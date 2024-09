Kolosální průšvih ? Hm ...

S gustem jsem si početl diskuzní příspěvek pana spisovatele Ondřeje Neff, alias Astona na internetovém deníku Neviditelný pes.

Jak vidno, ani pan spisovatel Neff neodolal pokušení si přisadit s křížem po funuse na pirátský propadák. Ale nelze se tomu divit. Proklamace o digitalizaci státní správy byla dosti bombastická a výsledky tristní, že následná mediální ostrakizace pirátského klanu je zasloužená.

S kritickým názorem pana Neffa si dovoluji vyslovit souhlas s několika doplňky. Za hlavní příčinu doposud pomalého a neúčinného prosazování aplikací IT v oblasti fungování a řízení státní správy považuji její totální rozvrat do podoby 14 zbytečných krajů a přes 6 000 takzvaně samosprávných obcí, spolu s obrovskou redundancí centrálních úřadů, do podoby neprůhledného molocha státní byrokracie. Pro dodavatelské firmy IT služeb propojené na zájmové klany vyšších úředníků (obvykle náměstků a ředitelů odborů disponujících finančními zdroji) je taková situace přímo boží požehnání.

Situaci jsem částečně zmínil již zde ve svém příspěvku ze dne 19. 8.2024, který jsem zakončil otázkou zda se projekt stavebního řízení podaří opravit. K tomu pan Neff píše cit.:„Zřejmě spějeme k žalostnému pseudořešení, k návratu před digitalizaci. Hovoří se o nutnosti přechodného období v délce dvanácti až osmnácti měsíců. Už to samo o sobě má nános komiky s ohledem na to, že za rok budou parlamentní volby.“ konec cit.

Hm, takže 12 až 18 měsíců. No to je paráda. A teď poslední otázka na závěr. Kolik to stálo doposud a kolik to ještě bude stát dál, kdo to všechno zaplatí a kdo se podepisoval na faktury ? To by jistě mohlo být jedno dobré sousto pro fachmany z NKÚ. Jenže, jak bývá zvykem, prachy jsou fuč, fimy a úředníci se nakapsovali a nikdo za nic nemůže. Tak se točí svět.