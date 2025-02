Musíme vrtat, bejby, Evropo, vrtat!

Inu, v Bílém domě máme nyní jednoho pána, kterému zdánlivě přeskočilo, říkají si mnozí. Ale říkají si to špatně a hluboce se mýlí a já vám hned řeknu proč.

Donald Trump sice i při podepisování dekretů o navyšování cel pod svou tváří malpy s obličejíčkem přestříkaným na žluto a s příčeskem průsvitných vlasů vypadá jako neškodný pošuk, ale zdání klame.

Protože pan Trump je i přes svůj zjev legračního blázna vykřikujícího nesouvislé věty, stejně jako pan Babiš u nás, je i přes svůj pokročilý věk velmi racionálně uvažující člověk. Byť je bohužel jeho zájem velmi omezený a stojí proti zájmům našim, evropským a civilizačním.

Je totiž třeba na něj pohlédnout prizmatem toho, co se ukrývá za dýmovou clonou obchodních cel, kterou nyní pokládá k odvedení pozornosti, abychom pochopili o co mu opravdu jde.

Protože nejde o nic jiného než o území bohatá na nerosty a zdroje energie.

Teď asi povytahujete obočí a říkáte si, co to ten Václavek píše, jaké může mít Kanada a pak i takové Grónsko energetické zdroje, ale to vyplývá pouze z vaší neznalosti.

Protože stejně jako jsou USA zemí s největšími zásobami ropy a zemního plynu na světě, je i Kanada je momentálně na čtvrtém místě v tomtéž. Neboť stejně jako jeho jižní soused, doslova plave na tekutém a plynném zlatu v Bakkenské pánvi.

A pokud o Grónsko jde, tam jsou rovněž ukryty obrovské zásoby ropy, zemního plynu i vzácných kovů, které Musk potřebuje pro své Tesly. A jak nám stoupají teploty, tají i ledovce v Antarktidě a tudíž za pár let, bude Grónsko opět zelené, jako v dobách, kdy tam žili Vikingové. A tudíž budou tyto zdroje snadno dosažitelné.

Tedy můj milý čtenáři, doufám, že nyní Donalda Trumpa vnímáš nikoliv jako jakéhosi neškodného Mussoliniho light, ale jako velmi dravého predátora, který hodlá z USA učinit cosi jako vlastníka největších světových zdrojů energie a dostat tak pod kontrolu zbytek světa. A jestli jste si až doposud mysleli, že mezinárodní politika je něco jiného než politika síly, tak vám přeji dobré ráno.

Ale, pokud by šlo skutečně o USA, jak známe dříve, kdyby to byly USA Ronalda Reagana, tak budu pro všemi deseti, ale USA dnešní a obávám se, že i USA budoucí míří k proměně v cosi jako v řízenou demokraturu, nebo spíše v oligarchii ovládanou multimiliardáři s obrovskou technologickou mocí, o jejímž směřování si můžeme učinit jistý obraz z toho, jak by Musk rád lidem implantoval do mozku čipy.

Tedy bohužel s největší pravděpodobností se bude jednat o USA, které nebudou mít ani přátele, ani ideály, ani demokracii, ani svobodu, ale budou osídleny společností zcela izolovanou od světa, která se jej bude pokoušet řídit pomocí ekonomického terorismu a politického vydírání. Tedy například, že pokud nebudeme poslušní, otevře Rusku brány do Evropy dokořán. Nebo, že nám zdraží plyn.

Samozřejmě to pouze v případě, že něco podobného dopustíme, protože to ani zdaleka dopustit nemusíme. Neboť Evropa není ani v tomto smyslu žádnou chudinkou, protože Evropa sedí na zásobách plynu, které by pokryly její spotřebu s touto komoditou na dobu dvě stě let a pokud o ropu jde, ani její doposud známé zásoby rozhodně nejsou malé.

Tedy, stačí zkorigovat plány Green Dealu, protože v dobách ruské agrese na Ukrajině, čínského ohrožení Asie a všehoschopného čachráře Trumpa v Bílém domě jej nemůžeme do důsledků realizovat a musíme začít vrtat, bejby, vrtat.

A to u nás, pod evropskýma nohama, protože jsme, pokud budeme chtít, energeticky soběstační. A pokud udržíme Grónsko v evropských rukách a Kanadu rovněž, může se pan Trump jít se svými cly leda tak klouzat.

Ostatně, pokud opravdu a do důsledků realizuje své plány na cla a deportace, bude Donald Trump první US president, který Američany přivede jak k velké skromnosti a šetrnosti, tak je i opět naučí pracovat na polích.

Protože například právě ti, které chce deportovat z USA, tedy dělníci z Jižní Ameriky, drží americké zemědělství v chodu a s jejich deportací americká úroda shnije na polích a ta další ani nebude zaseta.

Tedy nebojme se a vrtejme, bejby, vrtejme a zbrojme.

Make EU Great Again a co jenom furt to great, Biggest!

Je nás téměř půl miliardy!

Máme na to být opět největší světovou ekonomikou a zůstat největší demokracií světa.

Tak si už konečně rozvažme ruce, deregulujme blbosti, které nám brání dojít si pro prosperitu, vyhrňme si rukávy a začněme!

A jestli konečně tento Trumpův štípanec do zadnice probudí evropského obra z dřímoty, díky za něj, Donalde!

Miroslav Václavek

Šumperk