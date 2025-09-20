Vplyvní slovenskí komentátori šíria lži o zavraždenom Charlie Kirkovi
Ešte ani nevychladlo telo Charlieho Kirka, ešte stále pumpoval adrenalín v tele lekárov, ktorí sa ho pokúšali zachrániť a už sa strhla lavína bujarých osláv a lží, ktoré o ňom nepísali len pomätenci na sociálnych sieťach. Robili to aj vážení komentátori s veľkým mediálnym dosahom. Cieľ je jasný. Nepohodlného zavraždeného človeka treba tak očierniť, že väčšina ľudí si pomyslí, že odstránenie tohto netvora bola rovnako správna vec ako by bolo zabitie Hitlera, či Bin Ládina.
V denníku SME ho pohrdlivo nazvali zaklínačom mladých, čo naznačuje nekalé manipulatívne praktiky. Muž, ktorý chodil na univerzity s heslom „Dokáž mi, že sa mýlim“ a študenti ho mohli konfrontovať akýmikoľvek otázkami, je zaklínač? Odkedy je verejná diskusia s názorovými oponentami manipuláciou? Nemohli namiesto zaklínača použiť neutrálne slovo influencer?
Tu je odkaz na článok.
Charlie Kirk zomrel. Kto bol Trumpov influencer? - Svet SME
Ďalší vplyvný komentátor, ktorý lživo očierňuje Kirka, je Samo Marec. Nie, netvrdím, že schvaľoval vraždu. Bože chráň! Veď na Slovensku je to trestné. Ale šírenie lží a očierňovanie zavraždeného človeka trestné nie je. Ešte Charlieho telo poriadne nevychladlo, už písal aký to bol extrémista. Nepamätám si, že by po zabití Nasrallaha písal taký dlhý zoznam jeho zločinov, ako napísal o Kirkovi. (Ak sa mýlim, opravte ma)
Z jeho statusu sme sa dozvedeli, že bol krajne pravicový aktivista. Ak si urobíte test z predchádzajúceho článku, zistíte, že pokiaľ ide o práva transrodových osôb, krajne pravicový ste pravdepodobne aj vy.
Z jeho statusu sme sa okrem iného dozvedeli, že Kirk chcel kameňovať gejov. Uf! Aký je rozdiel medzi Charlie Kirkom a teroristom z Teplárne? Nie je lepšie, keď takýto nebezpečný človek medzi nami už nie je?
Až na to, že to je lož. Charlie Kirk nikdy nepovedal, že gejov treba kameňovať. Veď jedným z jeho priateľov bol Dave Rubin, muž ktorý žije v partnerstve s iným mužom. Nie je čudné, že teraz verejne smúti za Kirkom, ktorý ho údajne chcel ukameňovať? Túto lož zverejnil Stephen King, ktorý má milióny sledovateľov. Keď ho upozornili na to, že to je lož, komentár zmazal a verejne sa ospravedlnil. Preto Samo Marec túto časť aj neskôr potichu bez ospravedlnenia zmazal, ale najprv si dosť dlhú chvíľu počkal, kým si to stovky ľudí skopíruje a bude šíriť, vrátane exposlanca Jána Benčíka, ktorý to na facebooku šíri doteraz. Nemyslíte si, že odstránenie vraha gejov je pre spoločnosť dobré?
Chápem, že ateista nemá morálnu povinnosť, dodržiavať desať božích prikázaní, vrátane prikázania: „Nevypovieš krivého svedectvo proti svojmu blížnemu.“ Ale pán Benčík je držiteľom ocenenie Biela Vrana. Nemal by si človek s takýmto ocenením dávať veľký pozor na to, čo zverejní? Na úvodnej fotografii má napísané, že je tolerantný k tolerantným a netolerantný k netolerantným. Mám to chápať tak, že definícia netolerantného človeka je ten, kto má iný názor ako ja?
