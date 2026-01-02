Tomio Okamura, Konrád Henlein dneška

Včera byl Nový rok, tedy den, kdy se k národu se svými poselstvími, tu lepšími a zde zase horšími, obracejí ti, které platíme ze svých daní, aby spravovali tuto zemi k co možná nejlepšímu jejímu obrazu.

Tedy mám na mysli politiky, které svými hlasy zaměstnáváme a nebo propouštíme každé čtyři roky, pokud jejich vláda volební období přetrvá a nejsou volby předčasné.

A takových projevů a proslovů k českému národu jsme za dobu trvání naší polistopadové demokracie již slyšeli a četli spoustu. Já osobně, přiznám se, tato slova příliš nekonzumuji, protože můj světonázor, jak se říká hodnotovému a morálnímu kompasu každého člověka mám hotov od svých deseti let, kdy jsem vystoupil z kruhu komunistické lži a strana nade mnou zlomila hůl.

Většinou se s těmito projevy seznámím ze sdělovacích prostředků, kde jsou tyto podrobeny rozborům politologů a novinářů a buď se s nimi shodnu nebo ne, ale v zásadě se pokaždé dá říci, že takový projev prozatím směřoval od českého politika k českým občanům, nikoliv někam za hranice.

Ale to od včerejšího dne přestalo platit, neboť jsem zaznamenal, že Tomio Okamura, ekonomický imigrant z jihovýchodní Asie s českou občankou, se obrátil k národům Ruské federace a jejímu prezidentovi, Vladimíru Putinovi a počal kydat hnůj jak na Ukrajinu, tak i na Českou Republiku a její občany.

Dlužno podotknout, že onen hnůj je pouze hnůj jeho a těch, kteří dali slepenci SPD + PRO + Trikolóra + Svobodní svůj hlas a že to je hnůj pořádný a má původ nikoli biologický, nýbrž propagandistický a pochází z ruských stájí.

Pan Okamura ve svém hnojometu obvinil Ukrajinu z války, dále obvinil „západ“ z toho, že prý tuto válku vede pouze pro zájmy svého vojenskoprůmyslového komplexu, přičemž demokratickou Ukrajinu s demokraticky zvoleným prezidentem Zelenským nazval juntou.

Člověk, který má všech pět pohromadě si nad něčím takovým může pouze jen odplivnout, protože nic není větší a odpudivější lež, než tento Okamurův výplod choromyslné a zlé mysli, mající původ v Kremlu.

Protože v tomto případě je naplněno přísloví, že zloděj křičí chyťte zloděje zcela absolutně. Ale jak poznamenal předseda ukrajinského parlamentu, tento výlev ruského kolaboranta Tomia Okamury je pouze jeho osobní zločinecký názor a v žádném případě není spojen s Českou Republikou.

Pan Okamura se totiž vzhledem k velmi hubenému volebnímu výsledku, který je jen těsně nad prahem pro vstup do sněmovny, ocitl na tomto vysokém postu pouze proto, aby on a jeho nohsledi nevydali pana Babiše justici a on a jeho nohsledi spolu s jakýmisi Motoristy, aby mu to oplatili.

Tedy je nutno rovněž velmi hlasitě podotknout, že za kolaborantské vystupování této reinkarnace Konráda Henleina nesou jeho koaliční partneři neoddiskutovatelnou spoluzodpovědnost a že si to občané budou velmi dobře pamatovat.

Ano moji milí spoluobčané, nikoliv práce pro vás, pro občany České Republiky, ale otevřený boj proti ní, proti její obranyschopnosti a jejímu demokratickému uspořádání ve prospěch ruského fašistického agresora – takto vystupuje na tomto vysokém ústavním postu tato ubohá a hluboce prohnilá figurka ražení Emanuela Moravce.

A tak po příštích volbách, kdy jak doufám tato kreatura zmizí z české politiky, by měl pan Tomio Okamura kandidovat do ruské dumy, nikoliv do českého parlamentu. Protože tam svojí „hodnotovou“ výbavou patří a bude tam doma. U nás nemá, co pohledávat.

Miroslav Václavek

Mährisch Schönberg

