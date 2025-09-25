“Dej na lampu dědku, ty stará rakovino,“
„Dej na lampu dědku, ty stará rakovino,“ chraplavě se zasmála Laďka a zručně hmátla starému Lipkemu do ponožky, aby mu z tam odsud vytáhla peníze, které si tam ulil ze zvyku před manželkou. Jeho manželka sice už dlouho byla v pánu a snila svůj věčný sen ve voňavé sudetské půdě, ale zvyk je železná košile a život naučil Kurta Lipkeho obezřetnosti.
Dlužno podotknout, že Laďka dobře věděla, do které ponožky má sáhnout, protože jen v té levé bylo bingo příspěvku na flašku mizerného vína, které kdyby dnes někdo dal do prodeje tak ho zavřou, až zčerná jako hříšná duše.
Protože Kurt o tu pravou přišel ve Stalingradu, když ho neznámý kulometčík od těch z druhé strany prošpikoval olovem jako kuchař cikánskou pečeni slaninou a roztříštěné kosti už nebylo možné dát dohromady. Plíce měl rozstřílené tak, že měl na zádech pořád ještě krátery, kudy ty žhavé pozdravy vylétly zase ven, snad až ke hvězdám, nebo do trávy živořící v tamní slané stepi a odnesly jeho maso jako oběť za ten pitomý nápad s válkou.
I když abychom byli spravedliví, Kurt byl tenkrát úplně pitomej mladej kluk, kterému jednoho dne přišel takový obyčejný dopis s nápisem dostavte se a už to bylo. Že ležel na ruské zemi, jako kdyby se opil u starého Krische Na Růžku, jo myslím tu hospodu naproti textilce, a hlína hltavě pila jeho krev namísto deště, který stál teprve na prahu nebe a bylo ho cítit. Toho stalingradského roku byl krásný podzim. Volha tekla pomalu a líně a listy stromů se začaly barvit od středu listů k jejich krajům, až najednou v nich bylo tolik barvy, že začala stékat a malovat zemi a trávu pod nimi.
Občas, když vítr vál z tam odsud, přinášel s sebou pach ruských koní i polních kuchyní smíšený s machorkou v jedno. V jedno co se dá nazvat pach Ruska. Stejně jako ho já mám spojený s lacinými voňavkami, jež se za ruskými důstojnickými paničkami táhl jako olejová skvrna potopeného ropného tankeru na míle daleko, sladkých smradem spalovaného benzínu vycházejícího z okopírovaných Studebakerů a naftalínem vycházejícím z uniforem rusáků, kteří nás v srpnu šedesát osm internacionálně a bratrsky, dočasně na dvacet tři let navštívili.
A někdy, to opravdu když bylo velké ticho, přinesl s sebou i útržky slov, kterým Kurt sice vůbec nerozuměl, ale pamatoval si je dodnes. Pak ticho ustalo a on kamsi běžel stepí a propadal se do průrev v zemi a zase vylézal ven, když mu někdo najednou zhasl všechno světlo. Probudil se o dva dny později ve vojenském lazaretu a namísto pravé nohy zíral jen na jakousi bílou a nesnesitelně bolící kouli, která mu vyrostla kousek pod kyčlí.
Nejhorší byly noci kdy noha, kterou mu ustřelil ruský kulometčík přicházela k sobě a bolela. Jakoby se mu mstila, že ji tam nechal. Tak daleko od něj v nekonečné ruské stepi, v níž se pasou divocí koně a pelyněk chutná hořkostí Janova zjevení. A on se od ní vzdaluje dál a dál, jak ho lazaretními vlaky vezou zpět domů.
Dýchalo se mu čím dál lépe, protože ty tři kulky prošly plícemi jako nůž máslem jeho měkkých tkání a kromě děr na zádech vlastně již po nich nebylo téměř ani stopy. Malé jizvy na prsou již dostávaly barvu okolní kůže a na záda si neviděl. Tak ho to neštvalo. Ale ta noha, ta se mu připomínala a při každém převazu. Když spatřil její zkrvavený pahýl ho napadlo jen jediné, opakovat v duchu kurva Hitler, kurva Hitler, kurva Hitler, protože to bylo jediné anestetikum, jehož se mu mohlo na bolest ošetření dostat. Morfium bylo pro opravdu těžké případy a na škrábnutí, jak říkali jeho zranění lapiduši a sestry se prostě nedávalo.