Ďalšia lož, ktorú v diskusii šíri istý bloger z denníka SME je, že Kirk sadisticky znásilňoval mužov a možno ho zastrelila jedna z jeho obetí. Keď si rozkliknete profil tohto bezvýznamného blogera, zistíte, že sa volá Juraj Nemec a nemá taký vplyv ako Samo Marec čí Ján Benčík. Prakticky nikto jeho články nečíta. To sa však nedá povedať o tejto lži, ktorú vypustil do sveta. Šíri sa skrz naskr celým internetom. Hľadala som a nenašla som nijaký dôkaz, že by bol Charlie Kirk sadisticky znásilňoval mužov. Nikdy nebolo žiadne podozrenie, nikdy nepadlo žiadne obvinenie. Bol vzorný milujúci manžel.
Jednoducho si to tento zlý človek vymyslel a teraz sa teší ako sa táto lož šíri.
Denník SME odmietol zmazať tento lživý nenávistný príspevok, zatiaľ čo iné neškodné príspevky zmazané boli a táto lož sa masovo šíri po sociálnych sieťach ďalej.
Šíria sa aj iné výroky Charlie Kirka vytrhnuté z kontextu, ktoré šíria menej vplyvní ľudia ako títo menovaný. Napríklad jeho výrok, že nemá rád slovo empatia a že toto slovo narobilo veľa škody.
Aký strašný cynický netvor! A vraj kresťan!
Nedozviete sa však, že jedným dychom dodal, že viac ako empatiu uprednostňuje súcit a na inom mieste vysvetľuje dôvody prečo.
Tu je článok, ktorý to rozoberá spolu s videom, kde povedal, že nemá rád slovo emapatia. Charlie Kirk once said empathy was ‚made-up, new age term‘ a tu je samotné video s jeho slovami v celom kontexte Charlie Kirk Empathy/Sympathy - FULL VIDEO IN CONTEXT
Pri inej príležitosti vysvetľuje,že empatia znamená, že viete, čo ten druhý cíti. Ale to nevie nikto z nás. Ja neviem aké je to, keď mi pred očami zastrelia manžela, ktorý mi každý deň dokazoval, že ma miluje a nikdy, ani jeden deň počas manželstva, nebol na mňa hrubý. Keď vidím s akou úctou jednal Charlie Kirk s nepriateľmi, slovám jeho manželky verím. Jeho názoroví oponenti, ktorí sa s ním stretli osobne (napríklad Bill Maher) hovorili aký to bol dobrý človek s rešpektom k ľuďom. Všimnite si ako reagoval, keď o ňom South Park natočil paródiu.(34) Charlie kirk reaction on South Park and appreciate his work #charliekirk #debate #southpark - YouTube Keď porovnám s Charlie Kirkom moje arogantné, sarkastické správanie voči ľuďom, ktorí nemajú potuchy o čom hovoria a presvedčajú ma, že majú pravdu, cítim sa zahanbená. Napriek tomu ho vykresľujú ako nenávistného netvora. Aj vrah svojmu transrodovému milencovi napísal: „Už som mal po krk jeho nenávisti.“ V Antife ho totiž naučili, že nesprávny konzervatívny názor = nenávisť.
Keď už sme pri tej empatii, ktorú Kirk neuznával, ľudia, ktorí kydajú špinu na zavraždeného človeka nemajú ani empatiu, ani súcit. Ba nemajú ani základnú ľudskú slušnosť. Keď zomrie človek, o ktorom neviem nič pekné povedať, tak aspoň z úcty mlčím. Lebo viem, že po ňom ostali zronení rodičia, setra, manželka, dve siroty a množstvo priateľov, ktorí ho milovali.
Ak niekto povie: „Odsudzujem streľbu, ale.....a začne vymenovávať chyby toho človeka“, tak vraždu skutočnosti ospravedlňuje.
Ak niekto povie: „Odsudzujem streľbu a okamžite po vražde začne šíriť vymyslené lži“, tak sa z tej vraždy teší.
Veď zločiny vymenovávame len po smrti ľudí ako Hitler, Stalin, Nasralláh, Sinvár či Breivik (ktorý mal byť dávno popravený) a do kategórie tých netvorov chcú zaradiť aj Kirka.
Nedajte sa ovplyvniť klamstvami týchto nenávistných ľudí. Sami si pozrite jeho videá, robte k nim české titulky a zdieľajte.
Môžete začať videom, kde odpovedá na otázku, čo by povedal človeku, ktoré podstrelili a má posledných 30 sekúnd života.(34) You have 30 seconds to live..amazing response by #charliekirk - YouTube
Mária Tvrdoňová
