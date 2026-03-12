Nepřítel státu
Rozsudek nad ním vynesl vysoký úředník všemocné National Security Agency Reynolds (Jon Voight), který nechal v zájmu demokracie zavraždit kongresmana. Dean netuší proč je stíhaný. Získá pomoc od bývalého agenta National Security Agency Brilla (Gene Hackman).
Stojí za to si připomenout některé výroky z uvedeného filmu.
Hackman: Tady pracuju, říkám tomu bunkr. Žádný telefon, žádné vedení, soběstačný, odříznutý od světa. Žádná možnost napíchnutí, jen bezdrátově. A to se dá lehce zjistit.
Smith: To se dá lehce zjistit ? Vy teda umíte žít.
Hackman: Vláda má od čtyřicátých let úzký styky s celejma telekomunikacema. Navezli se všude. Můžou se dostat k tvýmu bankovnímu kontu, do tvýho počítače, e-mailu, odposlouchávat ti telefon.
Smith: To říká moje žena už léta.
Hackman: Každej drát, každou hru, čím víc techniky používáš, tím snadnější je pro ně tě napíchnout. Konec cicilizace. Už aby nastal.
Smith: Teoretici konspirace všch zemí spojte se
Hackman: Pro mně je to víc než teorie, jsem bejvalej konspirátor z národní bezpečnostní. Byl jsem komunikační analytik. Odposlouchával jsem mezinárodní hovory. A ta satelitní štěnice, co jsi měl v mobilu ? Vynalezl jsem jeden z prvních modelů. Na osmnáctý jsou v podzemí počítače. Když voláš svý ženě a řekneš třeba bomba, prezident, Alláh nebo něco dalšího z klíčových slov, počítač to pozná, nahraje a pošle analytikům. A to bylo před dvaceti lety. Hublův teleskop je zaměřený nahoru na hvězdy. Ale mají stovky špionážních družic zaměřených dolú na nás. Za starých časů jsme museli napíchnout telefonní linku. Teď tě přes satelit můžou odposlouchávat rovnou.
––––––––––––––––––––––––––––
Zajímavý film dále pokračuje. Hackman domlouvá předání kazety s kompromitujícícmi záběry agentovi Národní bezpečnostní agentury a během toho zaznívá následující textová pasáž:
Agent: Viděl jste tu nahrávku ? Co je na ní ?
Hacman: Je na ní smrt senátora. Tři obličeje jsou identifikovatelné.
Agent: My bojujeme za mír to je težší. Tenkrát byla studená válka. Teď máme deset milionů šílenců s ostřelovacími puškami, sarinem a cé čtyřkou. Dneska se desetiletí dokážou na internetu prokousat kódy, které my sotva rozluštíme a čtou návody na sestrojení jaderné zbraně. Soukromí neexistuje už třicet let, protože si ho nemůžeme dovolit. Jediné soukromí máte uvniř vlastní hlavy.
––––––––––––––––––––––––––––––––-
Filmaři rádi přehánějí a fabulují konspirační historky s příchutí sci-fi. Také tento film, uvedený do kin před 28 lety, je zjevná nadsázka, která s tehdejší ani současnou realitou dnešního digitálního světa a umělé inteligence nemá mnoho společného. Nás dnes zcela jistě ochrání GDPR (General Data Protection Regulation) což je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, přísný právní předpis EU platný od 25. května 2018. Zajišťuje vyšší ochranu osobních údajů, dává lidem kontrolu nad daty (právo na výmaz, přístup) a ukládá firmám povinnost zabezpečit data či hlásit úniky. Rozhodně se nemáme čeho obávat, naše soukromí je stále chráněno.
Václav Fischer
Osobnost Plus 31. ledna 2026
Posluchači Českého rozhlasu Plus měli vzácnou příležitost seznámit se dne 31. ledna 2026 v 10:30 s psychologem Danielem Štroblem, který odborně popsal psychologický profil amerického prezidenta Donalda Trumpa.
