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Po stopách mé polské rodiny, zavražděné NKVD, pokračování

Miroslav Václavek VIP
Jak jsem již předeslal mých předchozím článkem, ve kterém píšu o pátrání po mém prastrýci, plukovníkovi polské armády, pokračuji v pátrání.

Především je dlužno poznamenat, že je to pátrání těžké, protože polské archivy jsou v mnoha případech zamčeny na sedm západů, když jde o osoby žijící, o které mi jde.

Ale i tak, nejdříve je nutné projít záznamy s těmi, kteří již nežijí, abychom se dostali k živým. A tak jsem i učinil.

Můj prastrýc měl dva syny, ten po kterém jsem pátral a píšu v tomto článku se narodil v lednu roku 1903. Jmenoval se Alojzy Ferdynand Lukawski a takzvaně se potatil, protože se dal na důstojnickou dráhu a v srpnu 1930 byl povýšen do hodnosti podporučíka, (podporucznik piechoty) od 15. srpna 1930.

Podle polské Důstojnické ročenky z roku 1932 (Rocznik Oficerski 1932) sloužil u 42. pěšího pluku (42. Pułk Piechoty). Tento pluk sídlil ve městě Białystok na severovýchodě tehdejšího Polska.

V tomto městě se i oženil s Jadwigou Lukawskou, rozenou Gula s kterou měl dceru Danutu Lukawskou, později Waleszkowskou. Jadwiga žila v letech 1907 až 1980 a je pochována na hřbitově v Lodži.

Její dcera Danuta Lukawská se provdala za lékaře jménem, Doc. MUDr. Jerzy Waleszkowski, který byl významný polský neurochirurg, profesor na Lékařské akademii v Lodži (Akademia Medyczna w Łodzi).

Za druhé světové války byl hrdinou polského odboje (skautský prapor Zośka), který se podílel na osvobození koncentračního tábora Gęsiówka. Zemřel v roce 2014 ve věku 90 let.

Sama Danuta, dcera syna mého prastrýce se narodila 28. října 1931 a zemřela 18. října 2016 v Denveru, Colorado, U.S.A. V roce 2017 byla pohřbena na elitním Vojenském hřbitově na Powązkách ve Varšavě, což bylo umožněno právě díky mimořádným vojenským zásluhám jejího otce a dědečka.

Tedy při mé nejbližší návštěvě Varšavy se tam stavím a zasalutuji. Ale rovněž budu pokračovat v pátrání, protože Danuta měla děti a je tu ještě druhý syn mého prastrýce, Edmund.

Kdo ví, co všechno naleznu v polských archivech, dá-li Bůh.

Držte mi palce!

Miroslav Václavek

Šumperk

Autor: Miroslav Václavek | úterý 27.10.2026 17:00 | karma článku: 0 | přečteno: 38x
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