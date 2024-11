Prečo máme po 75 rokoch stále Palestínskych utečencov?

Vznik nových štátov po druhej svetovej vojne vyvolal nebývalú utečeneckú krízu. Desiatky miliónov ľudí si muselo hľadať nový domov. Prečo však po vyše 75 rokoch ostávajú problémom iba Palestínski utečenci?

Keď sa India rozdelila na Pakistan a Indiu, 10-15 miliónov ľudí sa väčšinou dobrovoľne, ale aj násilne presunulo. Hinduisti a Sikhovia sa sťahovali do Indie, moslimovia do Pakistanu.

Hranice Nemecka sa po vojne zmenili a 12-14 miliónov Nemcov sa muselo presídliť. Z našich dejín vieme, že Sudetskí Nemci museli opustiť Československo.

Po vzniku štátu Izrael z moslimských krajín vyhnali 850 tisíc Židov, z ktorých väčšina sa usadila v štáte Izrael a dnes ich potomkovia tvoria približne polovicu jeho obyvateľov. Preto sa moslimov, ktorí mi hovoria, nech zoberieme Židov späť do Európy pýtam, či sa môžu vrátiť aj späť do Arabských krajín a či im vrátia skonfiškovaný majetok.

Kórejská vojna spôsobila milióny utečencov a mohla by som pokračovať....

Je desiatky rokov po spomínaných konfliktoch, ľudia si našli nový domov a o utečeneckom probléme už nepočujete.

S výnimkou jednej skupiny - Palestínskych utečencov.

Ako je možné, že od roku 1948 počet Palestínskych utečencov narástol zo 700 tisíc na 6 miliónov? Lebo štatút palestínskeho utečenca sa dedí, dokonca aj keď jeho potomok už má občianstvo v inej krajine.

Viete si predstaviť, žeby potomkovia sudetských Nemcov vyrastali s tým, že oni sa raz do Československa vrátia a učitelia v školách by ich hecovali k nenávisti voči Českej republike? Myslíte si, žeby to prospelo mieru? Presne to robia učitelia organizácie OSN pre palestínskych utečencov UNWRA. Preto schvaľujem rozhodnutie Izraela zakázať činnosť tejto organizácie na svojom území.

Podrobnejšie o probléme UNRWA hovorím v tomto videu.