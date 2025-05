Trumpovu vydírání je třeba se účinně postavit!

Dejte zcela bezcharakternímu, sociopatickému jedinci moc, pozorujte jak s ní zachází, zvláště v době krize, a ukáže se vše, co v něm je.

Stačí se jen dívat na jeho hru se cly.

Nově 50 % na Evropu, protože mu odtud nikdo nedává tak bohaté všimné, nestoudné úplatky, jako při jeho první zahraniční cestě po arabských zemích.

A to vidíme pouze vršek ledovce, jistě naprosto nepředstavitelných, korupčních rozměrů, s kterým se dokonce chlubí a tvrdí, že by byl přeci hloupý, kdyby ten Boeing, létající palác, v hodnotě zhruba 400 milionů dolarů, jako dárek nepřijal.

Jeho šikanózni metody jsou obdobou těch Putinových, kterému nadbíhá a zjevně se od něj i učí.

Přitom se snaží jak se dá, zcela zrádně oslabit jeho protivníka, spojence USA Evropu, kterou tak nenávidí.

Svým působením ruinuje dobrou a spolehlivou značku jménem USA, které byly doposud vždy duchovním lídrem demokratických zemí, bojovníků za svobodu a spolehlivým spojencem a partnerem.

Naopak se vlastizrádně spojuje se silnějším nepřítelem proti slabšímu, opravdovému bojovníkovi za svobodu a demokracii.

Místo aby udělil a podpořil sankce vůči arciteroristickému režimu, který dokonce vyhrožuje nukleární katastrofou, pokud nebude po jeho, tak se chlubí, jaké úžasné obchody s Putinem ještě udělá.

Místo, aby jeho jednání oslabil, tak plánuje jeho posílení.

.

Zároveň i ve vztahu k Putinovi je rovněž vidět, že je to ten nejhorší myslitelný vyjednavač, což je v příkrém rozporu s jeho neustálým vychloubáním se, že je naopak ten nejlepší obchodník na světě.

Přitom již tolikrát zbankrotoval a byl pravomocně odsouzen za podvody.

Takový „skvělý“ obchodník to je.

Horší „deal maker“ přitom stěží někdo může být.

Dávat předem veřejně ústupky, dokonce na úkor jiného, ještě než jednání vůbec začne a ukazovat, jak moc chci dohodu uzavřít a v podstatě za každou cenu, je to nejhorší možné jednání každého obchodníka.

Ani naprostý amatér by takhle hloupě nejednal.

Přitom naprosto nectí dohody, tak jako Putin, které Spojené státy uzavřely.

O tom svědčí i ignorování Budapešťského memoranda, ke kterému se Spojené státy, i Rusko, zavázaly, a které mělo poskytovat Ukrajině záruky bezpečnosti a územní celistvosti.

Je přitom zajímavé a dalo by se říct i nepřekvapující, že přesto, že byla podepsaná dohoda s Ukrajinou o nerostech a jejich využití Spojenými státy, s příslibem další pomoci, tak se nic nového, pozitivního v pomoci Ukrajině ze strany USA vůbec neděje.

Přitom dohoda o nerostech obsahuje i ty největší ložiska, které se ovšem nachází na okupovaném území.

USA mají tedy další velký důvod svůj majetek, ideje svobody, principy demokracie a zákonitosti chránit, přesto tak nečiní.

Prezident Donald John Trump naprosto průkazně a nedostatečně chrání zájmy USA, které má důstojně reprezentovat, ale naopak jim škodí, hlavně její velmocenské pověsti, spolehlivosti a důvěryhodnosti.

To vše s Trumpem Spojené ztáty ztrácí, což má pozitivního to, že se Evropa bude muset osamostatnit, a nebude na USA už tolik závislá ani do budoucna.

Z dosavadních zkušeností je patrné, že jakákoli dohoda s Trumpem, či Putinem není žádnou zárukou platnosti takových smluv a jejich plnění.

