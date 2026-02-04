Osobnost Plus 31. ledna 2026
Úvodem moderátorka Barbora Tachecí promluvila takto: „Na jedné straně disponuje enormní politickou, vojenskou a symbolickou mocí. Na straně druhé vykazuje dlouhodobě velmi výrazné rysy patologické osobnosti,“ říká psycholog, který tvrdí, že mlčet by v tomhle případě bylo horší než mluvit.
„Narcista, sociopat, paranoik, sadista.“ – tak Štrobl popisuje kombinaci rysů, které podle něj u Trumpa pozoruje. „Když se sejde dohromady paranoia a sadismus, tak to vytváří opravdu velmi nebezpečný koktejl.“ – popisuje, jak tyto rysy ovlivňují Trumpovo vnímání opozice. Štrobl dále uvádí, že Trump trpí tzv. maligním narcismem a že to není „jen prostý narcismus“, čímž zdůrazňuje patologický charakter, který mu připisuje. V závěru rozhovoru je Štroblovo shrnutí: „Donald Trump… to je Adolf Hitler, ale s demencí.“ – parafráze myšlenky amerického psychologa Johna Gartera, kterou v rozhovoru zmiňuje. Tyto výroky zazněly v rámci hodnocení psychologického profilu amerického prezidenta v daném dílu pořadu, nikoliv jako obecně objektivní diagnostika.
Je dobře, že konečně má široký okruh posluchačů Českého rozhlasu Plus k dispozici ten správný a odborně fundovaný profil amerického prezidenta a lze si tak formovat představu, s kým mají vlády současných, zhruba 195 států světa, co do činění.
Zdroj.:Trump je jako Hitler, ale s demencí, říká psycholog Štrobl | Plus
