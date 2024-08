Hirošimské zamyšlení...

Včera byl den, kdy byla užita atomová zbraň proti lidem, je to den, který musíme mít navždy ve své paměti, neboť to znamenalo, že je možné vymazat celé město z povrchu zemského v jedné vteřině i s jeho obyvateli.

Nicméně musíme užití této zbraně dát do historického kontextu, bez něhož se z této události nikdy nepoučíme.

Japonské císařství bylo v oné době spojencem nacistického Německa a v Asii vedlo válečné agrese již od roku 1937, kdy napadlo Čínu. Tam Japonci prováděli takové hrůzy, že při jejich popisu budete mít pocit, že čtete nějaký béčkový horor. Protože například při masakru v Nankingu soutěžili dva japonští důstojníci v počtu setnutých lidských hlav a výsledky prezentovali v novinách.

O tom, že japonští „lékaři“ zaživa pitvali lidské bytosti, které předtím nakazili nějakou nemocí ani nemluvě. Rovněž je nutné podotknout, že to bylo Japonsko, které napadlo USA v Pearl Harboru a zahájilo tak válečný konflikt s touto zemí.

Tento konflikt trval i poté, co skončila válka v Evropě a byl velmi krvavý, ale ani to nepřivedlo Japonsko k tomu, že by mělo hodit ručník do ringu i když se zatahovala spojenecká smyčka kolem japonského krku. Japonští militaristé byli připraveni bojovat až do konce i za cenu milionů mrtvých při očekávaném spojeneckém vylodění v Japonsku.

Prezident Harry Truman měl tedy na výběr mezi miliony mrtvých Japonců a statisíci Američanů, Britů, Australanů a jiných spojeneckých vojáků, nebo užít novou atomovou zbraň. Nemyslete si, pokud by ji mělo Japonsko tak by se s jejím užitím nijak z morálního hlediska nezabývalo. Americká vláda ale varovala vládu japonskou, že pokud nesloží zbraně, bude proti japonským městům užita nová zbraň, která je zničí do základů.

Když ani poté se Japonsko nehodlalo vzdát, vzlétla posádka bombardéru Enola Gay na svou misi a splnila rozkaz a svrhla atomovou bombu na Hirošimu. Co se stalo poté, když byla Hirošima zničena? Vůbec nic, Japonsko i dále pokračovalo v boji a teprve druhá atomová bomba svržená na Nagasaki konečně přesvědčila japonskou vládu, že ukončí válečné operace a složí zbraně a podepíše bezpodmínečnou kapitulaci.

Tedy obviňovat USA ze zničení těchto dvou měst je totéž, jako obvinit SSSR ze zničení Berlína, neboť naprostou a absolutní vinu v obou případech nesou zločinecké vlády německé a japonské.

Samozřejmě, nelze se ubránit tomu, zda prezident Truman mohl rozhodnout o tom, že bomba bude svržena někam na neobydlené území, aby nezpůsobila takové ztráty na životech, ale to život nikomu nevrátí. A je otázkou, zda by vůbec takový akt přiměl tehdejší japonské válečné zločince k přemýšlení, zda začít jednat.

Historii ale naštěstí nelze přepsat, protože kdyby tomu tak bylo, nesloužila by k našemu ponaučení, ale ke lži. A tu si opravdu dovolit nemůžeme. Protože stačí pohlédnout například na takový Írán, který o jadernou zbraň usiluje, aby bylo zřejmé, že hirošimské a nagasacké memento si musíme připomínat a udržovat v naší historické paměti. Protože pokud přestane fungovat očkování druhé světové války, můžeme se dočkat jejího opakování. A to bychom opravdu ale chtít neměli.

P.S. To, že je dnešní Japonsko bohatou a rozvinutou zemí stejně jako Německo je důsledek toho, že tyto země byly železnou americkou rukou demilitarizovány a denacifikovány a přivedeny k americké demokracii. Například japonskou ústavu osobně napsal generál Douglas MacArthur a nad tamní mírumilovností dodnes bdí americký vojenský kontingent. Pokud o nás samotné jde, přesně tohle se mělo po 17. listopadu 1989 stát i u nás...

Miroslav Václavek

Šumperk