Přitom důvěryhodnost je pro obchodníka naprosto podstatná vlastnost, bez které nemůže fungovat, pokud deal není vytvořen vydíráním a silou.



Takový je ovšem právně neplatný již od samého počátku.

Tento gangsterský zpusob uzavírání smluv je přirom typický jak pro Trumpa, tak Putina.

„Když nebude po mým, tak budou klidně mnohé oběti, je mi to fuk“!

Narozdíl od gangsterů ale nectí ani tu dohodu, kterou si vynutí.

Chlapa dělá vážnost jeho slova, férovost a čest, nikoli luxus, okázalá pýcha a extrémní propadnutí droze zvaná Moc.’

Bez důvěryhodnosti jsou tito lidé naprosto bezcenní, a naopak pouze škodí, což je v jejich případě zcela zřejmé.

Jsou morálně a svými činy mnohem horší než gangsteři, na jejichž slovo se aspoň dá spolehnout, protože ví, že trest by byla smrt.

Gangsteři musí mít tudíž aspoň tzv. stavovskou čest.

P + T, tihle zbabělci se smrti, ani větších problémů bát nemusí, za svými úřady, a mocí států, kde se podvodně dostaly k moci.

Když Prigožin táhl na Moskvu, tak Putin utekl do Petrohradu a pak ho ze zálohy nechal vybuchnout, ač mu slíbil beztrestnost.

Velitele, který pro jeho věc, záměry a agresi udělal možná nejvíce ze všech.

Hlavně šel odvážně do centra válečné vřavy, kam by Putin neposlal ani svého dvojníka.

P+ T mají opravdu odporný charakter, proto si zřejmě tak rozumí.

Proto i jednají tak nezodpovědně, a jak se jim zlíbí.

Zodpovědní jsou pouze ke svým soukromým, dlouhodobým potřebám.

Tito dva pánové jsou zcela nevěrohodní, smlouvy s nimi jsou pouze cárem papíru a nejen Budapešťské memorandum je toho jasným příkladem i důkazem.



Jak Spojené státy, tak i Rusko se zavázaly chránit bezpečnost a celistvost Ukrajiny, přitom Spojené státy literu Memoranda nedodržují a Putin dokonce jde výrazně proti němu..

Rozpoutal to, před čím měl Ukrajinu chránit!

Prezident Zelensky měl při návštěvě Bílého domu tuto kartu Memoranda vytáhnout, protože není pravda, jak se snažil Trump Zelenskému hulvátsky vnutit, že Ukrajina nemá v ruce žádné karty.

Memorandum touto kartou určitě je, ale hlavně statečný a vyvážený boj Ukrajiny proti násobné přesile, a to že Ukrajina bojuje za ideály, které Spojené státy vždy charakterizovaly. Boj za svobodu a demokracii.



Je patrné, že Trumpova snaha o ukončení války, je v příkrém rozporu se zněním Memorandam, když i vyžaduje na Ukrajině územní ústupky a potažmo odměnu agresorovi, které jsou pro Ukrajinu stěží přijatelné, protože by znamenaly kapitulaci.

Tím by všechny položené životy za svobodu a demokracii, a více jak tří leté, nepředstavitelné strádaní, byly zcela zbytečné.

Trumpovy je masové vraždění zcela jedno, jinak by se choval úplně jinak.

Je to hlavně vidina možného obdržení Nobelovy ceny míru, která ho drží ve hře, a že nechce vypadat jako úplný trumpeta, který opakovaně tvrdil, jak rychle ukončí nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Nejdříve dokonce ještě před tím, než nastoupí do úřadu, pak do 24 hodin, a nakonec do prvních sto dní v úřadě.

Nic z toho se nestalo a není divu. Putin by byl blázen, kdyby na kňouravé a ubohé „Vladimíre stop“ Trumpovi výrazně vyhověl.

Naopak Trumpovo slabé jednání odměňuje ještě větším vražděním a ničením a Trumpovi se tím i vysmívá.

Čerstvý masivní útok na Ukrajinu, jeden z největších od počátku války, je toho jasným důkazem.

