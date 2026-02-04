Osobnost Plus 31. ledna 2026

Posluchači Českého rozhlasu Plus měli vzácnou příležitost seznámit se dne 31. ledna 2026 v 10:30 s psychologem Danielem Štroblem, který odborně popsal psychologický profil amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Úvodem moderátorka Barbora Tachecí promluvila takto: „Na jedné straně disponuje enormní politickou, vojenskou a symbolickou mocí. Na straně druhé vykazuje dlouhodobě velmi výrazné rysy patologické osobnosti,“ říká psycholog, který tvrdí, že mlčet by v tomhle případě bylo horší než mluvit.

„Narcista, sociopat, paranoik, sadista.“ – tak Štrobl popisuje kombinaci rysů, které podle něj u Trumpa pozoruje. „Když se sejde dohromady paranoia a sadismus, tak to vytváří opravdu velmi nebezpečný koktejl.“ – popisuje, jak tyto rysy ovlivňují Trumpovo vnímání opozice. Štrobl dále uvádí, že Trump trpí tzv. maligním narcismem a že to není „jen prostý narcismus“, čímž zdůrazňuje patologický charakter, který mu připisuje. V závěru rozhovoru je Štroblovo shrnutí: „Donald Trump… to je Adolf Hitler, ale s demencí.“ – parafráze myšlenky amerického psychologa Johna Gartera, kterou v rozhovoru zmiňuje. Tyto výroky zazněly v rámci hodnocení psychologického profilu amerického prezidenta v daném dílu pořadu, nikoliv jako obecně objektivní diagnostika.

Je dobře, že konečně má široký okruh posluchačů Českého rozhlasu Plus k dispozici ten správný a odborně fundovaný profil amerického prezidenta a lze si tak formovat představu, s kým mají vlády současných, zhruba 195 států světa, co do činění.

Zdroj.:Trump je jako Hitler, ale s demencí, říká psycholog Štrobl | Plus

Autor: Václav Fischer | středa 4.2.2026 11:46 | karma článku: 2,64 | přečteno: 54x

Další články autora

Václav Fischer

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 50x
V džungli nepřehledného chaosu grafomanických kreací si jen tak říkám: " .. Aspoň jsem to zkusil .. "

