Slovensku hrozí žaloba za dve pohlavia v ústave.
Keď prišli s návrhom dať do ústavy len dve pohlavia, odporcovia zmeny ústavy sa posmievali. Tvrdili, že je to zbytočné. Nikto predsa netvrdí, že máme viac ako dve pohlavia. Načo teda dávať do ústavy také samozrejmosti?
Janka Bitto Cigániková na Instagrame napísala: „Navrhla som, aby sme do Ústavy dali, že Zem je guľatá. Lebo prečo nie? Keď už chceme do Ústavy písať základné fakty zo školy – ako napríklad, že existujú len dve pohlavia – prečo tam rovno nedáme aj to, že: „Zem má tvar na póloch sploštenej gule, nazývanej aj geoid“?“
Aj Marek Mach v debate s Milanom Mazurekom povedal, že on verí, že pohlavia sú len dve.
Zmena ústavy prekvapujúco prešla a začala sa spievať iná pesnička. Ústava je údajne nebezpečná, lebo potláča práva menšín. Holandský parlament chce zažalovať Slovensko kvôli novele o dvoch pohlaviach a hrozí nám spor s Európskou komisiou.
Ostala som z toho zmätená. Tak koľko teda tých pohlaví máme?
Ak máme len dve pohlavia, tak zmena ústavy je zbytočná. Nie je však nebezpečná.
Nebezpečná je len vtedy, ak máme viac ako dve pohlavia. Odporcovia zmeny ústavy nás teda celý čas klamali, že oni nepopierajú existenciu dvoch pohlaví?
Mária Tvrdoňová
Na Charlieho Kirka útočia luhári s Bibliou v rukách.
Mnohí hovoria: Charlie Kirk obhajoval právo držať zbrane, teda dostal to, čo schvaľoval. Dokonca sa ani neštítia citovať slová Ježiša: „Kto mečom bojuje, mečom zahynie.“
Mária Tvrdoňová
Bol Charlie Kirk rasista?
Charlie Kirk raz povedal: „Vždy keď uvidím čierneho pilota, pomyslím si: Dúfam, že je kvalifikovaný.“ Aké rasistické!
Mária Tvrdoňová
Bohoslužba za Charlieho Kirka ukázala rozdiel medzi dobrom a zlom.
Máločo ukázalo ten obrovský rozdiel medzi zlom a dobrom, ako vražda Charlieho Kirka a následné reakcie ľudí, ktorí ho milovali.
Mária Tvrdoňová
Vplyvní slovenskí komentátori šíria lži o zavraždenom Charlie Kirkovi
Charlie Kirk napísal: „Veľa sa dozviete o človeku podľa toho, ako reaguje, keď niekto zomrie.“ Aké prorocké.
Mária Tvrdoňová
Nebuďme proti právam transrodových ľudí, ako bol Charlie Kirk.
Charlie Kirk bol údajne nenávistný transfób. V rádiu po ceste do práce som započula infomáciu, že bol známy tým, že vystupoval proti právam transrodových ľudí.
