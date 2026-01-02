Tomio Okamura, Konrád Henlein dneška
Tedy mám na mysli politiky, které svými hlasy zaměstnáváme a nebo propouštíme každé čtyři roky, pokud jejich vláda volební období přetrvá a nejsou volby předčasné.
A takových projevů a proslovů k českému národu jsme za dobu trvání naší polistopadové demokracie již slyšeli a četli spoustu. Já osobně, přiznám se, tato slova příliš nekonzumuji, protože můj světonázor, jak se říká hodnotovému a morálnímu kompasu každého člověka mám hotov od svých deseti let, kdy jsem vystoupil z kruhu komunistické lži a strana nade mnou zlomila hůl.
Většinou se s těmito projevy seznámím ze sdělovacích prostředků, kde jsou tyto podrobeny rozborům politologů a novinářů a buď se s nimi shodnu nebo ne, ale v zásadě se pokaždé dá říci, že takový projev prozatím směřoval od českého politika k českým občanům, nikoliv někam za hranice.
Ale to od včerejšího dne přestalo platit, neboť jsem zaznamenal, že Tomio Okamura, ekonomický imigrant z jihovýchodní Asie s českou občankou, se obrátil k národům Ruské federace a jejímu prezidentovi, Vladimíru Putinovi a počal kydat hnůj jak na Ukrajinu, tak i na Českou Republiku a její občany.
Dlužno podotknout, že onen hnůj je pouze hnůj jeho a těch, kteří dali slepenci SPD + PRO + Trikolóra + Svobodní svůj hlas a že to je hnůj pořádný a má původ nikoli biologický, nýbrž propagandistický a pochází z ruských stájí.
Pan Okamura ve svém hnojometu obvinil Ukrajinu z války, dále obvinil „západ“ z toho, že prý tuto válku vede pouze pro zájmy svého vojenskoprůmyslového komplexu, přičemž demokratickou Ukrajinu s demokraticky zvoleným prezidentem Zelenským nazval juntou.
Člověk, který má všech pět pohromadě si nad něčím takovým může pouze jen odplivnout, protože nic není větší a odpudivější lež, než tento Okamurův výplod choromyslné a zlé mysli, mající původ v Kremlu.
Protože v tomto případě je naplněno přísloví, že zloděj křičí chyťte zloděje zcela absolutně. Ale jak poznamenal předseda ukrajinského parlamentu, tento výlev ruského kolaboranta Tomia Okamury je pouze jeho osobní zločinecký názor a v žádném případě není spojen s Českou Republikou.
Pan Okamura se totiž vzhledem k velmi hubenému volebnímu výsledku, který je jen těsně nad prahem pro vstup do sněmovny, ocitl na tomto vysokém postu pouze proto, aby on a jeho nohsledi nevydali pana Babiše justici a on a jeho nohsledi spolu s jakýmisi Motoristy, aby mu to oplatili.
Tedy je nutno rovněž velmi hlasitě podotknout, že za kolaborantské vystupování této reinkarnace Konráda Henleina nesou jeho koaliční partneři neoddiskutovatelnou spoluzodpovědnost a že si to občané budou velmi dobře pamatovat.
Ano moji milí spoluobčané, nikoliv práce pro vás, pro občany České Republiky, ale otevřený boj proti ní, proti její obranyschopnosti a jejímu demokratickému uspořádání ve prospěch ruského fašistického agresora – takto vystupuje na tomto vysokém ústavním postu tato ubohá a hluboce prohnilá figurka ražení Emanuela Moravce.
A tak po příštích volbách, kdy jak doufám tato kreatura zmizí z české politiky, by měl pan Tomio Okamura kandidovat do ruské dumy, nikoliv do českého parlamentu. Protože tam svojí „hodnotovou“ výbavou patří a bude tam doma. U nás nemá, co pohledávat.
Miroslav Václavek
Mährisch Schönberg
Miroslav Václavek
Povolební manuál na to, jak se zbavit vší v českém kožichu
Ano, povolební situace je taková, že ji nelze nazvat jinak než tak, že si český volič dle známého přísloví, nasadil vši do vlastního kožichu.
Miroslav Václavek
Viděl jsem to porno
Aneb, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu morálky a pokrytectví, které se káže, až se ucho s nádobou vína utrhne...
Miroslav Václavek
Drogy a já, aneb veselé historky z kolonoskopie!
Že se brzy smráká, píši vám tento příběh a tento příběh je pravda, ať mi visí, jestli jsem vám lhal!
Miroslav Václavek
“Dej na lampu dědku, ty stará rakovino,“
A protože se již pomalu chystá obálka knihy, zde máte ještě jednu malou ochutnávku, která se jmenuje Zudétnland, jako kniha sama...
Miroslav Václavek
Zudétnland...
Protože jsem vyprodán ze všech titulů, jsem zplnomocněn oznámit, že moje nová kniha Zudéntland je již na cestě...
