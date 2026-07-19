Jeseníky, nejkrásnější hory České republiky
Miroslav Václavek
Na dostřel od Ukrajiny, na krok od ráje
A protože pět let bylo tomu, co jsem s partou kamarádů projel pohraniční hory Bieszczady z Humenného do Przemyślu, bylo na čase to zopáknout.
Miroslav Václavek
Co Sudeťák to Čech, nebo Němec, nebo Rumun...
Sudety jsou moje vlast, to je latinské motto na rámu mého horského kola, kterým lítám po horách, což je zmíněno názvem onoho biku, ale i v nížinách, aby se neřeklo :-)
Miroslav Václavek
Sudetští Němci, čeští vlastenci a liberální demokraté
Včera se v parlamentu naší země odehrála jedna z bizarních scén, kterými se to tam po převzetí moci hnědou koalicí jenom hemží. Sudetští Němci totiž budou mít sjezd od 22. do 25. května.
Miroslav Václavek
Všechny cesty vedou do Říma...
To nám říká jedna stará antická moudrost. A je to pravda. Protože starověký Řím byl centrem naší civilizace a všechny cesty začínaly právě tam.
Miroslav Václavek
Jděte s tou vaší Čechií konečně už někam...
A tak nám začaly opět hry olympijské, kdy národy dmou se hrdostí nad svými gladiátory a pějí se hymny v obývácích i po hospodách.
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