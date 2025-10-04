Český premiér by měl mít především pevný charakter!
Potřebujeme premiéra, který má mezi spojenci důvěru, jehož slovo má váhu a který jedná statečně a přitom zodpovědně.
Naše země si už nemůže dovolit vedení, které je schopné bez boje předat svoji republiku cizí mocnosti, jako se to stalo v předvečer druhé světové války.
Český premiér by měl být důvěryhodný, odvážný, schopný dělat i nepopulární opatření, pokud jsou třeba, a uvažovat v dlouhodobé perspektivě.
Jednat tak, aby se nejen za něj nikdo nemusel stydět, ale aby byl dokonce i příkladem hodným k následování.
Měl by umět dobře vést, i rozdílné názorové proudy, a mít silnou schopnost sebereflexe.
Nebát se promluvit i s hlasitými, a dokonce vulgárními názorovými oponenty, a bojovat proti bezpráví.
Nikoli tedy být tím, kdo právo porušuje a je dokonce vyšetřován v zahraničí a souzen u nás doma, s naprostou neschopností přiznat jakoukoli vinu na ničem, přitom s konstantním házením viny na druhé.
Je to žel jednání typického zbabělce, který se k vlastním chybám nedokáže postavit čelem a vyvodit z toho zodpovědné důsledky.
Každý děláme chyby.
To důležité ovšem je být schopný chybu si přiznat, poučit se z ní a snažit se jí příště neopakovat.
To vše by měly být vlastnosti každého z nás, ale především toho, kdo se uchází o funkci premiéra celého českého národa, Česka, České republiky, Čech a Moravy, které chce reprezentovat a vést.
Jsme liberální otevřený národ, proto i dovolíme příslušníkovi jiného národa, aby se ucházel o funkce nejvyšší.
Pokud ovšem pan Andrej Babiš svými činy dlouhodobě vykazuje místo charakterové pevnosti vypočítavost a charakterovou pokřivenost, zbabělost místo odvahy, tak dělá naší zemi v zahraničí pouze ohromnou ostudu a působí jí tím velkou škodu.
Je dokonce schopný nepřijít spojencům v NATO na pomoc, a to ani v případě napadení nejbližšího spojence z Visegrádské čtyřky, jak na kameru i kategoricky prohlásil.
Je již zcela zřejmé, bez jakýchkoli pochyb, že jeho konání je motivováno viditelně jen mocí a penězi, majetkem. Charakterové hodnoty žádné.
To není poselství našich statečných předků, kde byl pevný charakter nutností pro úspěšné vedení země a pro překonávání překážek, včetně vítězstvích nad mnohem silnějšími, a schopností za pravdu a spravedlnost bojovat i zemřít.
AB přitom škodí naší zemi svými kauzami, názory a obstrukcemi jak uvnitř, tak i v zahraničí.
Jeho pravděpodobné, opětovné zvolení do čela naší země vyvolává u západních, nejbližších spojenců oprávněné obavy a způsobí velkou radost válečnému zločinci Putinovi.
AB nepomáhá naší zemi konstruktivním jednáním s vládou a Evropou v otázkách bezpečnosti a ekonomické prosperity, ale naopak mohutnými, bezprecedentními obstrukcemi a lživými výroky, úsilí naší vlády všemožně a usilovně podkopává.
Přitom to dělá v době největších světových krizí od konce druhé světové války, kterými i naše republika byla silně zasažena.
Babiš jedná stylem, čím hůře, tím lépe a přitom se snaží druhé o údajně spálené zemi přesvědčit s tím, že on je ten spasitel.
Žel těch, co věří v jeho falešné mesiášstvi a věří jeho lžím, protože se bojí, je stále v naší zemi hodně a neuvědomují si vlastizrádnost jeho jednání.
Mylně si myslí, že je AB ochrání, přitom měl svoji vrcholnou zodpovědnost na tom, že naše země patřila za covidu mezi nejvíce postižené úmrtím na světě na počet obyvatel.
