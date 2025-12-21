Povolební manuál na to, jak se zbavit vší v českém kožichu

Ano, povolební situace je taková, že ji nelze nazvat jinak než tak, že si český volič dle známého přísloví, nasadil vši do vlastního kožichu.

A nejsou to vši ledajaké, ale mnohdy cizokrajné a mají původ na východ za řekou Moravou, která tvoří odvěkou hranici mezi námi a nájezdníky ze stepí a které nám dělají mezinárodní ostudu a zavlékají nás do hunských a slovenských bažin.

Koalice politicky organizovaného zločinu a ruských kolaborantů sice už slepila vládu, ale klih který přitom použila příliš nedrží. Neboť jak známo z historie mafie, i když se její jednotlivé gangy na nějakou dobu dokáží dohodnout, vždycky to končí zalehnutím na matrace a dávkami z automatických pistolí.

Nu a tato koalice si ještě neodhlasovala důvěru a první ze tří gangů, tedy ruští kolaboranti z SPD zastupující Henleinovce dneška, již zalehli a pálí ostrými.

Že se zatím střílí do vlastních nohou a pálí po svém ministrovi pokládejme za humornou vložku této epizody českých dějin, která bude doufám co nejkratší.

A proto aby i nejkratší byla, zde máte krátký manuál k tomu, jak to udělat.

V žádném případě tyto pomatence nekorigujte a neraďte jim, co mají dělat, protože jde o zcela neschopné diletanty a hlupáky a ještě by se toho mohli chytit.

Jen je nechejme, ať přicházejí se svými pomatenými nápady, budou nám všem jen pro smích.

Jen ať vyhazují lidi z práce, čím víc jich bude, tím líp, budou to naši spojenci. Protože nijak více si neznepřátelíte lidi tím, že je připravíte o práci, o domov a o budoucnost.

Jen ať na základě nezákonnosti konají nezákonné činy, nechejte je, bude je za co soudit. Neboť se ve své opilosti mocí domnívají, že se nachází na nepřátelském území a vyhlásili občanům této země občanskou válku.

Jen je nechejme, ať ve vládě angažují nevzdělané občany cizích států, kteří ani neumí česky. Tohle se našim občanům ale ani trochu líbit nebude, protože tohle tady bylo naposledy za Protektorátu.

Jen je nechejme, ať Tomio Okamura nakupuje stíhačky F-35. Zabijeme tím dvě mouchy jednou ranou. Protože stíhačky potřebujeme a necháme toho chamtivého hlupáka, ať se před svým elektorátem zdiskredituhe sám.

Jen je nechejme, ať Schillerová za vypůjčené peníze roztočí inflaci. Úplně stejně postupoval Ceaucescu, když si napůjčoval nejdříve peníze a přivedl tak svou zemi později ke hladomoru a sebe na popraviště.

Jen je nechejme, ať Macinka pokračuje ve stávce a na mezinárodní úrovni za Českou Republiku nechává hlasovat ministra cizího státu. Větší pohrdání naší státností předvedl pouze Emanuel Moravec.

Jen je nechejme, ať vyhubí živnostníky za pomoci EET, to bude spousta hlasů pro nás. Protože se zákonitě poté všichni obrátí proti Babišovi a můžeme si mnout ruce již dnes.

Jen je nechejme, ať jsou konfrontováni se svými předvolebními sliby o nichž věděli, že je nikdy nehodlají splnit, protože jediným motivem k sestavení této vlády je pouze zaručit jim po čtyři roky beztrestnost Babiše a Okamury.

Jen je nechejme, ať pověří primitivního neonacistu ministerským angažmá. Zůstane za ním spálená země a to my potřebujeme.

Jen je nechejme, ať si, až se bude hlasovat o vydání trestně stíhaného Babiše a Okamury odhlasují to, že jsou nad zákony a spravedlností této země. To se lidem nebude ani trochu líbit, že zločinci rozhodují sami o sobě, i když soud připadá pouze justici.

Pak se tento spolek darebáků, lumpů a zlodějů rozpadne, jako podrážka z barexové usně na prvním branném cvičení. Protože zločinci odjakživa zachraňují pouze své vlastní kůže a konkurenční gang je nezajímá.

Nyní je naším heslem jediné: Čím hůře, tím lépe!

My všichni slušní lidé této země máme nyní za povinnost všechny jejich svinstva a vlastizrady veřejně rozmazávat a komentovat a přispívat k tomu, aby bylo hůře.

Protože čím více hůře nyní, tím dříve lépe zase bude!

Vezmeme si od mafie, ruských kolaborantů a vlastizrádců naši zemi zpět!

A teď si skočte pro chipsy a pivo a můžete to sledovat v přímém přenosu, jak se ta verbež začne mezi sebou mydlit!

Miroslav Václavek

Mährisch Schönberg

Autor: Miroslav Václavek | neděle 21.12.2025 15:00 | karma článku: 6,30 | přečteno: 79x

