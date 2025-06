„Kauza Blažek“ trochu jinak, aneb ukažte mi stát, který nebere

Další články autora

Moc se neradujte, s námi nepřišlo nic dobrého, říkali ruští důstojníci v květnu 1945

Historie není jen to, co se takzvaně učí ve škole a co za komunistické diktatury sloužilo k indoktrinaci od mateřských škol. Je to i historie předávaná v rodině, která podává minulost, zase na základě toho, co člověk zažije.