Zahrádkáři Kersku, Motoristé sobě

Příští rok bude rokem volebním a tudíž se ve veřejném prostoru začíná přikládat pod kotel. V médiích se zjevují potulní kazatelé věštící konec světa a jen když jim dáme hlas, budeme spaseni!

A tak se o víkendu odehrál sněm jedné takové náboženské sekty, na které bylo k vidění snad téměř všechno. Kabáty z krokodýlí kůže, postavy politicky organizovaného zločinu, přátelé Ivana Jonáka, freneticky ječící výrostci jako z Hitler Jugend, zfanatizovaní přívrženci i sám zachmuřený fýrer s patkou ulízlou na bok. Dalo by se říci, že tam chyběl už jen Michal David, aby tam bylo všechno úplně.

A dostalo se nám tam sdělení, že prý právě tahle parta nám to po volbách ukáže, protože její zvolení je pouhou formalitou, neboť my všichni prý toužíme po tom, aby to tady vzali pevně do ruky ostří chlápci v Rolls Roycech, co zdraví své soukmenovce Hitler s tebou bratře a kteří nám zdviženou pravicí ukazují, že jejich pes Blondie skáče 88 centimetrů vysoko a ty, kteří s nimi nesouhlasí posílají do plynu.

Ale dosti legrace, protože tahle partička sdružená kolem velvyslance Ruské Federace v České Republice Václava Klause není spolkem, který by snad chtěl být naší zemi prospěšný, jako oni zahrádkáři z Postřižin, neboť jediným jejím smyslem je naší zemi škodit.

O tom už vypovídá sám fakt toho, že její vůdce je hlásnou troubou ruské propagandy, který stejným dechem, s nímž vytrubuje do světa svůj obdiv k dalšímu ruskému kolaborantovi Orbánovi, obdivuje i komunistku Konečnou a udavače StB Babiše, s nímž hodlá vládnout.

A když hovoří zcela otevřeně o tom, že poteče krev, i když ze začátku prý jen ta zelená, začíná člověk přemýšlet nakolik je tento jeho heydrichovský bonmot projevem jeho skrytých tužeb a nakolik hnědého „humoru.“

Že je jejich desetibodový „program,“ který tam s velkou slávou představili jen obyklou snůškou naprostých stupidit, je pouze nasnadě.

Ostatně fýrer sám se nechal slyšet, že politický program vůbec považuje za přežitek demokracie a tak jej nahradili tímto desetibodovým Mein Kampf, který je sepsán tak, aby mu porozuměl i průměrně slaboduchý sympatizant.

Neboť na popis jejich programu by bohatě stačila jedna věta: Rusko na prvním místě!

Nazývat tedy takovýto spolek tvořený neonacisty, přívrženci Andreje Babiše a ruského fašistického režimu Vladimíra Putina pravicovou stranou není projevem lidské inteligence, ale její absence.

Protože být pravicový, znamená být zároveň prozápadní, sociálně zodpovědný a být stejnou měrou antifašistou, jako antikomunistou.

Být Nazionálním Motoristou Vladimíra Adolfoviče Putlera, znamená být úplný opak.

Miroslav Václavek

Šumperk