Nechci malovat Agročerta na zeď, ale opravdu chceme vládu jedné strany?

Jak se říká, pokud chceš někoho nechat znemožnit se, nechej ho ať hovoří sám za sebe. Vezmi ho tedy, postav nebo posaď do studia, kde bude úplně sám, ať to z něj vyleze, jako z chlupaté deky.

A to se teď docela nedávno i stalo. Pan Babiš, který v naší zemi nabyl multimiliardového majetku pravděpodobně usoudil, že více si toho už koupit nemůže a tak zamířil k novým prožitkům.

Inu, když jste byl na světě svým soukromým tryskáčem všude už třikrát, kaviár můžete jíst lopatou a oplachovat si obličej třeba v diamantech, není toho už tolik, co by vám život nabízel.

Proto například děti z bohatých rodin propadají drogám nebo se dají k teroristům. Protože život jim už nic jiného než konzum nenabízí a ony se nudí.

V zásadě něco podobného asi musí platit i u pana Babiše, protože majetek mu generuje další majetek, o který se mu starají jeho manažeři a co si má takový multimiliardář počít se životem.

Ale když se někdo takový zeptá svého ega, dostane se mu odpovědi, že je tady přece ještě země, ve které žije a lidé, kteří zde žijí a těm je třeba dát pořádnou vládu.

Takovou, která panuje v jeho impériu a kde zaměstnanci před panem majitelem chodí v předklonu a vyslovují jeho jméno s posvátnou bázní a šepotem.

Je to pouze zákonité, protože pan Babiš neví, že není zaměstnavatel občanů této země, ale je jejich zaměstnancem. Protože tito ho zaměstnávají svými hlasy u voleb, aby pracoval v jejich, nikoli svůj prospěch.

Zajisté, je zde přítomen i prvek toho, že pan Babiš vyrostl v zemi, která není v našem civilizačním okruhu, ale inklinuje k Rusku a navíc byl komunistou a udavačem StB. A k našemu občanství přišel relativně nedávno, přičemž ho přilepil k občanství původnímu, tedy slovenskému a nemá s naší zemí coby ekonomicky motivovaný imigrant nic společného a nenaučil se ani její jazyk.

Pokud by snad někdo tento fakt nepokládal za důležitý pak mu musím připomenout, že právě fakt odmítání přijmutí kulturu své nové vlasti je to, co vede ke konfliktům v hostitelské zemi, ve které se takový nově přišedší usadí.

Už jen to, že by zde rád aplikoval způsoby, kterými vládne na Slovensku jeho přítel Robert Fico svědčí o tom, že i když má českou občanku tak Čechem není.

Vždyť jen považte, chtěl by u nás opět zavést předlistopadovou vládu jedné strany, jak se vyjádřil v rozhovoru na CNN Prima a kontrolovat veškerý život našich lidí.

To, že by nám chtěl ukrást a zničit symbol naší státnosti, o který se jak v roce 1945 tak v srpnu 1968 vedly boje s okupanty, tedy náš Český rozhlas, vypovídá o tom, že pan Babiš nemá o nás, o Češích ani to nejmenší ponětí a považuje nás za Maďary, Slováky nebo Rusy.

A o tom, že by něco takového chtěl realizovat s parlamentním fašistickým hnutím SPD zase hovoří o tom, že by rád aplikoval slovenský klerofašimus na našem území a pak by nás pravděpodobně rád připojil k Bělorusku.

Myslím, že tímto rozhovorem se zcela odkopal a ukázal se ve své nahotě člověka, který užívá lidských bytostí pouze jako prostředků k tomu, aby na nich parazitoval a obohacoval se a taky, aby si léčil svůj protičeský komplex.

Že je jím zcela ovládán o tom svědčí jeho úporná snaha nikoli této zemi sloužit, ale dobýt ji, podmanit si ji a zničit ji. Neboť vláda jedné strany k ničemu jinému vést ani nemůže. Ostatně, pokud by někdo pochyboval i tak, nechť pohlédne na současné Slovensko, které se pod vedením Roberta Fica stalo nejchudší zemí EU.

Ale samozřejmě, je to jen na nás. Na občanech této země, zda mu dobrovolně a sami strčí krky do ohlávky a otevřou své peněženky a on je zapřáhne do svého vozu, který potáhnou, jako burlaci na Volze směrem na východ.

A jestli si někdo myslí, že by to snad myslel dobře, pak je ztracen.

Miroslav Václavek

Šumperk