A pak, poté co prošel od polních lazaretů až po nemocnice v Říši a rekonvalescencí pro invalidy se najednou objevil zpět doma. Asi po roce zase otevřel dveře domu, kde bydlel s rodiči a ta chudá a dlouhá válečná léta ubíhala, až uběhla.
Po válce většinu sousedů z jejich ulice naložili do dobytčáků a odvezli pryč. Prý domů říkali Češi a smáli se tomu. Smáli se taky, když na náměstí postavili ke zdi dva kluky, jednoho patnáct a druhého šestnáct let steré, protože u nich našli prý zbraně. Tedy dvě dětské kudličky na uřezávání proutků, nebo na dělání píšťalek. A na základě stanného práva je zastřelili. Před jejich rodiči a před celým městem, které tam nahnali. Snad kvůli tomu, že se za sebe tak strašně styděli, že neměli odvahu ani bojovat, ani vzdorovat si potom když to šlo, vylévali zlost a prodělaná ponížení na dětech.
A pak šel čas. Lipke se oženil, našel si Trudi ještě za války, chlapů bylo málo a že neměl nohu? No bóže, jen kdyby takových bylo víc. Však to co ženská potřebuje mu netrefili a tak, ještě za války se jim narodil první kluk a dva roky po ní druhej. Horst a Alfred. Vychovávali je dobře. Horst vystudoval a pak jel navštívit příbuzný v Německu, když se to trochu uvolnilo a pak přišel dopis, ať se nezlobí, že jim ale bude často psát. A Alfred, ten zmizel za ním po srpnu šedesát osm.
Jeho, válečného invalidu ani nenapadlo, že by snad do Německa zmizel i on s Trudi. Už dávno mu nerozuměli. Občas když jim přišel nějaký časopis četli si v něm a nechápavě kroutili hlavou, co se to s Německem stalo. Viděli vlasatce a polonahé holky v divných šatech, nebo v plavkách, které víc ukazovaly, jak ukrývaly a nebylo to už nic pro ně.
Když mu z Německa začala chodit renta pro válečného vysloužilce, tak mu ji sice zabavili, ale bony, které jim i tak přicházely domů pravidelně každý měsíc, byly rovněž tvrdou měnou a Kurt si jednoho dne pořídil tříkolku. Takovou co na ní v italských filmech jezdívají zmrzlináři a nemusel se pajdat na protéze do města. Když si potřeboval zajet do trafiky pro tabák a noviny. Teď zatáhl za špagát, nastartoval ji, odepl si dřevěnou nohu a hodil ji za sebe na korbu a jel jako pán.
Když zastavil pod lípou, která na náměstí stála snad už sto let, natáhl se jen za sebe, a jako když si jiný nazouvá botu, nazul si protézu i s botou a už se špacíroval po kamenné dlažbě. A proč vám to všechno říkám? To proto, abyste chápali, odkud jsem přišel zase já.
Když vypili tu lampu, jak se odedávna u nás doma v Sudetech říká flašce, vybralo se na další a bylo veselo. Možná, že někomu z odjinud se zdají tyhle mravy a způsob řeči a tak vlastně všechno možné, jako nevychované, ale to je jenom zdání. Říká se tomu gemytlichkajt, pomocí něhož si lidi jen trošinku drsněji dávají znát, že se mají rádi. Ten tady po Němcích zůstal. Neodvezli ho. Okna pohostinství se zamlžila, jakoby je někdo natřel bílou barvou jako sanitku, aby nebylo vidět dovnitř a syrovina venku dávala znát svoji přítomnost i v dechu, který se táhl jako kondenzační čáry létajících pevností za chodci i za alotria provádějícími dětmi.
