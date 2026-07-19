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Jeseníky, nejkrásnější hory České republiky

Protože žiji v ráji, považuji za svou povinnost vám o tom podat zprávu. A protože je lepší jednou vidět než tisíckrát číst, je ona zpráva fotografická. Snad se vám bude líbit...

Miroslav Václavek

Mährisch Schönberg

Autor: Miroslav Václavek | neděle 19.7.2026 22:00 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

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Na dostřel od Ukrajiny, na krok od ráje

A protože pět let bylo tomu, co jsem s partou kamarádů projel pohraniční hory Bieszczady z Humenného do Przemyślu, bylo na čase to zopáknout.

9.7.2026 v 17:00 | Karma: 12,41 | Přečteno: 294x | Diskuse | Cestování

Miroslav Václavek

Co Sudeťák to Čech, nebo Němec, nebo Rumun...

Sudety jsou moje vlast, to je latinské motto na rámu mého horského kola, kterým lítám po horách, což je zmíněno názvem onoho biku, ale i v nížinách, aby se neřeklo :-)

27.5.2026 v 17:30 | Karma: 15,57 | Přečteno: 287x | Diskuse | Politika

Miroslav Václavek

Sudetští Němci, čeští vlastenci a liberální demokraté

Včera se v parlamentu naší země odehrála jedna z bizarních scén, kterými se to tam po převzetí moci hnědou koalicí jenom hemží. Sudetští Němci totiž budou mít sjezd od 22. do 25. května.

6.5.2026 v 17:00 | Karma: 19,57 | Přečteno: 515x | Diskuse | Politika

Miroslav Václavek

Všechny cesty vedou do Říma...

To nám říká jedna stará antická moudrost. A je to pravda. Protože starověký Řím byl centrem naší civilizace a všechny cesty začínaly právě tam.

4.4.2026 v 17:00 | Karma: 13,59 | Přečteno: 307x | Diskuse | Cestování

Miroslav Václavek

Jděte s tou vaší Čechií konečně už někam...

A tak nám začaly opět hry olympijské, kdy národy dmou se hrdostí nad svými gladiátory a pějí se hymny v obývácích i po hospodách.

11.2.2026 v 17:00 | Karma: 19,53 | Přečteno: 492x | Diskuse | Politika
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