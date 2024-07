ANO, vajíčko z kterého se vylíhlo hnědé kuřátko

Majitel hnutí ANO, pan Andrej Babiš se konečně odhodlal ke svému politickému coming outu a strhl si masku demokrata s liberální tváří.

Stalo se tomu tak v parlamentu EU, kde se pan Babiš spojil s fašisty, co jich EU má a přilepil k sobě i českého nazionálně sozialistického motoristu, který zásadně tankuje 88 litrů a pravicí ukazuje, jak vysoko skáče jeho fenka Blondi.

Inu, což o to, u lidí jako je pan Babiš, který nemá žádné hodnotové ukotvení a vlaje zásadně jen po směru nálad, které by ho měly udržet u moci nic jiného člověk očekávat nemůže.

Když nasliní prst a ucítí závan liberálního větru, je z něj ten největší a usměvavý liberál, který se vlní na koncertech pro mladé a když ten prst ucítí vítr z maďarské pusty, otočí kormidlem lodi pod názvem Agrofert do úplně jiných vod a plaví se žumpou.

Zde ale pod hladinou číhá mnohé nebezpečí. Protože pan Babiš, nepochybně i proto, že Česká Republika je pro něj pouze pokladničkou a on coby slovenský občan s českou občankou neví o její historii evidentně zhola nic, si našel kamarády mezi jejími úhlavními nepřáteli.

Tedy mezi rakouskými fašisty, kteří usilují o zrušení Benešových dekretů a o ukončení naší jaderné energetiky. O fašistech maďarských, kteří jsou zcela zřejmou ruskou převodovou pákou v EU a o těch francouských a klerofašistech slovenských ani nemluvě.

Důvod je prostý, je to pokus implantovat prvky fašismu do těla naší liberální demokracie a přihnout si doposud ocelově pevné evropské zákony tak, aby se staly plastelinou a Andrej s Orbánem, aby mohli čerpat evropské peníze i když s evropskou demokracií nemají nic společného a také jde o útok na domácí demokratické poměry.

Jsme zvyklí, že z vajíček se líhnou krásná žlutá kuřátka. Ta jsou ostatně symbolem jara a je radost se dívat jak pípají a batolí se na svých malých nožkách. Ale to co se vylíhlo z ANO, má peří hnědé, pípá to rusky a zvedá pravé křidélko, když zrovna nesahá při slově liberalismus po revolveru.

ANO se od okamžiku aliance s evropským fašismem stalo organizací srovnatelnou se Sudetoněmeckou stranou Konráda Henleina a pan Babiš jako jeho majitel je bezpečnostním ohrožením České Republiky a veřejným nepřítelem číslo jedna našeho demokratického státu, jako tomu bylo s Henleinem v roce 1938.

Neboť fašizace, slovakizace, maďarizace a rusifikace České Republiky je jeho programem a v jeho realizaci se neštítí spojit s nejhoršími nepřáteli naší země!

Miroslav Václavek

Šumperk