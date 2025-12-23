„Zakázané“ evanjeliá. Čo na to hovoria historici?
Evanjeliá sú životopisy Ježiša, ktoré zachytávajú jeho slová a skutky. Odohrávajú sa na území Judska v 1. storočí. V Biblii sú štyri – Matúš, Marek, Lukáš a Ján.
V minulom storočí v Egyptskej púšti objavili aj iné evanjeliá, ktoré v Biblii nie sú a vzbudili mnoho otázok.
Konšpirátori tvrdia, že tieto „stratené“ evanjeliá, sú rovnako dôveryhodné ako tie štyri oficiálne evanjeliá. Dokonca mnohí tvrdia, že tie „zakázané“ evanjeliá sú historicky hodnovernejšie a cirkev sa ich z politických a teologických dôvodov potrebovala zbaviť.
Dan Brown nie je jediný, kto spropagoval túto hypotézu. Takmer každý populárny ateista vrátane Dawkinsa túto tému opakovane vyťahuje.
Čo na to hovoria historici?
Práca historika v mnohom pripomína prácu detektíva. Nemôže všetkým historickým prameňom prikladať rovnakú váhu. Ak boli nejaké historické knihy napísané dlho po udalostiach, väčšinou sa prezradia. Predstavte si, žeby som sa rozhodla napísať príbeh, ktorý by som odohrával na francúzskom vidieku v 18. storočí. Bez prístupu k internetu a archívom nebudem vedieť mená, geografické názvy ani iné reálie. Urobím chyby. A tie chyby ma prezradia.
Uvediem názorný príklad z dnešnej doby.
Som z generácie Husákových detí, do školy som chodila v 80-tych rokoch minulého storočia. Predstavte si, žeby sa k vám dostali dve verzie môjho životopisu.
V prvej verzii by mená mojich spolužiakov boli Katka (dokonca tri Katky), Zuzka, Mirka, Peťo (presne dvaja Peťovia), Jožo, Jaro a ďalší.
V druhej verzii by mená mojich spolužiakov boli Mohamed, Achmet, Ajša, Fatima a ďalší.
Čo by ste z toho vyvodili? Že ten druhý životopis písal niekto, kto vôbec nepoznal pomery v Československu v 80-tych rokoch a teda ho nemôžeme brať vážne. Nezaručuje to automaticky pravdivosť prvej verzie životopisu, lebo stále si autor mohol vymýšľať príbehy, ale minimálne to písal človek, ktorý poznal pomery tej doby. Žiaden rozumný človek by nepovedal, že tá druhá verzia je dôveryhodnejšia.
Prečo teda rovnako neposudzujú aj oficiálne verzus zakázané evanjeliá?
Historici urobili zoznam mien, ktoré sa používali v Judsku za čias Ježiša. Zostavili ho na základe hrobov a historických spisov tej doby ( diela Josepha Flavia a iných). Potom zostavili rebríček mien podľa ich obľúbenosti.
Toto sú mužské mená, ktoré sa používali za čias Ježiša zoradené podľa toho, aké boli obľúbené.
- Šimon – v evanjeliách sa tak volajú dvaja z Ježišových učeníkov
- Jozef – v evanjeliách Jozef z Arimatie pochoval Ježiša vo svojom hrobe a volal sa tak aj manžel Ježišovej matky Márie.
- Lazar – Ježiš vzkriesil Lazara z mŕtvych a volá sa tak aj postava v podobenstve o boháčovi a Lazarovi.
- Judáš – všetci poznáme neslávne známeho Judáša Iškariotského
- Ján – volali sa tak dvaja Ježišovi učeníci a jeden z nich je autorom evanjelia
- Ježiš – Nemusím ho predstavovať
- Ananiáš – dvaja vystupujú v knihe Skutkov, ktorá zachytáva dejiny prvej cirkvi. Jeden z nich sa modlil za Saula potom, ako sa stretol so vzkrieseným Ježišom na ceste do Damašku a z prenasledovateľa kresťanov sa stal najväčší apoštol – Pavol.
- Jonatán – jediné meno v prvej desiatke najobľúbenejších mien, ktoré sa nenachádza v žiadnej knihe Novej Zmluvy.
Pri skúmaní mien vyskočí ešte jeden zaujímavý detail. Pokiaľ mala postava meno, ktoré bolo veľmi rozšírené, vždy je uvedené aj „priezvisko“. Podobne ako keď sme v triede mali tri Katky, bolo treba špecifikovať, o ktorej Katke hovoríme. Preto je v evanjeliách Judáš Iškariotský, Šimon Zelóta, Jakub syn Alfeov.....
Avšak postavy s menej rozšírenými menami ako Filip, Tadeáš či Bartolomej „prezvisko“ nemajú. Každý totiž vedel, o ktorom Filipovi hovoria.
Rovnaký vzorec vidíme pri ženských menách.
Pozrime sa však na mená v „zakázaných“ evanjeliách.
Aj v nich sa nachádzajú niektoré mená, ktoré sa používali v Judsku za čias Ježiša. Napríklad vo všetkých je meno Ježiš (to je teda prekvapenie :) ). V evanjeliu podľa Judáša je okrem Ježiša aj Judáš, v evanjeliu podľa Márie vystupuje Mária (opäť ďalšie prekvapenie :) ). V Tomášovi je tých postáv viac (Ježiš, Tomáš, Mária, Šimon a ďalší). Okrem týchto mien sú
vo všetkých „zakázaných“ evanjeliách aj mená, ktoré sa za čias Ježiša vôbec nepoužívali. Sú to mená, ktoré boli rozšírené v Egypte v 3.-4. storočí.
(mená Adam, Babelo, Gabriel, Sét, Sofia a iné).
Čo z toho vyplýva? Bola som prekvapená, koľkí mi na tú otázku odpovedali, že nevedia, čo z toho vyplýva. Skúste porozmýšľať a napíšte mi do komentára odpoveď. Zároveň mi môžete odpovedať, či stále trváte na tom, že „zakázané“ evanjeliá by sme mali brať rovnako vážne, ako tie oficiálne evanjeliá, ktoré sú v Biblii.
Poznámky: 1. Všetky obrázky v článku boli vytvorené umelou inteligenciou.
2. Článok som spracovala na základe prednášky, ktorú mal Wess Huff. Video si môžete pozrieť tu Names in the biblical Gospels compared to Gnostic Gospels Tento odborník na staré rukopisy sa stal virálne známym po debate so známym konšpirátorom a samozvaným odborníkom na staré rukopisy Billym Carsonom, ktorá bola pre Carsona totálny debakel.
Mária Tvrdoňová
