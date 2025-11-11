Viděl jsem to porno

Aneb, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu morálky a pokrytectví, které se káže, až se ucho s nádobou vína utrhne...

A tak jsem na jednom nejmenovaném pornografickém webu s křečkem v názvu nalezl ono video. Video, které hýbe českou společností. Nemám na mysli to soukromé, ale video zcela profesionální, natočené ve studiu společnosti, která se tvorbou profesionální pornografie zabývá.

Což o to, zpodobňování onoho pohlavního aktu, který stojí na počátku lidského bytí je stejně starý, jako počátky našeho živočišného druhu na Zemi. Jen vzpomeňme Věstonické venuše a Antiky.

Neboť při studiu sexuality Antiky a jejího zpodobňování, by se zajisté červenali i ti dva u krbu. Kteří nejdříve v záři plamenů pijí víno, pak se líbají, aby posléze hercův jazyk vnikl na ono tajné místo a počal své dílo.

Následně se i herci dostává stejného, aby vše vyvrcholilo spojením obou orgánů, jež je vzrušující asi jako když strčíš zástrčku do zásuvky, aby herec nakonec vyvrcholil do hereččiných úst.

Ano, je to ona impotentní, bezbřehá a tupá nuda, v níž je erotiky a sexu mizivé množství a u které při jejím pozorování buď usínáte, nebo přepnete na Babovřesky, či na přímý přenos sjezdu hnutí ANO.

Nicméně to asi nějaké konzumenty má, když to někdo produkuje a následně to prezentuje milionům diváků tohoto druhu zábavy.

Což o to, kdo občas nehodí oko na Maroko, ani já se nad tím nepohoršuji. Je to zcela dobrovolné a pokud by to přesto někoho pohoršovalo, může takové stránky zavřít a věnovat se třeba studiu biblické dějepravy.

Ovšem, co je na tom opravdu zajímavé je to, že herec nyní hovoří o útoku na své soukromí a na jiné údajné příkoří s tím spojené. Inu, souvisí to nepochybně s jeho pokrytectvím, kdy pod hávem anonymity nejdříve za honorář souloží před kamerou a když spadne klec, je z něj největší chudák.

A přesně tohle je popis fašismu. Fašismu jehož vůdci vždy veřejně vystupovali jako osoby, jejichž hlavní politikou je morálka, křesťanská rodina a boj proti dekadenci. Především proti té homosexuální. Aby se nakonec ukázalo, že nic jiného než, že zabíjeli lidi a souložili jako Mussolini, nebo žili se svou sestřenicí, jako Hitler, nedělali.

A proto, podle ovoce fašistického pokrytectví a záběrů v pornografických filmech poznáme je.

A že údajně každý takový herec začíná v pornu homosexuálním, nám dává jistý příslib do budoucna, že internet vydá i to, že proti LGBT se bojuje zevnitř řad této komunity!

Jako když nám mnozí budou tvrdit, že do KSČ vstoupili právě z těchto pohnutek.

Inu, čekají nás čtyři těžké roky.

Miroslav Václavek

Mährisch Schönberg

