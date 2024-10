Známa osobnosť hnutia Noví ateisti sa stala kresťankou

Známa ateistka, bojovníčka proti islamu a za práva žien Ayaan Hirsi Ali pred pár mesiacmi prehlásila, že sa stala kresťankou. Vzbudilo to veľký rozruch a sklamanie v radoch hnutia Noví ateisti.

Vzájomná konfrontácia vyústila do priateľskej verejnej debaty medzi Ayaan Hirsi Ali a jej dobrým priateľom Richardom Dawkinsom. Nebudem rozoberať debatu, ktorú si môžete sami pozrieť tu.

Chcem len vypichnúť to, čo ma z jej príbehu zaujalo, pretože podobné príbehy počúvam znovu a znovu. Úspešný človek trpí depresiami a nemá chuť žiť, ale akonáhle sa obráti ku Kristovi, vôľa žiť je späť. A tá zmena je tak okamžitá a radikálna, že je to ťažko vysvetliť len ako placebo, či autosugescia. Pred pár týždňami som počula podobný príbeh bývalého vyhadzovača a vicemajstra Slovenska v boxe, ktorého Ježiš oslobodil z depresií a dal mu znovu chuť žiť. Jeho príbeh som natočila tu.

Prečo viera funguje? Žeby to bolo preto, lebo Ježiš je živý a naozaj má moc zmeniť ľudské životy?

Článok som pôvodne publikovala na blogu Pravdy