Jednání AB není jednání člověka, který chce pro svoji zemi to nejlepší,
Je to jednání člověka, který chce hlavně pro sebe to nejlepší i na úkor druhých, dokonce celé společnosti, celé země, přitom bez jakékoli zodpovědnosti.
Tak jako v přísadě jeho gurua Trumpa.
Obdobně jednají nejen Trump, ale i Orbán, Fico a je typické, že se Babiš vůči těmto lidem nijak výrazně nikdy nevymezil, spíše naopak..
Trumpa dokonce považuje za toho, kdo by měl o všem rozhodovat, včetně otázek naší zemi se týkajících, jak nedávno uvedl na kameru, aby se vyhnul vyslovení vlastního názoru.
Takový člověk by nejenže neměl být v čele naší společnosti, ale neměl by v ní být vůbec.
Proč nepomáhá svému národu Slováků, proč je u nás, nebo rovnou v USA, když má s Trumpem obdobné klubové, lživé čepičky a mají obdobné charakterové rysy a metody?
Jen kvůli většímu trhu a větší potenciální moci, kterou v naší zemi může získat, je nyní u nás a kdyby mohl, rád by dělal přímo pro Trumpa.
Už se vycvičil v roli mopslika u Zemana, kterému až nechutně podlézal a plnil i jeho velezrádná přání.
U Trumpa by byl pak za hvězdu.
AB pomlouvá současné vedení země kde může a není schopný ji za cokoli pochválit, jen samé negace a obstrukce.
Přitom se snaží dělat ze sebe mesiáše, jak naši prosperující republiku chce spasit, a že on jediný tomu rozumí.
Je to trapné, ubohé.
Člověk, který křivě přísahá na smrt svých dětí, svaluje veškerou svoji vinu na druhé a obviňuje druhé ze lži, tedy z toho, co je pro něj typický nástroj komunikace, lež, nemá nejen ve vedení naší země, ale v našem národě vůbec co pohledávat.
Tohle není charakteristika české povahy, bohaté kultury, zájmů, historie a přesvědčení, o kterých dodnes příliš neví a ani se o to nezajímá.
Proč tady potom je ten parazit, který našemu národu pouze škodí?!?
Pouze pro naplnění svých mocenských a majetkových tužeb a přání. Česky národ je mu zcela ukradený.
Ten používá jen jako nástroj k dosažení svých soukromých, sobeckých cílů, bez ohledu na následky u druhých, a dlouhodobě to i prokazuje.
Petr Fiala
Na druhou stranu veškeré charakterové předpoklady a schopnosti pokračovat úspěšně má právě Petr Fiala a nejen objektivní čísla, ale i jeho popularita mezi spojenci, spolu s naším prezidentem, to potvrzuji.
Volba pro Petra Fialu je volba pro pokračování úspěšného tandemu s prezidentem, který již prokázal, že pro současné turbulentní období jsou tou nejlepší volbou, a že nelze nyní přepřahat jen na základě slibů a lží člověka, který už prokázal, že se mu nedá v ničem věřit, a který je schopný se chovat zbaběle až velezrádně, pokud to vyhovuje jeho soukromým účelům.
U Krause na kameru i přiznal, že spolupracoval s StB a není žádný hrdina.
Nemusí být přímo hrdina, jako třeba náš prezident, který s nasazením vlastního života životy druhých zachraňoval, nebo Petr Fiala, ktery byl mezi prvními statniky, který navštívil válečný Kyjev, rovněž s ohrožením svého zivota.
Andrej Babiš je ale člověk s tak výraznými charakterovými nedostatky, který není schopný upěšně řídit naši zemi.
Navíc v tomto válečném období, kdy blízko nás umírá, dle Trumpa až 7 tisíc vojáků týdně.
Lítají drony a stíhačky k sousedům.
