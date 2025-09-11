Zavraždili Charlieho Kirka a tí tolerantní to ospravedlňujú.
Veril totiž, že v spoločnosti je nutná otvorená komunikácia, aby sa predišlo polarizácii a násiliu. Preto chodil po amerických univerzitách a dovolil študentom, aby ho konfrontovali akýmikoľvek otázkami, na ktoré odpovedal rozumnými argumentmi. Javil sa mi ako človek plný rešpektu, rozumný, pohodový a vtipný, hoci som nie so všektými názormi súhlasila. Ostala po ňom manželka a dve malé deti.
Po správe o jeho zavraždení som zamierila do diskusií a bola som sklamaná z reakcií našich tolerantných spoluobčanov, ktorí stoja za práva sexuálnych menšín, moslimov a inak utláčaných.
Dozvedela som sa, že Charlie Kirk si o to vlastne koledoval, lebo bol proti povinnému očkovaniu, čím bol zodpovedný za smrť tisícov.
Keďže bol proti nelegálnej migrácii, bol rasisita a fašista a s fašistami sa predsa nedikustuje.
V neposledom rade bol za zachovanie práva držania zbraní, čo z neho robí vraha. (Ja som tiež vrahyňa, lebo som za právo vlastniť automobil a autá zabijú viac ľudí ako zbrane).
Ja smrť neprajem žiadnemu politikovi ani aktivistovi, akokoľvek s ním nesúhlasím. Keď sa pokúsili o atentát na Fica, či keď zastrelili mladých mužov v Teplárni, odsúdila som to. A nebolo v tom žiadne ale...
Jedinou výnimkou je, keď zabijú diktátora, alebo teroristu zodpovedného za smrť nevinných. Jedine vtedy poviem, že si to zaslúžil a svet je bez nich bezpečnejší.
Skutočne si takto predstavujete tú toleranciu? Keďže Charlie Kirk šíril názory, ktoré vy považujete za nenávisť, tak ho treba zavraždiť aby sme zachovali tolerantnú spoločnosť bez násilia?
Mária Tvrdoňová
Japonci chceli zhodiť blchy s morom na USA. Atómová bomba im to prekazila.
Skôr než odsúdite Američanov za Hirošimu a Nagasaki, predstavte si túto situáciu. Ste bežná americká rodina. Máte asi dvadsaťročného syna. Pred štyrmi rokmi vašu krajinu zákerne napadlo Japonsko.
Mária Tvrdoňová
Navštívila som kresťanské bohoslužby v moslimskej krajine, kde je sloboda len na papieri.
Počas dovolenky v Tuniskom meste Sousse som sa rozhodla zúčastniť kresťanských bohoslužieb. Po príchode na miesto som hneď zistila, že náboženská sloboda v Tunisku je rovnaká ako bola v 50-tych rokoch v Sovietskom Zväze.
Mária Tvrdoňová
Oslávili sme vzkriesenie Ježiša, ktorý podľa Karla Trčálka nikdy neexistoval.
V diskusii pod mojim článkom Karel Trčálek napísal: „Tak především je tzv. evangelium kompilací různých historek o různých osobách, které se sjednotily pod jménem Ježíš.“
Mária Tvrdoňová
The Chosen. Seriál o Ježišovi, ktorý milujú aj ateisti.
Nepáčia sa mi filmy o Ježišovi. Sú plné náboženského pátosu a Ježiš je v nich strašne vážny a dôstojný, nikdy sa nezasmeje, stále len trpí.
Mária Tvrdoňová
Satira ako historici uverili konšpiráciám pokiaľ ide o datovanie evanjelií. – 2. časť.
Keby ste si mali vybrať, ktorej z týchto dvoch možností uveríte, ktorú by ste si vybrali? Možnosť jedna: Ježiš dokázal správne predpovedal pád Jeruzalema. Alebo by ste si radšej vybrali druhú možnosť, ktorá znie takto:
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Policie v kauze Dozimetr obvinila exšéfa pražského dopravního podniku Dvořáka
Policie obvinila bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku...
Turek nejprve připustil toleranci od Stačilo! Teď říká, že je antikomunista
Filip Turek, volební lídr Motoristů sobě ve Středočeském kraji, připustil, že by po volbách mohla...
Přecházejí tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokují silnici kvůli nedokončené D49
Koncem srpna zablokovali lidé v Martinicích na Kroměřížsku dva přechody pro chodce v obci na...
Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě
Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného...
- Počet článků 139
- Celková karma 12,99
- Průměrná čtenost 1061x