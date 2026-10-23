Čína tráví naše děti jedem a Babišova vláda nedělá nic
Nejde totiž o nic menšího než o to, že našim nejmenším, tedy dětem v kojeneckém věku, bylo dáváno kojenecké mléko, které bylo plné čínských jedů.
A to všechno v podstatě za nezájmu Babišovy vlády, státních úřadů a institucí a ministerstva zdravotnictví rovněž.
Celá kauza se má takto, již v roce 2025 byl zaznamenán v nizozemském závodě firmy Nestlé zvýšený výskyt toxinu cereulid, což je je silný termostabilní toxin (cyklický dodekadepsipeptid), který produkuje bakterie Bacillus cereus. Odolává běžnému vaření i trávení a způsobuje emetickou (zvracecí) formu otravy z jídla.
Tedy pokud dáte svému dítěti napít tohoto mléka, začne zvracet, mít průjmy a bolesti břicha a to vše s možnými dlouhodobými trvalými následky na jeho zdraví.
Když se tedy na půdě EU objevil tento toxin, bylo společným úsilím zdravotnických organizací zjištěno, že milá firma Nestlé a nejen ona, do onoho mléka přidává jakýsi sajrajt z Čínské lidové republiky, který se jmenuje ARA olej obsahující kyselinu arachidonovou.
Tento olej se vyrábí mikrobiální fermentací a do některých mlék se přidává jako zdroj mastné kyseliny důležité pro výživu dítěte. Ale to není všechno, ona čínská firma „Chinese Producer A“ je totiž firmou CABIO Biotech z Wu-chanu.
Což je ono známé místo, kde soudruzi z ČLR vyprodukovali Covid-19 a po jehož návštěvě se o západní vědce pokoušely mdloby. A to vzhledem ke špíně, neodbornosti a porušování jakýchkoli bezpečnostních standardů.
Ale i přes tato zjištění i přes varování amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se toto svinstvo díky Nestlé a dalších světově významných firem dostalo do 99 zemí světa a to včetně České republiky.
Jen do České republiky bylo tohoto jedu dovezeno přes 650 000 balení a následně prodáno. Vzhledem k tomu, že bylo pokradmu a za ohlušujícího mlčení staženo pouhých 132 000 balení je evidentní, že čínští komunisté vykonali největší masovou otravu v našich dějinách. A to otravu na našich nejbezbrannějších a nejmenších, na našich dětech.
Když tato aféra přesto začala prosakovat do médií, tak se na ministerstvu zdravotnictví neřešil tvrdý postup proti producentům a zahraničním řetězcům, které neinformovaly rodiče o jedu v mléce, ale hovořilo se o tom, o kolik by přišli peněz, kdyby do tohoto svinstva šlápli.
Z čínské strany samozřejmě nepřišlo ani slovo. Ani slovo o příčinách, ani slovo omluvy, ani cent finanční náhrady, prostě nic. Přičemž na straně českého státu, který nese zodpovědnost za potravinovou bezpečnost to není o nic lepší.
Rodiny totiž u lékařů hlásily zvracení, průjmy a další zdravotní obtíže svých dětí. Některé měly doma otevřené či neotevřené balení konkrétní stahované šarže. Přesto české zdravotní a státní instituce tuto skutečnost zcela ignorovaly. Tato balení od rodičů nepřebíraly ani netestovaly.
SZPI soustředila své omezené laboratorní kapacity na výrobky pouze dostupné v obchodní síti, tedy se zpožděním a po stažení kontaminovaných šarží. Hygienické orgány zase podle zdokumentovaných případů rodiče odkazovaly jinam nebo testování nezajistily. Lidově řečeno, z rodičů udělaly pachatele a nejraději by na ně poslaly sociálku, že jejich děti žijí v nehygienickém prostředí. Tomu se říká dokonalý zločin.
Tedy milí rodiče, vy kteří jste dávali svým dětem otrávené mléko s čínským jedem, vy asi máte zapomenout. Co na tom, že u vašeho dítěte při vysokých dávkách čínského jedu nebo těžké otravě může dojít k akutnímu selhání jater, encefalopatii (poškození mozku), poruchám srdečního rytmu nebo metabolické acidóze, což v extrémních případech vede až k transplantaci jater.
Zde máte doporučení Babišovy vlády.
„SZPI doporučuje všem spotřebitelům, aby uvedená šarže potraviny nebyla konzumována,“ ale kdybyste si doporučit nedali, tak „Ta se projevuje nevolností a zvracením a malé děti při nich pociťují nepříjemné křeče v bříšku,“ uvedl koncem ledna ředitel odboru veřejného zdraví MZ Matyáš Fošum. Příznaky se podle něj objeví jednu až pět hodin po konzumaci výživy.
A křeče v bříšku?
Z toho naděláte...
Miroslav Václavek
Šumperk
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