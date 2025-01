Barbar Conan. O.K. Barbar Donald?BED. Cirkus bude, právě začínáme! Držte si klobouky!

Když inicioval útok na Kapitol, nikdo by si na něj nevsadil. A stalo se to nejhorší, dneškem se vrátil do Bílého domu. USA jsou prostě zemí neomezených možností. Dříve se to říkalo o Sovětském svazu. Hlavně Evropa je z něho nesvá.

Polovina Američanů se dnes dočkala návratu svého mesiáše. Nejsem si jistý jestli jim předá něco ze svého majetku. Možná něco vypadne z ministrů miliardářů!? U nás se říká, že sytý hladovému nevěří. Americká přísloví, přiznávám, neznám. Evropská komise nedokáže vystupovat jako celek a to USA vyhovuje. Aritmetickou řadou se zvyšuje počet politiků, kteří se mu snaží vlichotit do přízně. U nás se říká lézt někomu do zadku. Tuším, že už je tam obsazeno. Ten, kdo před léty zaútočil na americkou demokracii, se vrací jako vítěz a slibuje svým voličům světlé zítřky. Dříve to platilo v zemi sovětů, Když ale nastoupil Gorbačov, tak ta bubliny splaskla. Takže kdo teď bude špatně spát? Kanada, Grónsko, Panama a Evropa, možná ještě někdo přibude. Na moje slova asi také dojde. Psal jsem, že nás Doníček bude nutit k odběru břidlicového plynu a ropy. Když Bude Evropa vzdorovat, zvedne jí cla na dovoz do USA. Píšu to nerad, ale nějak mi splývá Doníček s Voloďou. Ale Doníček je jistě větší macho. Nebudu se dívat na jeho inauguraci, nemám na to nervy. :-) Jistě se bude opakovat začátek jeho prvního mandátu. Stále bude něco podepisovat a bude nám ukazovat, jak se umí hezky podepsat. Amíci budou mít co si zvolil. Ale co zbytek světa, který ho nevolil!?