AB chce přitom pomoci silnějšímu agresorovi vůči násobně slabšímu napadenému spojenci, snížením jeho možnosti se bránit, zrušením muniční iniciativy.
To je přímo obludné.
Závěr:
Charakterovým testem pro nejvyšší funkci v dobách krize prošel zcela jistě, aspoň u mě rozhodně, Petr Fiala
Volba pana Babiše naopak je volbou osobních ambicí bezcharakterního muže, kterému se nedá opravdu v ničem věřit, a který naší zemi pouze škodí a chce škodit ještě více, např i zrušením české muniční iniciativy.
Tím ovšem nejen poškodí reputaci naší země, ale bude mít zodpovědnost za všechny ty navíc zbytečně zabité, statečně bránící svou zemi, ukrajinské vojáky, ale i civilisty a za škody, Putinem navíc napáchané.
Bránit svou zemi je povinnost, kterou ovšem ani pro svůj národ by nebyl Babiš ochotný podstoupit.
Každý, kdo má sílu a moc pomoci a nepomůže se stává spolupachatel tragických následků!
Vlastenectví není o nošené vlaječce na klopě saka, navíc obráceně, jak AB u prezidenta předvedl, ale o soustavně činnosti na prosperitě své země, podložené dobrou reputací.
Co je vlastně Andreje Babiše národ a jak se to pozná?
Jeho národ a země bude tam, kde bude moci co nejvíce vydělat a kde bude moci získat tu největší moc.
Taková je smutná pravda.
Dnes je druhý den voleb a já bych si moc přál, aby i ti, co se k urnám teprve ještě chystají, si všechna tyto fakta uvědomili, tak jako mnozí před nimi, kteří už odvolili.
A ti co se voleb nechtěli zúčastnit,
že změnili svůj názor, uvědomili si svoji zodpovědnost,
a správnou volbou svoji starost o svůj národ ještě projevili.
Přiznám se, že jsem Petru Fialovi, , když byl ještě v opozici, moc nevěřil a naopak jsem chtěl dát Babišovi šanci.
Ukázaná ale platí a Petr Fiala je dnes pro mě lídr do nepohody a Babiš naopak se ukázal v tom nejhorším světle, zbabělce a prospěcháře s pokřiveným charakterem, tedy s vlastnostmi vzdálenými našim významným předkům.
Doufám, moc si přeju, že se najde dost vlastenců, Čechů, lidí, kteří se hlásí k našemu národu s právem volit, že si tyto mnohokrát prokázaná fakta uvědomí a svoji volbou podpoří naši zemi v nastoupené cestě národní hrdosti, sebeuvědomění a dlouhodobé prosperity.
Tom Vácha
Trumpovu vydírání je třeba se účinně postavit!
Dejte zcela bezcharakternímu, sociopatickému jedinci moc, pozorujte jak s ní zachází, zvláště v době krize, a ukáže se vše, co v něm je.
Tom Vácha
Power junkie and puppet of mass murderers and dictators,
whom he admires and prides himself on his good relations with, is a real threat not only to democracy in the United States but around the world.
Tom Vácha
Narkoman moci a loutka masových vrahů a diktátorů,
které obdivuje a pyšní se dobrými vztahy s nimi, je opravdovou hrozbou nejen pro demokracii ve Spojených státech, ale na celém světě.
Tom Vácha
Prezident Pavel by se měl zasadit o mnohem účinnější pomoc devastované Ukrajině,
v podobě urychlených dodávek potřebných vzdušných sil, letectva a dalekonosných raket, nikoli jen se zlomkovým dosahem těch ruských.
Tom Vácha
Zvítězilo férové jednání, upřímnost a kompetentnost
Tyto atributy jednoznačně charakterizovaly jednoho z kandidátů, a zároveň nově zvoleného prezidenta, a to i přes jeho přechodné zdravotní problémy, s kterými musel v posledním týdnu předvolební kampaně zápolit.
