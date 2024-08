Digitalizace ? Není čemu se divit a nad čím lamentovat.

Obehraná písnička kolapsu veškerých pokusů efektivně využít současných možností informačních technologií v organizaci a řízení výkonu státní správy není a nemůže být žádným překvapením.

Změny provedené ve strukturách státní správy, vedené v duchu nápravy dřívějších komoušských zvěrstev, jsou ukázkou, jak s vaničkou vylít i dítě. Samotné vytvoření 14 zbytečných krajů, nafouknutí všech ministerstev a jiných centrálních ůřadů, vše pod zástěrkami přizpůsobení k EU, mnohonásobně zmnožilo neprůhledného a nekontrolovatelného molocha státní byrokracie. Ten se stal vítaným rejdištěm nespočetných zájmových klanů pro čachrování se státními zakázkami a čerpání nejrůznějších fondů a dotací na regionální i centrální úrovni. Největším vysavačem zdrojů státního rozpočtu je takzvaná betonová lobby. Jsou to všechny státní zakázky v oblasti stavebnictví, kam patří, mimo jiné, rozvoj vešteré infrastruktury a další velké státní stavby a projekty. Na druhém místě se úspěšně umisťuji pokusy o digitalizaci státní správy.

V oblasti tvorby informačních systémů pro úseky státní správy dlouhodobě a pravidelně dochází k bohulibé symbióze vyšších státních úředníků s firmami IT. Říká se tomu vítězství byrokracie nad IT. Státní správa nezaplatí odborníky, kteří by dokázali být kvalifikovanými zadavateli a protihráči dodavatelských firem IT. Proto jsou výsledky aplikací IT takové jaké jsou. Ukázky zmarněných projektů typu IZIP, Opencard apod. jsou jen špička ledovce. K tomu je dále třeba zmínit soupeření jednotlivých resortů o kompetence a vedení nejrůznějších, často duplicitních, agend. Proto digitalizace státní správy selhává, trvá neúměrně dlouho, vyžaduje mnohočetné opravy, nebo se programuje znovu, takzvaně na zelení louce. Je to začarovaný kruh, na kterém si vylámalo zuby již mnoho osbností politické reprezentace.

Postupující rozvoj IT se však dříve nebo později stejně prosadí i v této oblasti. Bude to za cenu značných vícenákladů a trvale negativních reakcí uživatelské veřejnosti. Centrem pozornosti je v současné době postup projektu digitalizace stavebních řízení. Bude zajímavé sledovat, jestli se projekt podaří opravit a prosadit, nebo se stane opět jen dalším neúspěšným pokusem.