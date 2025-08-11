Známe volební program ruského korupčního hnutí DA, že ANO
Jen posuďte sami, podařilo se mi sehnat pár stěžejních tezí, které zde ještě s předstihem zveřejním, ponechávám ho v původním znění.
Bod prvý, odchod do dóchodku už ve dvaceti rokách veku, tento vek buděme stropúvať, tedy zastropujeme ho, hej. Aby s ním už nik němohol hnúť.
Bod druhý, vysokoškolské vzdělanie všetkým už v prvej triedě základnej školy, lebo kádre je tšeba dobže všetko naučiť, aby dobre bulo a na všetko je nám treba špecialistou.
Bod tšetí, učitělom dáme stapeťděsát mesačně, ale ještě tá, jak se jmenuje, Šulerová, musí povedať, albo to budě v rubloch anebo v inej meně, aby to bola kopa peňazí, veď učitělovanie, to něni lahká robotka.
Bod za štvrté, ako náhle každý penzista pšekročí tšicet let, kúpime mu dom v Juhoslávii na dovolenku a eště aj hodinky gdě budě vodotryskač.
Bod za páté, je treba zohnať téze na Lipavského, gdě býva ten z**d, ak má děti, čo jeho stará.
Bod za šieste, do práce sa budě chodit iba jeden děň v týždni a to od dvenastej do jednej, ostatné dni budú štátne sviatky a vy budětě chodiť na motýle.
Bod za siedme, buděme stropúvať mäso u žezníků, aby na každého bolo masa v brzku dosť.
Bod za ósme, čestinu vypustíme z vyučovania, načo si lámať hlavu s tvrdým či mäkkým i. To němóžme po našich voličov chceť.
Bod za děviate, českú televíziu zrušíme a zabezpečíme priamy prenos televízie maďarskej do každej česke domacnosti. Simultánne tlmačenie sa zaviazal vybaviť Karol.
Bod za děsiate, každý budě chodiť čo mesiac na kolonoskópiu, lebo nám budě treba vedět, ako hlboko zme v ruskej riti. A ak nie, tak je trebárs pritlačiť, Robo nám pojdě zo Slovensko naproti, tak sam potkáme.
No a to je všetko.
Tak nězabudnitě pre nás hlasúvať.
A gdě na tu Šulerová zobeze peňazí?
Veď to je také prosté, zahraje skorápky a zase budě dobre!
Miroslav Václavek
Šumperk
Miroslav Václavek
Rakousko, zemský ráj to na pohled
Inu, neužívám úryvku z libreta naší hymny v názvu článku jen tak. Ale činím tomu naprosto v souladu s tím, co popisuje a o čem se v ní zpívá.
Miroslav Václavek
„Kauza Blažek“ trochu jinak, aneb ukažte mi stát, který nebere
S přicházejícím létem také pravidelně přichází okurková sezóna, kdy v zásadě není o čem psát a tak „ bitcoinová kauza“ bývalého ministra financí Blažka, přišla velmi vhod.
Miroslav Václavek
Moje polská krev, aneb cesta mezi nebem Pienin a peklem Dunajce
Polsko je zemí, kterou mám velmi rád a kterou nosím v srdci. Není divu, vždyť je to i genetické, protože můj prastrýc byl plukovník polské armády a tak každá třetí kapka mé krve je polská.
Miroslav Václavek
Moc se neradujte, s námi nepřišlo nic dobrého, říkali ruští důstojníci v květnu 1945
Historie není jen to, co se takzvaně učí ve škole a co za komunistické diktatury sloužilo k indoktrinaci od mateřských škol. Je to i historie předávaná v rodině, která podává minulost, zase na základě toho, co člověk zažije.
Miroslav Václavek
Na návštěvě u Napoleona v Mordoru
Milý čtenáři, nelekej se, i když já vím, říkáš si, že tvému oblíbenému blogerovi zahoukalo, přeskočilo či snad mu straší ve věži, když si přečteš název článku. Ale věz, že následující řádky tě vyvedou z omylu.
