8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.
Uvařte si kávičku, přidejte dortík a v klidu si ten zážitek vychutnejte. Je to přeci váš svátek! Co by za to ženy v jiných zemích daly.
O tu dobrou zprávu se zasloužil zasloužilý moderátor legendárního pořadu Otázky Václava Moravce. Udělal to moc chytře, nečekal až ho po dvaceti letech konečně vykopnou, ale radši skončil sám. Co to znamená v praxi. Nedělní oběd ve vašich rodinách zase proběhne v klidné atmosféře opravdu v pravé poledne. Nebudete muset tahat partnery od obrazovky.
Ředitel ČT pan Chudárek vyslyšel prosby opozičních politiků a našich žen a v hlavním čase nasadil opravdovou bombu – rozhovor s milovaným prezidentem. Komerční stanice opět ostrouhaly se svými komediemi a detektivkami.
Přiznám se , že se nebudu dívat. Důvod je prostý, není to můj prezident. I kdyby to tvrdilo deset nezávislých průzkumů za sebou. Průzkumy jsou mi ukradené, pan prezident ne. Doufám, že Milion chvilek stojí za ním a že ho ochrání. Musí ho dobře hlídat, aby nám náhodou nebyl ukradenej.
Slyšel jsem, že má pan prezident od svých poradců zakázáno hrát na schovávanou. Mohlo by se stát, že by ho nikdo nehledal. To nemůžeme riskovat. Byli by z nás úplní sirotci.
Víte jaký je rozdíl mezi Pavlem a Putinem. Pavel není diktátor a hlavně, nebuduje si kult osobnosti jako Putin. Je pravda, že je dokonalý, že nemá žádnou chybu, jen samé přednosti. On za to nemůže, on je prostě takový vzorný (už od vojenské služby v Opavě). Nikdy by nezveřejnil soukromou esemesku. To má na svědomí přítel po boku. Já nic, já muzikant.
Dámy, přeju vše nejlepší a nezapomeňte ! Dnes večer ve 20,10 na ČT 1.
Václav Kříž
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě vlastních zkušeností říkám že ne.
ČR se v roce 1993 zavázala, že bude respektovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Můj rozsudek od ESLP čeští soudci zcela ignorovali. Já tu neblahou zkušenost mám. Ti co nepoznali českou justici na
Václav Kříž
Prý si pan prezident buduje kult osobnosti.
citace z Wikipedie: Nepostradatelnou roli hrají při etablování kultu osobnosti vždy masová média, v první polovině 20. století to byl zejména tisk, později i rozhlas.
Václav Kříž
Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Myšleno ze svého. Dříve měl Milion chvilek na svém webu transparentní účet svých dárců, dnes jsem ho tam nenašel. Myslím, že veřejnost by se ráda dozvěděla pravdu.
Václav Kříž
Nemám rád Pavla, Fialu, Staňuru, Rakušana, Pekarovou, Farského, Nerudovou, Piráty ..
Tento blog by mě nikdy nenapadl, ale vidím jaký úspěch má blog kolegy Buriana. Má karmu 39,84 a 4161 čtenářů, na hlavní straně. Neuvěřitelný úspěch a přitom je to tak jednoduché. Doufám, že to bude fungovat i obráceně.
Václav Kříž
Jaký je rozdíl mezi volbami a marginálními průzkumy ?
Nebetyčný ! To se prostě nedá srovnávat. Podstatný rozdíl spočívá ve skutečnosti, že výsledek voleb lze hodnotit jako názor voličů ! Výsledek průzkumu, kterého se zúčastní pouze 1000 respondentů má nulovou vypovídající hodnotu.