Starý Lipke pak přišel domů, lehl si do postele a ani se nesvlékl. Ležel tam, jak byl. V saku a kalhotách s botami na nohou a šlajfkou na krku, kterou si trochu povolil a rozepl si i knoflík u krku. Nějak se mu blbě začalo dýchat a tak si řekl, že se rozepne. Když najednou se stala hrozná tma a ve dveřích ložnice stála jeho Trudi.
„Co tady děláš?“ řekl Kurt a Trudi nedopověděla. Jen se smála jako tenkrát, když přišla s tou novinou, že Horst je už na cestě a natáhla směrem k němu ruku. „Mám jít s tebou?“ dovtípil se Kurt. „Už?“ usiloval ještě o chvíli pozemské blaženosti, aby si ještě užil vína když Trudi si dala ruce v bok a bojovně vypjala bradu. „Tak dobře, dobře miláčku,“ zapomněl na svou smrt Kurt a tak jako pokaždé, když se Trudi dopálila a on věděl, že přestřelil se zvedl z postele a začal hledat tu svoji bukovku, protože i když ji mnohokrát schválně zlobil, tak ji hluboce miloval a ona to věděla.
Ale Trudi se jen usmála ještě o mnoho víc, protože ji už vůbec nepotřeboval a podala mu ruku a on ji uchopil. Jako tenkrát, když ji poprvé doprovázel domů a ona uklouzla. I když se nikdy nedozvěděl, že to udělala jenom jako, protože si ho chtěla vyzkoušet, jestli není nemehlo, nebo sobec. A on úplně stejně jako tehdy, ji pevně sevřel a stali se světlem, které právě začalo přicházet škvírami v závěsech a děrami okolo dveří dovnitř bytů a domů.
„Mel hezkou smrt,“ povídala paní Pavelková, když to četla na vývěsce pohřební služby, že starej Lipke už není. „Usnul a už se neprobudil. Jo a prej se usmíval. Říkal to švára, ten esenbák. Voni tam musej, když někdo umře a tak,“ pokračovala v hovoru.
„Jen pánbu ví, kde jsou všechny ty marky, co jim chodily z Německa. On byl u Stalingradu,“ pokračovala ke své sousedce, které to četla a představovala si ty strašný peníze, které si vlastně neuměla představit a jen si povzdechla. „No jo a k čemu sou mu teď dobrý,“ uspokojila se tou odpovědí a řekla si, že se u řezníka zeptá, kdy přijde maso.
Pohřbili ho vedle jeho Trudi, ptáci na obloze přelétli nebe a předvedli několik úžasných stíhacích formací, jakoby měl pohřeb nějakej válečnej hrdina, ale to byli trochu na omylu. Protože Kurt Lipke si ve válce ani nevystřelil. A ten ruskej kulometčík? Možná, že právě to jeho duše kroužila v ten okamžik v ptačím těle a bude létat tak dlouho, než všichni, které zabil, dojdou pokoje a světla. Pak i on bude moci složit křídla, zavřít oči a padat k zemi.
A tříkolka? Tu jednoho krásného dne podpálil Pavel. Jeho vnuk a můj kamarád, protože byl tak strašnej sígr, že jsme nemohli nebýt kamarádi a dostal za to důtkama. Oni ti Němci se s tím moc nemastěj. Abych upokojil i nějakou tu českou dušičku přesvědčenou o zlejch germánech a tak. Říká se tomu úlitba a každej trochu slušnej a dobrej autor ji prostě musí udělat, aby vyhověl obecnému povědomí, za které se toho tolik dokáže schovat.
Jo a ty peníze, tak ty nikdo nenašel. Jen se povídá, že ten dům co si rok po Lipkeho smrti postavil ten esenbák, co ohledával jeho dům s tím má nějakou spojitost. Ale prej tam není moc šťastnej. Žena mu utekla. Do Německa. Tak pije. Lampu za lampou.
Miroslav Václavek
Mährisch Schönberg
A kdybyste chtěli vidět, jak to v tom Zudétnlandu vlastně vypadá, zavřete oči a uvidíte sami...
Miroslav Václavek
Zudétnland...
Miroslav Václavek
