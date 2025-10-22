Slovensku hrozí žaloba za dve pohlavia v ústave.

Slovensko prijalo zmenu ústavy, v ktorej je okrem iného uvedené, že sú len dve pohlavia. Okamžite to vyvolalo pobúrenie. Holandský parlament vyzýva na podanie žaloby. Zažalujú nás aj, ak do ústavy dáme, že Zem je guľatá?

Keď prišli s návrhom dať do ústavy len dve pohlavia, odporcovia zmeny ústavy sa posmievali. Tvrdili, že je to zbytočné. Nikto predsa netvrdí, že máme viac ako dve pohlavia. Načo teda dávať do ústavy také samozrejmosti?
Janka Bitto Cigániková na Instagrame napísala: „Navrhla som, aby sme do Ústavy dali, že Zem je guľatá. Lebo prečo nie? Keď už chceme do Ústavy písať základné fakty zo školy – ako napríklad, že existujú len dve pohlavia – prečo tam rovno nedáme aj to, že: „Zem má tvar na póloch sploštenej gule, nazývanej aj geoid“?“

jankabittociganikova

Navrhla som, aby sme do Ústavy dali, že Zem je guľatá. Lebo prečo nie?

Keď už chceme do Ústavy písať základné fakty zo školy – ako napríklad, že existujú len dve pohlavia – prečo tam rovno nedáme aj to, že: „Zem má tvar na póloch sploštenej gule, nazývanej aj geoid“?

Veď ak má Ústava nahradiť učebnicu prírodovedy, treba to spraviť poriadne

Samozrejme, tento návrh som nepodala. Ale presne to je pointa. Pol roka sa tu rieši, koľko je pohlaví. Nie zdravotníctvo. Nie ekonomika. Nie rast cien. Pohlavia. To je priorita tejto koalície.

A tak sa pýtam:
Naozaj si niekto myslí, že keď do Ústavy napíšeme, že existujú len dve pohlavia, tak tým niečo vyriešime?

Nikto z nás netvrdí, že pohlaví je viac. Len si mnohí mýlia pohlavie (biologický fakt) s rodom (ten si každý určuje sám). Rod nie je definovaný v žiadnom zákone. Nenájdete ho ani v občianskom, ani v rodnom liste. A preto na tom zmena Ústavy nič nezmení ‍♀️

Takže ak chce koalícia Ústavou riešiť veci, ktoré nikto nerieši, len aby vytvárala konflikty – potom navrhujem, aby sme do nej dali aj ďalšie základné fakty:

– 2 + 2 = 4
– Voda vrie pri 100 °C
– A áno, Zem je geoid

Alebo mám lepší nápad: Poďme sa radšej konečne venovať tomu, čo ľudí naozaj trápi

18. června 2025 v 10:12, příspěvek archivován: 22. října 2025 v 13:34
oblíbit odpovědět uložit


Aj Marek Mach v debate s Milanom Mazurekom povedal, že on verí, že pohlavia sú len dve.

Zmena ústavy prekvapujúco prešla a začala sa spievať iná pesnička. Ústava je údajne nebezpečná, lebo potláča práva menšín. Holandský parlament chce zažalovať Slovensko kvôli novele o dvoch pohlaviach a hrozí nám spor s Európskou komisiou.
Ostala som z toho zmätená. Tak koľko teda tých pohlaví máme?
Ak máme len dve pohlavia, tak zmena ústavy je zbytočná. Nie je však nebezpečná.
Nebezpečná je len vtedy, ak máme viac ako dve pohlavia. Odporcovia zmeny ústavy nás teda celý čas klamali, že oni nepopierajú existenciu dvoch pohlaví?

Odkaz

Autor: Mária Tvrdoňová | středa 22.10.2025 15:48 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

