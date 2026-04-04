Všechny cesty vedou do Říma...
Stačí se jen podívat na mapu s infrastrukturou římské říše, která nikdy nezanikla, pouze se metamorfovala do civilizace dnešní a spatříte to na vlastní oči. Ale úplně nejlepší je, po těchto cestách se vydat a přesvědčit se o tom sám.
A tak, jak už to v březnu bývá mým zvykem, ocitl jsem se v Itálii, v kouzelném Toskánsku. To je vám taková krajina, kde stojí čas. My lidé, sice přicházíme a odcházíme, ale ten kraj, olivovníkové háje, vinice, hory a středověká městečka postavená pod jejich vrcholy jsou stále táž a neměnná.
A tak projíždíte na svém kole, protože tam jezdím za cyklistikou, antickou krajinou, známou z vyobrazení umění antického a italského, aniž byste zaznamenali změnu.
Krajina se podrobila člověku a vydává své poklady. Tady olivový olej a tady zase víno a nebo železo. To vše zarámováno z jedné strany mořem a z druhé strany vysokými kopci pokrytými neprostupnými lesy a keři oděnými do trnů, takže vejdete, ale zpět to jde po čertech těžko.
Když se po vás sápají neodbytné šlahouny ostré jako břitvy, měl sis to človíčku rozmyslet než jsi vešel, smějí se. A tak člověk v jeden den a to hned v ten první, kdy si vyjel na túru píchne kolo nejdříve zadní a pak i přední a pak se i přetrhne řetěz.
Aby si duchové hezky prověřili s kým mají tu čest. Jestli nejde náhodou o nějakou bábovku, která stáhne ocas mezi nohy a nebo, jestli dvakrát zalepí duši a vymění článek a pak zalepí i tu duši svou a oni mu teprve pak otevřou Toskánsko dokořán. Za odměnu.
Protože jinak to možné není. Tuhle krásu si musí každý nejdříve zasloužit a hezky odmakat. A tak si vyjede na Tirli, kde se mu cesta vzpíná pod nohama a na Sassetta nebo na Massa Marittima taky. Ale odměny se mu dostane všude.
Protože si dá kávu, sorbet, penne s divočákem, zmrzlinu, nebo vlastně cokoliv, protože v Itálii si můžete dát cokoliv a bude to úžasné. A ty rozhledy z výšek Toskánska jsou už jen bonus k tomu všemu. Ale bonus velmi zasloužený, za který se neplatí eurem, ale potem a mnohdy i krví.
A když jste dvě hodiny vláčkem od Říma, tak tam vedou nejen všechny cesty ale i koleje a vy ráno na něj sednete a za chvíli se dotknete věčnosti věčného města.
Ale, co vám mám povídat, jedna fotka je více než tisíc slov. Jen mějte na paměti, že za každou z nich se ukrývají stovky kilometrů a výškových metrů. To je jejich cena.
Miroslav Václavek
Jděte s tou vaší Čechií konečně už někam...
A tak nám začaly opět hry olympijské, kdy národy dmou se hrdostí nad svými gladiátory a pějí se hymny v obývácích i po hospodách.
Miroslav Václavek
Tomio Okamura, Konrád Henlein dneška
Včera byl Nový rok, tedy den, kdy se k národu se svými poselstvími, tu lepšími a zde zase horšími, obracejí ti, které platíme ze svých daní, aby spravovali tuto zemi k co možná nejlepšímu jejímu obrazu.
Miroslav Václavek
Povolební manuál na to, jak se zbavit vší v českém kožichu
Ano, povolební situace je taková, že ji nelze nazvat jinak než tak, že si český volič dle známého přísloví, nasadil vši do vlastního kožichu.
Miroslav Václavek
Viděl jsem to porno
Aneb, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu morálky a pokrytectví, které se káže, až se ucho s nádobou vína utrhne...
Miroslav Václavek
Drogy a já, aneb veselé historky z kolonoskopie!
Že se brzy smráká, píši vám tento příběh a tento příběh je pravda, ať mi visí, jestli jsem vám lhal!
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
