Po stopách mé polské rodiny, zavražděné NKVD, pokračování
Především je dlužno poznamenat, že je to pátrání těžké, protože polské archivy jsou v mnoha případech zamčeny na sedm západů, když jde o osoby žijící, o které mi jde.
Ale i tak, nejdříve je nutné projít záznamy s těmi, kteří již nežijí, abychom se dostali k živým. A tak jsem i učinil.
Můj prastrýc měl dva syny, ten po kterém jsem pátral a píšu v tomto článku se narodil v lednu roku 1903. Jmenoval se Alojzy Ferdynand Lukawski a takzvaně se potatil, protože se dal na důstojnickou dráhu a v srpnu 1930 byl povýšen do hodnosti podporučíka, (podporucznik piechoty) od 15. srpna 1930.
Podle polské Důstojnické ročenky z roku 1932 (Rocznik Oficerski 1932) sloužil u 42. pěšího pluku (42. Pułk Piechoty). Tento pluk sídlil ve městě Białystok na severovýchodě tehdejšího Polska.
V tomto městě se i oženil s Jadwigou Lukawskou, rozenou Gula s kterou měl dceru Danutu Lukawskou, později Waleszkowskou. Jadwiga žila v letech 1907 až 1980 a je pochována na hřbitově v Lodži.
Její dcera Danuta Lukawská se provdala za lékaře jménem, Doc. MUDr. Jerzy Waleszkowski, který byl významný polský neurochirurg, profesor na Lékařské akademii v Lodži (Akademia Medyczna w Łodzi).
Za druhé světové války byl hrdinou polského odboje (skautský prapor Zośka), který se podílel na osvobození koncentračního tábora Gęsiówka. Zemřel v roce 2014 ve věku 90 let.
Sama Danuta, dcera syna mého prastrýce se narodila 28. října 1931 a zemřela 18. října 2016 v Denveru, Colorado, U.S.A. V roce 2017 byla pohřbena na elitním Vojenském hřbitově na Powązkách ve Varšavě, což bylo umožněno právě díky mimořádným vojenským zásluhám jejího otce a dědečka.
Tedy při mé nejbližší návštěvě Varšavy se tam stavím a zasalutuji. Ale rovněž budu pokračovat v pátrání, protože Danuta měla děti a je tu ještě druhý syn mého prastrýce, Edmund.
Kdo ví, co všechno naleznu v polských archivech, dá-li Bůh.
Držte mi palce!
Miroslav Václavek
Šumperk
Miroslav Václavek
Čína tráví naše děti jedem a Babišova vláda nedělá nic
Jak se dá vyčíst z prvních nesmělých článků o momentální kause spojené s jedovatými toxiny v dětském mléce, je zřejmé, že jde doslova o cosi hrůzného.
Miroslav Václavek
Po stopách mé polské rodiny, zavražděné NKVD
Historie nás má učit, to je její poslání, ale bohužel si ji až příliš často opakujeme, zdá se mi. A proto jsem napsal i tento velmi osobní článek.
Miroslav Václavek
Jak jsem potkal Alpy, Němce a muslimy, část čtvrtá, muslimové
Je vrcholné léto a to je těžké udržet mne doma. Což o to, obzory mne lákají i v jiné roční období, ale léto, to je prostě svobodné.
Miroslav Václavek
Jak jsem potkal Alpy, Němce a muslimy, část třetí, Němci
Je vrcholné léto a to je těžké udržet mne doma. Což o to, obzory mne lákají i v jiné roční období, ale léto, to je prostě svobodné.
Miroslav Václavek
Jak jsem potkal Alpy, Němce a muslimy, část druhá, do Itálie
Je vrcholné léto a to je těžké udržet mne doma. Což o to, obzory mne lákají i v jiné roční období, ale léto, to je prostě svobodné.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane
Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes...
Na železničním koridoru u Zábřeha srazil vlak člověka, doprava je zastavena
Na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí srazil vlak člověka, na místě...
Modernizace železnice v České Třebové. Největší omezení přijdou za dva roky
Přestavba železničního uzlu v České Třebové za téměř 20 miliard korun, která má po více než třech...
Rozvoj bydlení i doprava. Nové vedení Šumperku představilo své priority
Nové vedení Šumperku představilo priority pro následující čtyři roky. Stalo se tak po podvečerním...
Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů
Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Půjde o regionální...
Podnájem obchodního prostoru, 51 m2, Pardubice, Sladkovského
Sladkovského, Pardubice - Zelené Předměstí
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 771
- Celková karma 14,97
- Průměrná čtenost 2594x
Celková čtenost od založení blogu: 2 000 169