Kdyby opravdu chtěl Trump válku zastavit, ukončit, tak místo zadržování pomoci Ukrajině, čímž na jeho rukách ulpívá spousty krve, by jí vyzbrojil vším možným, aby byla schopná vetřelce vyhnat ze svého území co nejrychleji.

Už se to dávno mohlo a mělo stát!

Tady totiž přeci nejde o porážku Ruska, ale pouze Putinovy agresivně násilné, vražedné, dobyvačné politiky, která intenzivně trvá více, jak tři roky.

Když něčeho nedosáhnu umem, tak to budu dělat násilím, vyhrožováním, šikanou.

Tak jednají oba, Trump i Putin.

Trumpovy snahy o anexi Grónska, připojení Kanady, ovládnutí Panamského průplavu a Pásma Gazy to rovněž jenom potvrzují.

Nechtěl se chovat jako Biden, který byl příliš opatrný a bojácný, přitom se chová mnohem hůře.

Při cestě po arabských zemích mohl dohodnout tak velkou těžbu ropy, aspoň přechodně, aby její cena už neumožňovala pokračovat ve financování zabíjení elit, dvou jinak bratrských národů.

Mohl uvalit drastické sankce a tarify na Putinův režim a zavalit Ukrajinu vším co potřebují, aby vetřelce vyhnali ze svého území co nejdříve, a tím reálně ukončit celý konflikt rychleji a spravedlivě, než jeho směšnými výzvami Vladimíre stop, při současném sebevychvalování se, jaké má s Putinem, s válečným zločincem, arciteroristou a masovým vrahem, úžasné vztahy, který přes všechny své telefonáty s Trumpem své ničení a zabíjení naopak stupňuje.



Trumpovo chování nenaznačuje nic jiného, než že je Putinem vydíratelnej a vydíranej, a proto si nedovolí proti němu ostřeji vystoupit, protože je to zároveň velký zbabělec a zrádce, který se spojí klidně se silnějším, navíc nepřítelem Států (kdy USA jsou jako první na žebříčku nepřátel Ruska spolu s námi), proti slabšímu, a nestoudně opravdového Bojovníka za ideály Ameriky, ještě sám sprostě vydírá a chová se k němu při hostitelské návštěvě naprosto otřesně.

Každému do dnešní doby musí být již přeci zřejmé, že Trump hitlerovskému, dobyvačnému způsobu myšlení diktátora Putina nanejvýš ostudně a nehorázně podléhá, a jemu podlézá.

Zelensky je dle něho diktátor a původce války, a s Putinem chce dělat obchod.

Pokud chce Putin odstranit skutečné příčiny války,což klade jako podmínku dohody o míru, tak by musel odstranit především sám sebe, a svůj režim, který rozvoji Ruska nesmírně škodí a je naprosto prvotní příčinou celého masakru, bez schopnosti převzít odpovědnost.

Nemá žádnou čest, ani Trump!

On a jeho choutky narkomana moci, jako i v případě Trumpa, jsou konfliktu hlavní přícinou.

A jeho nesmírný strach, že se bude v demokratickém táboře Ukrajině dařit mnohem lépe, než lidem v Rusku, coz by ohrozilo jeho pozici, a to on nechce dovolit za žádnou cenu!

Přitom naprosto bez ohledu na výši škod a počty obětí.

Jim jsou ostatní, Lid, naprosto ukradení.

Lid používají pouze jako nástroj k dosažení svých narkomanských, naprosto sobeckých, osobních zájmů a pokud mohou, tak klidně přivedou tisíce až miliony do nesnází až smrti, pokud to poslouží jejich účelu, jejich krajně sobeckým zájmům a záměrům.

Je jim zcela jedno, že ublíží jiným a jak!

Hlavně že oni se budou mít nad veškeré poměry, dle svých nemocných představ.

To, jak je Trump ovlivněn svým kultem osobnosti a neomylnosti, ukazuje i jeho přístup k Harvardu, který by chtěl poučovat, jak mají učit, přitom dle předního amerického univerzitního profesora Jeffrey Sachse, právě z Harvardu, by u něj neprolezl ani prvním semestrem.

