudsmana a ochránce práv dětí? Jak se choval jako
vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP)? Byl placen za to, že ve svých vyjádřeních ke všem stížnostem z České republiky uváděl, že ČR neporušuje práva stěžovatelů!? Je nutné vysvětlit, že tento
Václav Kříž
Co je s Myrkou? Ještě si nekopla do Turka! Není nemocná? Jisté je, že je hodně zděšená.
Začínám být nervózní. Stále čekám, kdy si zděšená Myrka kopne do Turka. Něco zřejmě není v pořádku. Ti, co chtěli Turka znemožnit si vybrali ideální chvíli. Ano, stal se kandidátem na ministra zahraničí, ale minulost ho dohnala.