Trump se snaží o ekonomickou likvidaci jedné z nejvíce prestižních světových univerzit jenom proto, že nehraje dle jeho sociopatických not, a že si dovolí jeho hospodářskou politiku kritizovat.

Není divu, když naprosto nechápe, že když nakupuju zboží, a dávám za něj logicky peníze, tak to neznamená, že mě obchod okrádá.

Takhle on zdůvodňuje zavedení cel.

„Čína, Evropa a ostatní země nás okrádají, protože od nich více nakupujeme, než jim prodáváme“

Jenomže to je přirozené působení tržního mechanismu, které se komunistickým způsobem (přitom jako komunisty nálepkuje své protivníky) snaží ovlivňovat, svými zcela neodbornými, administrativními zásahy.

Trump naprosto nepřekvapivě neřeší, co jeho působení udělá se životní úrovní většiny Američanů.

Jeho zajímá pouze jeho životní úroveň, bez ohledu i na zákony, a když spadne jeho popularita a někdo z novin to oznámí, tak to prohlásí za „fake news“ a začne vyšetřovat, šikanovat, zastrašovat.

Totiž cokoli, co nehovoří o něm lichotivě, nebo podle jeho představ, je dle něj „fake news“

Naštěstí tahle metastáze, která přišla z Ruska, má jen omezené volební období, na rozdíl od původu zhoubného nádoru v Kremlu.

Evropští lídři by měli přestat, „líbat jeho zadek“, jak to nazval, opravdu se semknout v jednotě a zachovat se důstojně, aspoň jako Čína, včetně zvýšené aktivity při hledání nových trhů.

Je třeba přestat být tolik závislý na vývozu do Spojených států, ale i v dalších důležitých oblastech, aby Trump neměl takovou páku Evropu vydírat.

Jednat tedy aktivně a nenechat se vláčet, se jeví jako nutnost.

Nečekat na to, co se v té choré, sociopatické, vlastizrádné, zbabělé (která si dovoluje jen na slabší), všeobecně zrádné a vrcholně zkorumpované palici zase zrodí, i přes počáteční větší problémy.

Je třeba si plně uvědomit, že Donald John Trump není USA!

Pouze dočasný správce (dokonce jen spolusprávce, spolu se zákonodárnou a soudní mocí), kam se dostal díky lžím, zastrašování a nedostatku kvalitních protivníků!



Vzhedem k vývoji jeho nepopularity v samotných Spojených státech je velice pravděpodobné, že poměr sil se za necelé dva roky v Kongresu změní a pak bude mít americká politika opět možnost posílit své racionálnější jádro, než tenhle zmatek a chaos, který Trump svými zásahy způsobil.

Měnit kvůli této přechodné chorobě zvané Trump světovou výrobu a obchodní vazby, které se formují dlouhodobě, s dlouhodobým záměrem, a na základě zdravých, tržních mechanismů, nikoli scestných administrativních rozhodnutí, je čirý nesmysl.

Každá léčba přináší zpočátku bolest.

Pokud ta bolest ale přinese vyléčení tím, že pomůže občanům USA lépe pochopit podstatu svého prezidenta, i díky potenciálně, či reálně, enormnímu zdražení zboží, které si kupují, a jeho nedostatku na americkém trhu, tak ta bolest stála za to.

Chceš tolik tarify Donalde?

Tak tady je máš i s úroky a budeš to ty, kdo bude volat a chtít se dohodnout, jako to bylo v případě Číny.

Takto jednotně by měla Evropa reagovat, jednat, postupovat.

Jinak se stane dlouhodobě pouhým otloukánkem, kterým už v podstatě je, i přes svoji lidskou a ekonomickou sílu.

Nejen tedy pouze říct Donalde stop, jako to on uboze a bez výsledku dělá s Vladimírem.

Ale konkrétními, dostatečně silnými činy, ho v jeho šíleném řádění zastavit.